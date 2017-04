Vatikan, 26. travanj 2017.

Na blagdan svetoga Marka, utemeljitelja Koptske pravoslavne Crkve, 25. travnja 2017. papa Franjo je jutarnju Misu, slavljenu u Domu Svete Marte, prikazao za koptskog patrijarha Tawadrosa II. i koptske vjernike, s kojima će se uskoro susresti tijekom apostolskoga pohoda Egiptu. Danas se slavi Sveti Marko Evanđelist, utemeljitelj Aleksandrijske Crkve – rekao je Papa na početku Mise te dodao – Prikazujem ovu misu za brata, papu Tawadrosa II., koptskoga patrijarha Aleksandrije, moleći milost da Gospodin blagoslovi naše dvije Crkve obiljem Duha Svetoga.

Evanđelje treba naviještati ponizno, nadvladavajući napast oholosti – potaknuo je papa Franjo na jutrošnjoj svetoj misi u Domu svete Marte, na blagdan sv. Marka Evanđelista. Na misi su prisustvovali i članovi Vijeća devetorice kardinala. Papa je kazao da je za kršćane nužno „izaći kako bi naviještali“. Istaknuo je da propovjednik uvijek mora biti na putu i ne tražiti „životna jamstva“.

Isus je svojim učenicima dao poslanje da naviještaju Evanđelje, da ne ostanu u Jeruzalemu, nego da izađu kako bi svima navijestili Radosnu vijest. Papa Franjo je u svojoj propovijedi razmišljao o odlomku iz Evanđelja po Marku, u kojem se opisuje Opće poslanje. „Evanđelje se uvijek naviješta na putu, nikada sjedeći, nego uvijek na putu“, istaknuo je Sveti Otac.

Papa je kazao da kršćani trebaju ići tamo gdje se ne zna za Isusa ili gdje se Isusa progoni, ili gdje je Isus unakažen, kako bi navijestili istinsko Evanđelje. Izaći kako bi se propovijedalo. U tom se izlasku stavlja u igru život propovjednika – kazao je papa Franjo, upozorivši da ako propovjednik traži životna jamstva, onda nije istinski propovjednik Evanđelja: on ne izlazi van, nego ostaje gdje je siguran. Evanđelje se uvijek naviješta u izlasku, u hodu. Bilo na fizičkom, bilo na duhovnom, bilo na putu trpljenja: sjetimo se naviještanja Evanđelja mnogih bolesnika koji prikazuju svoje trpljenje za Crkvu, za kršćane. Oni uvijek izlaze iz sebe – kazao je Sveti Otac.

Potom se upitao kakav je način tog naviještanja. Sveti Petar, koji je bio učitelj svetoga Marka, jasno opisuje taj način: Evanđelje se propovijeda u poniznosti jer se Sin Božji ponizio. To je Božji način i ne postoji nikakav drugi. Naviještanje Evanđelja – kazao je Papa – nije niti karneval, niti zabava. Evanđelje se – upozorio je – ne može naviještati ljudskom moći. To nije Evanđelje. Svi smo stoga pozvani ponovno se odjenuti poniznošću jedni prema drugima jer se Bog opire oholima, a poniznima daje milost (usp. 1 Pet 5,5).

A zašto je nužna ta poniznost? – upitao je Papa te nastavio – Upravo zato što nosimo naprijed naviještaj poniženja – slave, no kroz poniženje. Naviještaj Evanđelja prolazi kroz iskušenjâ: napast moći, oholosti, svjetovnosti… Sv. Petar iz tog razloga kaže: „Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu“ (1 Pet 5,8-9). Ako je naviještanje Evanđelja istinito, onda dolaze i kušnje – kazao je Sveti Otac dodavši da ako kršćanin tvrdi da naviješta Evanđelje, a nikada nije bio kušan, to znači da se „đavao ne brine“ jer kršćanin propovijeda nešto beskorisno.

Iz tog razloga – nastavio je Papa – u pravom propovijedanju uvijek postoje napasti, pa čak i progoni. Papa Franjo je istaknuo da kada trpimo, Isus će biti tu kako bi nas obnovio, da bi nam dao snagu jer je to ono što je Isus obećao kada je poslao apostole. Gospodin će biti tu da nas utješi, da nam dade snagu za ići naprijed jer on radi s nama ako smo vjerni evanđeoskom navještaju, ako budemo izlazili iz samih sebe kako bi naviještali Krista raspetoga i ako to budemo činili istinskom poniznošću. Neka nam Gospodin udijeli tu milost da kao krštenici, svi mi, ponizno krenemo putom evangelizacije, da imamo povjerenja u Njega, naviještajući istinsko Evanđelje: „Riječ je tijelom postala.“ No činimo to svjesni kako nam je Gospodin blizu, da radi s nama i da potvrđuje naše djelo – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)