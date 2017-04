Ivanec, 27. travanj 2017.

U Caritasovom domu za starije i nemoćne osobe “Sveti Ivan Krstitelj” u Ivancu u srijedu, 26. travnja 2017. otvorena je humanitarna izložba “95 godina s Vama – Umjetnošću za Bosnu”.

Organizator izložbe je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Varaždin koje ove godine slavi 95 godina postojanja.

Izložba je prodajnog karaktera, a kupnjom jednog od 34 predstavljenih djela akademskih slikara, stvorenih u petnaestak različitih tehnika, može se kulturno obogatiti sebe i svoju obitelj, ali i pomoći djelovanju HKD-a Napredak. Prikupljena sredstva namijenjena su, naime, za pomoć siromašnim obiteljima i djeci u školovanju u BiH, zatim za održavanje 19. ljetne škole njemačkog jezika u Beču, za Katoličko sveučilište u Sarajevu, itd.

Izložena su djela Branimira Čilića, Blaženke Salavarde, Đurđe Gudlin Zanoški, Đure Sedera, Iris Bondora Dvornik, Josipa Biffela, Katarine Žanić-Michieli, Ljube Laha, Radoslava Viličića, Slavka Šohaja i Zlatka Šulentića. O izložbi je na otvorenju govorio umirovljeni povjesničar umjetnosti Miroslav Klemm koji je svoj radni vijek kao kustos proveo u Gradskom muzeju Varaždin.

"Ova izložba mi je srcu bliža radi samog Hrvatskog kulturnog društva Napredak koji više od stotinu godina djeluje na dobrobit hrvatskog naroda. Na tisuće načina je Napredak ostvario dobrobit za našu zemlju i njezine ljude. Tako i ove slike poznatih imena hrvatske umjetnosti koje imamo priliku vidjeti su namijenjene, prije svega, onima koji će shvatiti da bi Napredak njihov novac mogao usmjeriti na pravu adresu, da se doniraju ljudima u nevolji, u ovom slučaju školovanju mladima. Nadam se stoga da će izložba uroditi plodom, jer svaka kuna će dobro doći nekome tko je u neprilici", kazao je okupljenima Miroslav Klemm.

Predsjednik varaždinskog ogranka HKD-a Napredak Ivan Bošnjak pohvalio se okupljenima kako je slika jednog od izloženih autora, Ljube Laha, na jednoj prijašnjoj izložbi prodana za čak 5.000 eura.

"Malo ljudi zna da je Ljubo Lah u svoje vrijeme dobivao bolje kritike za svoja djela od Miljenka Stančića. No, rekao bih nešto o Napretku. Sa svojih 125 godina, Napredak je, uz Maticu hrvatsku i HAZU, treća izvanstranačka institucija u Hrvatskoj po starosti. No, mi imamo i jedan korak više od njih, a taj je da se bavimo školovanjem djece i siromašnih. Naime, dvojicu nobelovca hrvatskog naroda, Ivu Andrića i Vladimira Preloga, školovao je Napredak. Također, Napredak je školovao i Pavla Vojkovića koji je darovao Gradu Varaždinu stotinjak svojih djela vrijednih oko milijun kuna. Školovao je i akademika Ivu Padovana, kao i umjetnika Gabrijela Jukića. Nema ljepšega od toga kada učenik nadmaši svog učitelja", kazao je Ivan Bošnjak.

Izložba je otvorena do 2. lipnja svakoga dana od 7 do 19 sati. Osim u Ivancu, izložba „Umjetnošću za Bosnu“ prisutna i u Varaždinu, a za razgled je otvorena u restoranu Garestin također do 2. lipnja svakodnevno od 8 do 22 sata. Izložba je također prodajna, a sadrži djela 20 akademskih slikara. Uz autore čija su djela izložena u Ivancu, u Varaždinu se nalaze i djela Francine Dolenec, Josipa Poljana, Perice Vidić, Krunoslava Bošnjaka, Munira Vejzovića, Ivice Šiška, Ljube Ivančića, Vladimira Blažanovića, Ksenije Kantoci Šimonović, Zlatka Šulentića, Zlatka Kesera, Ive Dulčića i Ede Murtića.

Otvorenje izložbe u Caritasovom domu za starije i nemoćne osobe “Sveti Ivan Krstitelj” u Ivancu uveličale su nastupom na flauti ivanečke gimnazijalke Klara Čanđar i Ivana Svetec. (kta/g.d.)



