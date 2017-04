Sarajevo, 24. travanj 2017.

Četvrta formacija škole animatora Mladi za mlade Vrhbosanske nadbiskupije održana je 21. i 22. travnja 2017. u Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II., a sudjelovalo je 44 mladih iz 20 župa.

Naglasak susreta bio je na duhovnoj dimenziji animatora, pa je ovaj program bio i svojevrsna duhovna obnova. Mladi su kroz radionice Isus, Kako ja danas mogu biti sličan Isusu, Služenje i dr. promišljali o svojoj vjeri i odnosu s Isusom Kristom te svoje misli kreativno izražavali.

Prva večer bila je obilježena klanjanjem pred Presvetim, koje je predvodio ravnatelj NCM-a Ivan Pavao II. vlč. Šimo Maršić naglasivši blizinu Isusa Krista i Njegove ljubavi koja je svuda oko nas. Drugoga dana vlč. Maršić održao je s mladima radionicu o sastavnim dijelovima sv. mise. Neposredno prije sv. mise upriličeno je pokorničko bogoslužje i ispovijed za koju su uz ravnatelja NCM-a na raspolaganju bili vlč. Ilija Orkić i vlč. Dražen Kustura.

Potom su animatori dali svoj doprinos Misnom slavlju. Samostalno su osmislili pojedine dijelove: molitvu vjernika, ministriranje, prinos darova, čitanja te glazbeni dio. Sv. misu je predvodio vlč. Jakov Kajinić. Umjesto propovijedi nazočni su mogli čuti iskustva života s Isusom Kristom dvoje animatora – Valentine Brkan i Ognjena Gajića.

„Bože hvala Ti na najvećem daru, a to je život. Dok nisam upoznala Tebe nisam uvidjela njegovu pravu vrijednost. Često sam lutala dugim, tamnim ulicama života tražeći svjetlost, tražeći nešto što će moju praznu i izgubljenu dušu napuniti i vratiti na pravi put. Zašto sam tu? Zašto baš ja? Zašto sam sama? Čemu bol? Suze? Zašto se sve dobro što učinim za druge vrati bolom? Zašto postojim, a sutra ću možda biti zaboravljena? Kao trag u pijesku nestat ću. Otkuda taj strah i otkuda mi tako velika snaga? Vremenom sam shvatila, to si Ti. Vidio si moju stopu i u Tvojim očima ona je trajna i nezaboravna. Iza svakog mog koraka si stajao Ti. Moja unutarnja snaga, moja potpora, moja svjetlost u tami. Spoznajući Tebe, sve ima smisla. U Tvojoj boli spoznala sam svoju bol. U Tvojoj muci spoznala sam svoju muku noseći teški križ života. Ti si umro za mene, a ja živim za Tebe. Isuse, to je odgovor nad svim odgovorima koji su vodili dugu bitku u mojoj glavi. Jer tko hodi Tvojim stazama njegov trag nikada neće biti izbrisan“, rekla je tom prigodom Valentina, a jednako nadahnuto progovorio je i njezin kolega.

„Isuse, Tvoj sam vjerni sluga. Moja si nada i spasenje. Svaka kušnja Tvoja je poruka jer si bio tu kroz loše dane. Kada nije bilo nikoga pružio si mi utjehu kroz molitvu, kroz svoju riječ. U trenu do sna preporučim Ti se, jer Ti znaš. Ti si snaga moga uma i vjere. Moj si put, vjerno Te pratim skrivajući se u Tvojoj sjeni. Čuvajući me od loših stvari pomažeš mi nositi moj križ. Hvala Ti što si čuo moje molitve jer Tebi vjerujem. Zbog tebe sam to što jesam, uz Tebe sam ja. Moj talent Tvoj je bezuvjetni dar. Isuse Tvoj sam sluga, a moj si pratitelj. Ti si put, istina i život“, kazao je Ognjen.

Animatori su tako završili temeljnu formaciju koja se sastoji od četiri vikend susreta. Svojim trudom i zalaganjem pokazali su da su uistinu jedna hrabra generacija koja može, hoće i već čini puno.

Pred njima je još specijalizacija u srpnju ove godine. Veliko je bogatstvo Vrhbosanske nadbiskupije imati ovoliki broj mladih okupljenih u osobi Isusa Krista, koji su svakodnevno spremni svjedočiti svoj poziv i Evanđelje. (kta/mladicentar)



foto