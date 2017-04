Stara Rijeka, 27. travanj 2017.

U nedjelju, 23. travnja 2017. u župi Stara Rijeka na groblju Misiri u selu Podvidača je nakon punih 60 godina ponovno slavljena Misa i obavljen proljetni blagoslov polja, u kojem se zaziva Božji blagoslov za polja i usjeve.

Svetu misu je predslavio vlč. Boris Jorgić, tajnik biskupa banjolučkog mons. Franje Komarice, koji je toga dana mijenjao župnika vlč. Dražena Mirčića. Na Misu su došli vjernici - hodočasnici iz Zagreba, koje okuplja Zavičajni klub Stara Rijeka i okolica, a koji su i sami nekada obitavali u župi Stara Rijeka.

U svojoj prigodnoj homiliji vlč. Jorgić je izrazio zahvalnost Bogu, što je nakon više od pola stoljeća omogućio da se Njegova Riječ čuje i u ovom danas raseljenom selu. Prisutne vjernike je podsjetio da su se prvi kršćani upravo okupljali oko grobova svojih preminulih, ne samo kako bi im odali dužni pijetet nego zato što su grobovi kršćana i njihovi križevi znak nade kako ćemo jednoga dana svi zajedno uskrsnuti u Gospodinu. Pozvao je prisutne hodočasnike da ne zaborave svoga rodnog kraja i da tu istu nadu prenesu svojim obiteljima.

Zaseok Misiri dio je sela Podvidača i do Drugoga svjetskog rata postojalo je groblje s kapelicom sv. Jurja, ali su se tamošnji vjernici nakon toga rata raselili pa je sve bilo zapušteno. Misiri su se doselili iz Like u taj kraj kada su se Osmanlije povlačile odatle. Na groblju je godinama misa služena na Jurjevo (23. 4.), a posljednju Misu na tom groblju, negdje oko 1962. godine, slavio je nekadašnji župnik vlč. Franjo Krešić. U organizaciji Zavičajnog kluba Stara Rijeka, groblje je očišćeno i ograđeno te je postavljena spomen ploča s imenima ukopanih mještana zaseoka. Zanimljivo je da je od svih nadgrobnih križeva ostao jedan jedini, koji pripada pokojnoj župljanki Mari Misir, a koja je poklonila zemljište za groblje. Na groblju je prvi ukop bio 1933. godine, a do 1963. godine je ukopano ukupno 17 osoba, od toga dvoje male djece. Područje župe Stara Rijeka i okolica arheološki je nedovoljno istraženo, iako je vrlo vjerojatno da su tu postojale nastambe iz rimskog doba, te vjerojatno i starokršćanski lokaliteti. (kta/tabb)



