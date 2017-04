Vatikan, 25. travanj 2017.

Naša vjera i stvari koje se naše vjere tiču jesu konkretne, kao što je konkretno utjelovljenje Riječi Božje koja nije postala idejom nego tijelom – mesom – skraćeni je sadržaj propovjedi pape Franje, pred okupljenim vjernicima, u kapeli Doma Svete Marte, 24. travnja 2017. u Vatikanu. Konkretnost upućuje i na tvarnost i zbilju te našoj vjeri tako daje vjerodostojnost.

Mi ponekad zaboravimo da je naša vjera konkretna – Riječ je postala tijelom, nije postala idejom, nego tijelom. I kada recitiramo Vjerovanje, govorimo o konkretnim stvarima: 'Vjerujem u Boga Oca, koji je stvorio nebo i zemlju; vjerujem u Isusa Krista koji je rođen, koji je umro…' – sve su to konkretne stvari – rekao je Sveti Otac te nastavio: Naše vjerovanje ne kaže: vjerujem da trebam učiniti ovo ili ono, ili da su stvari ovakve ili onakve za ove ili one – Ne! Riječ je o konkretnim stvarima – ponovio je papa Franjo te dodao: Konkretnost vjere koja vodi prema slobodi, prema svjedočenju – sve do mučeništva; koja se protivi kompromisima ili idealizaciji vjere – istaknuo je Papa.

Za učitelje Zakona, Riječ nije postala tijelom nego zakonom; i tako se mora učiniti to i tako; dotle i ne dalje – kazao je Papa te nastavio: I tako su zatvoreni u racionalistički mentalitet, koji nije završio s njima jer u povijesti Crkve se pojavljuje toliko puta… I sama je Crkva – koja je osudila racionalizam i prosvjetiteljstvo, nakon toga toliko puta zapala u teologiju onoga: „može se – ne može se; onoga do ovdje – do ondje; te je zaboravila na snagu i slobodu Duha, ono rađenje od Duha koji daje slobodu – slobodu propovijedanja i naviještanja da Isus Krist jest Gospodin – kazao je papa Franjo.

Vjetar puše kamo želi i čuješ mu zvuk, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je sa svim svakim koji je rođen od Duha – ponovio je Papa riječi iz pročitanog evanđeoskog odlomka: čuje mu zvuk, slijedi vjetar, slijedi glas Duha bez znanja o tome kamo ide ili gdje će završiti. Jer opredijelio se za konkretnost vjere i za rođenje u Duhu i od Duha – kazao je Sveti Otac.

Neka nam Gospodin svima da ovog uskrsnog Duha, da hodimo ulicama Duha bez kompromisa, bez ukočenosti, u slobodi naviještanja Isusa Krista onakvim kakav je i došao – u tijelu – kazao je između ostalog papa Franjo. (kta/rv)