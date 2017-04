Sarajevo, 26. travanj 2017.

U srijedu, 26. travnja 2017. u Sarajevu je održan XXIII. Sabor svećenika Vrhbosanske nadbiskupije na čelu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem. Na tom redovitom godišnjem susretu sudjelovala su 183 dijecezanska i redovnička svećenika koji djeluju na teritoriju Vrhbosanske nadbiskupije.

Sabor je započeo Euharistijskim slavljem koje je u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda predvodio kardinal Puljić. Uvodeći u Misno slavlje, kardinal Puljić zahvalio je svim svećenicima koji su se odazvali na sudjelovanje ističući da je Euharistija "najjači izvor našeg zajedništva".

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je kazao da njihov susret ima onoliku težinu koliko svatko od njih istinski moli ističući da je Euharistija njihova najsnažnija molitva iz koje izvire svećenički identitet. Podsjećajući da je Kristovo Uskrsnuće obnovilo svećeničko dostojanstvo, potaknuo ih je da o tome razmišljaju. "To dostojanstvo ne izvire iz papira ili dekreta niti dolazi od toga koliko sam pametan ili sposoban. To dostojanstvo izvire upravo iz Uskrslog Krista koji nas je obdario svetim redom, uključio nas u svoje svećeništvo, i to kao Vrhovni svećenik", kazao je kardinal Puljić. Dodao je da će se, kroz prihvaćanje istine da je Isus došao za spas duša, u svećenicima probuditi "taj žar, istinska revnost za svaku dušu, revnost da donesemo to Kristovo spasenje".

"On je baš izabrao nas da to spasenje, koje je donio, prenesemo drugima poput apostola koji su, unatoč prijetnjama, u hramu propovijedali. Htio bih da u nama bude ta hrabra vjera, da se ne damo zavesti ni politikom, ni javnim mnijenjem, ni sekularnim kriterijem, nego istinskim, evanđeoskim kriterijem i da nas zapravo to evanđelje drži", istaknuo je kardinal Puljić. Kazao je da godišnjim skupom i zajedništvom svećenici budu ohrabreni kako bi živjeli s još više radosnog poleta i s još većim pouzdanjem u Boga. "Ne gradimo mi budućnost; ona je u Božjim rukama, a mi smo poslani ostvarivati sadašnjost vršeći Božju volju i čineći ono što Bog od svakoga od nas danas traži“, kazao je kardinal Puljić. Rekao je da mjesna Crkva vrhbosanska živi na "raskršću svjetova i kultura te da je prisutna agresivna sekularizacija“ pa su potrebni svećenici hrabre vjere koji će radosnu vijest radosno naviještati kako bi drugi u njihovim očima vidjeli i doživjeli da istinski vjeruju da Uskrsli Krist živ u nama i među nama.

Nakon Misnog slavlja uslijedio je radni dio susreta u dvorani Svećeničkog doma.

Obraćajući se okupljenim svećenicima na početku skupa, kardinal Puljić podsjetio je na kalendar pastoralnih događanja u Vrhbosanskoj nadbiskupi te podsjetio na neke važnije datuma i okupljanja. Istaknuo je potrebu promicanja katoličkog tiska te molitve za mir u Bosni i Hercegovini i u svijetu kao i konkretne potpore potrebnima preko Djela sv. Petra apostola i Papinskog djela sv. Djetinjstva. Pozvao je na još veću uključenost svih svećenika u aktivnosti Sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Podsjetio je i da se tijekom 2017. godine obilježava stota obljetnica od početka Gospinih ukazanja u Fatimi te dodao da će mjesna Crkva vrhbosanska biti posvećena Prečistom Srcu Marijinu.

U skladu s pastoralno-liturgijskom godinom u Vrhbosanskoj nadbiskupiji pod naslovom „Hod Vrhbosanske Crkve s laicima“, predavanje na temu: „Godine laika – uloga i mogućnosti“ održao je mons. mr. Marko Tomić, sudski vikar, župnik i dekan. Pojasnivši što je mjesna Crkva, kazao je da su vjernici laici osposobljeni kroz sakramente inicijacije za osobno služenje u Crkvi. Podsjetivši da je župa osnovna stanica crkvene strukture na čelu s župnikom kao vlastitim pastirom, istaknuo je važnost principa supsidijarnosti s ulogama koje proizlaze iz ranga sakramentalnog statusa. Posebno se osvrnuo na važnost djelovanja župnih pastoralnih i župnih ekonomskih vijeća, a progovorio je i o crkvenim laičkim udrugama i društvima kao i o različitim vidovima apostolata ističući da po tome dolazi do izražaja sinodalnost Crkve.

Okupljenim svećenicima obratio se i generalni tajnik Sinode Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mario Bernadić te ukratko predstavio sedmi broj Biltena Sinode u kojem se nalazi i „Program provođenja Puta Vrhbosanske nadbiskupije s laicima“.

Vlč. Šimo Maršić ukratko je spomenuo neke od brojnih inicijativa Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ te zahvalio svećenicima za suradnju. Napomenuo je da će na Susretu hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, 29. i 30. travnja 2017. sudjelovati oko 1.300 mladih iz Vrhbosanske nadbiskupije. Potrebne informacije iznio je i nadbiskupijski ekonom preč. Franjo Tomić. Susret je završen zajedničkom molitvom i objedom u prostorijama Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. (kta)



