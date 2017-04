Vancouver, 27. travanj 2017.

U svijetu u kojem se čini da gospodarstvo daje prednost stvarima pred ljudima, potrebna je „revolucija nježnosti“ koja će čovjeka postaviti u središte – poručio je papa Franjo u videoporuci sudionicima konferencije pod naslovom „Budućnost si ti – The Future You“, koja se održava u kanadskom gradu Vancouveru. Konferenciju je organizirala neprofitna organizacija Tehnologija, zabava i dizajn (eng. Technology, Entertainment and Design) koja se počevši od 1984. godine posvetila širenju ideja kroz kratka predavanja i govore.

Jako mi se sviđa naslov „Budućnost si ti“ – započeo je Sveti Otac – jer nas, dok gledamo prema budućnosti, poziva da danas započnemo dijalog, da gledamo u budućnost kroz „ti“. Budućnost se sastoji od „ti“, od susretâ, jer život teče kroz naše odnose s drugima – kazao je Papa, dodajući da ga njegovo životno iskustvo uči kako život nije puki protok vremena, nego se sastoji od međuodnosa.

Papa Franjo je također usmjerio pažnju na one ljude koji su mu posebno na srcu i o kojima uvijek iznova govori: na migrante, nezaposlene mlade, zatvorenike. Podsjetio je da je i on sâm iz obitelji migranata. I ja sam mogao završiti među „odbačenim“ ljudima – naglasio je Papa – te se zato uvijek iznova pitam: zašto oni, a ne ja?

Svoj je govor podijelio u tri dijela. U prvom je dijelu istaknuo da nitko od nas nije otok, odnosno autonomno i neovisno „ja“ koje je odvojeno od drugoga. Ne postoji budućnost bez drugih – upozorio je Papa. Budućnost se može izgraditi samo ako budemo stajali zajedno, ne isključujući nikoga. Naglasio je da je sve povezano i da trebamo obnoviti naše odnose, učiniti ih zdravima. Mnogi smatraju da je sretna budućnost neostvariva – nastavio je – no te se brige mogu nadvladati ako ne zaključamo svoja vrata vanjskome svijetu. Sreća se može pronaći jedino kao dar sklada između cjeline i svake pojedine sastavnice – rekao je Sveti Otac.

To me dovodi do moje druge poruke – nastavio je papa Franjo. Kako bi bilo divno, kada bi rast znanstvenih i tehnoloških inovacija išao ruku pod ruku s više pravednosti i socijalne uključivosti. Kako bi bilo divno kada bismo pronalazeći daleke planete, ponovno otkrili potrebe naše braće i sestara koji kruže oko nas. Kako bi bilo divno kada solidarnost … ne bi bila svedena na socijalni rad, nego kada bi postala zadani stav u političkim, gospodarskim i znanstvenim odlukama, kao i u odnosima među pojedincima, narodima i zemljama – kazao je Papa.

Naglasio je da ćemo jedino odgajanjem ljudi u istinskoj solidarnosti biti u stanju nadvladati „kulturu odbacivanja“ koja se ne tiče samo hrane i dobara, nego prije svega ljudi koje se stavlja po strani u našim tehno-gospodarskim sustavima koji u središte stavljaju proizvode, a ne ljude.

Sveti je Otac potom istaknuo da su nam potrebni pamćenje, hrabrost i kreativnost kako bismo bili dobri. Znam da TED okuplja brojne kreativne umove – kazao je – Da, ljubavi je potreban kreativni, konkretni i genijalni stav. Dobre namjere i konvencionalne formule nisu dovoljne. Pomognimo jedni drugima shvatiti da drugi nije dio neke statistike ili puka brojka. Drugi ima lice. „Ti“ je uvijek stvarna prisutnost, osoba za koju se treba skrbiti – rekao je Papa. Kako bi pojasnio svoj stav, ispričao je prispodobu o Dobrom Samarijancu. Riječ je o priči današnjeg čovječanstva. Ima toliko toga za učiniti i to moramo ostvariti zajedno – potaknuo je papa Franjo prisutne.

Govorio je zatim o nadi. Ona predstavlja vrata koja se otvaraju prema budućnosti. Nada je ponizno, skriveno sjeme života koje će se vremenom razviti u veliko stablo. Dovoljan je pojedinac kako bi postojala nada – kazao je Papa. Taj pojedinac možeš biti ti. Onda će tu biti drugo „ti“, pa još jedan „ti“, te će postati „mi“. Počinje li nada s „mi“? Ne, nada je započela s jednim „ti“. Kada postoji „mi“, onda počinje revolucija – istaknuo je Sveti Otac. Upravo je o toj revoluciji – „revoluciji nježnosti“ – govorio u trećem dijelu svoje videoporuke.

O toj je revoluciji papa Franjo već pisao u apostolskoj pobudnici „Evangelii Gaudium – Radost Evanđelja“. Riječ je o ljubavi koja se približava te postaje stvarnom. To je pokret koji počinje od našeg srca te dopire do očiju, ušiju i ruku – kazao je Papa te nastavio – Nježnost znači koristiti naše oči da vidimo drugoga, naše uši da čujemo drugoga, da slušamo djecu, siromašne, one koji se boje budućnosti. Nježnost znači također slušati tihi krik našeg zajedničkog doma, naše bolesne i onečišćene zemlje. Nježnost znači upotrijebiti naše ruke i srce kako bi utješili drugoga, kako bi se brinuli za one u potrebi… Nježnost znači biti na razini drugoga.

Sveti je Otac podsjetio da se i druga osoba Trojstva spustila na našu razinu, očitujući tako nježnost: Isus Krist se ponizio, živio je svoju ljudsku egzistenciju prakticirajući stvarni, konkretni jezik ljubavi. Nježnost nije slabost, nego jakost – istaknuo je – To je put solidarnosti, poniznosti. A kroz poniznost te konkretnu ljubav, i moć postaje sila za dobro.

Budućnost čovječanstva se ne nalazi isključivo u rukama političara, moćnika ili velikih tvrtki – istaknuo je na kraju papa Franjo. Da, oni imaju iznimno veliku odgovornost. No budućnost se, iznad svega, nalazi u rukama ljudi koji drugoga prepoznaju kao „ti“ i sami sebe smatraju dijelom „mi“. Potrebni smo jedni drugima. (kta/rv)