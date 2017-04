Zagreb, 26. travanj 2017.

U povodu obilježavanje 50. obljetnice Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu 25. i 26. travnja organiziran je znanstveno-stručni skup. Pokrovitelji skupa su Hrvatska biskupska konferencija i Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, a u organizaciji skupa, uz Ravnateljstvo, sudjeluju Hrvatsko katoličko sveučilište i katolički bogoslovni fakulteti Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Sarajevu. Pozdravni govor u ime BK BiH uputio je vojni biskup u BiH i dopredsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, čiji govor prenosimo u cijelosti.

Uzoriti gospodine kardinale i preuzvišena braćo nadbiskupi i biskupi!

Mnogopoštovani oci provincijali i sestre provincijalke!

Poštovani predavači, organizatori i svi sudionici ovoga Znanstveno stručnoga skupa!

Sve vas srdačno pozdravljam u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i prenosim vam dobre želje i blagoslove svih ostalih biskupa, a posebice predsjednika kardinala Vinka Puljića, za uspješan rad kroz ova dva dana. Predavači će nastojati osvijetliti tijek i način uspješnog organiziranja pastoralnih zajednica, te vrlo zaslužan dušobrižnički rad za hrvatske katolike u inozemstvu na raznim stranama u svijetu i suradnju s partikularnim crkvama i biskupskim konferencijama u zemljama naših iseljenika.

Ovo je prigoda da se s velikom zahvalnošću sjetimo svih osoba, koje su dio svoga života, dušobrižničkoga umijeća i truda uložili za duhovne potrebe hrvatskih iseljenika, kao i za one koji se u naše vrijeme daruju u tu svrhu: biskupa, svećenika, redovnika, redovnica, pastoralnih suradnika i socijalnih radnika. Pri tomu mislimo jednako na one često bezimene svećenike, koji su pratili prognanike pred otomanskim najezdama, kao i na sve poznate osobe kroz proteklih oko 150 godina. Naime, ovo novo dušobrižništvo započelo je polovicom 19. stoljeća brigom za hrvatske radnike, koji su sudjelovali na izgradnji Sueskoga kanala u doba egipatskih apostolskih vikara Hrvatâ: biskupa Vujičića i njegova nasljednika Ćurčije, kad je prvi imenovao Tvrtkovića a drugi Karačića za dušobrižnika, i evo, Bogu hvala, uspješno traje do Sudara i Markića.

Tijekom posljednjega pola stoljeća ovim velikim poslom ravnaju Vijeće za hrvatsku inozemnu pastvu i Nacionalni ured za hrvatsku inozemnu pastvu. Vijećem je do sada predsjedalo nekoliko biskupa, a Nacionalni ured je vodilo više svećenika. Hvala im svima za strpljivo vršenje odgovorne zadaće, koju su vrlo uspješno obavljali. Osim toga, to Vijeće i taj Ured, kao zajedničke ustanove Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH, danas su mjesta uspješne suradnje naših dviju konferencija, što treba ne samo pohvalno istaknuti nego i nasljedovati.

Sav taj veliki projekt bilo je moguće ostvariti zahvaljujući dobroti, suradnji i otvorenosti partikularnih Crkava i civilnih vlasti u zemljama, u koje su naši iseljenici dolazili. Stoga njihovu plemenitost nikako ne smijemo zaboraviti. Ona je bila ogromna i također danas je takva, bez obzira što bismo ponekada možda željeli više.

Danas u inozemstvu živi već nekoliko generacija hrvatskih katolika. Samim time oni imaju različite duhovne potrebe, različit odnos prema početnoj Crkvi i domovini, iz kojih potječu, što donosi nove izazove. Neki od njih ne znaju više hrvatski jezik, neki ga teško razumiju. No, kao grupu, sve ih povezuje činjenica zajedničkoga podrijetla i velika ljubav prema tom kraju, što su na osobiti način dokazali tijekom posljednjega rata, na čemu im je beskrajno zahvalna cijela Nacija. Ali zajednička im je također razdjelnica, koja ide između nostalgije za prošlim i atrakcije sadašnjega, između potrebe integracije i opasnosti asimilacije, između vjernosti svojoj etničkoj zajednici i pretakanja u novu političku naciju.

Nove prilike traže nove oblike dušobrižništva, a novi doseljenici trebaju i dosadašnji način. Stoga će i ubuduće biti delikatna zadaća njihovih dušobrižnika, a organizirana briga za njih velika obveza domovinske Crkve. No, stoljeće i pol postojanja suvremenoga dušobrižništva obvezuje također na propitivanje njegove dosadašnje duhovne učinkovitosti i pastoralnih plodova. Hrabri potrebu da se nastavi u dobru, ali i da se popravlja ono što treba biti bolje. U tom smislu, čini se da bi od velike koristi bilo, ako bi službena državna predstavništva bolje radila svoj posao, posebice na prosvjetnoj i kulturnoj razini, i time se oslobodio prostor i energija, kako bi hrvatske katoličke zajednice i njihovi dušobrižnici po svijetu na još vidljiviji način djelovali kao personalne župe, koje bi još više bile usmjerene pastoralnom smislu, i koje bi bile u stanju – smije li se nadati!? – same sebi osigurati također barem dobar dio svećeničkih i redovničkih zvanja. Naime, zdrava je svaka zajednica, koja je u stanju sama sebi osigurati predvodnike, koji joj trebaju.

Sa željom da dragi Bog blagoslovi sva plemenita nastojanja naših iseljenika i njihovih dušobrižnika, i da se s ovoga skupa ponude najbolja moguća rješenja za njihove potrebe, sve vas srdačno pozdravljam.