Ivanec / Varaždin, 26. travanj 2017.

Povodom 95. obljetnice HKD Napredak Varaždin bit će upriličene izložbe umjetničkih djela u Ivancu i Varaždinu. Izložba u Ivancu bit će otvorena u Caritasovom domu za starije i nemoćne „Sveti Ivan Krstitelj„ i to od 26. travnja 2017. u 18.30 sati do 2. lipnja 2017. Izložena su 34 umjetnička djela od 12 različitih autora, a u Varaždinu u Pansionu i restoranu „Garestin“, Varaždin, Zagrebačka 34. izloženo je 20 djela akademskih slikara i to od 10 različitih slikara. Izložba je otvorena svaki dan od 7 do 22 sata i kroz godinu ima 6 postava po 20 umjetničkih djela.

Akademski slikari čija su djela izložena su: Josip Biffel, Edo Murtić, Iris Bondora Dvornik, Radoslav Viličić, Francina Dolenec, Josip Poljan, Ljubo Lah, BlaženkaSalavarda, Perica Vidić, Krunoslav Bošnjak, Đuro Seder, MunirVejzović, Ivica Šiško, Ljubo Ivančić, Vladimir Blažanović, Katarina Žanić Michiel, Ksenija Kantoci Šimunović, DurđaGudlinZanoški, Zlatko Šulentić, Zlatko Keser, Slavko Šohaj, Ivo Dulčić…

"Izložbe su prodajne i kupnjom jednog od predstavljenih djela akademskih slikara kulturno bogatite sebe i svoju obitelj, ali pomažete u obnovi Bosne kroz djelovanje HKD Napredak Varaždin", stoji u pozivu Napretka.

Moto izložbe je "Puno dajemo, ništa ne primamo!" (kta/hkdn varaždin)



