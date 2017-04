Đakovo, 24. travanj 2017.

U Nadbiskupskom domu u Đakovu u ponedjeljak 24. travnja održana je konferencija za novinare u povodu održavanja Susreta hrvatske katoličke mladeži (SHKM) u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji i gradu Vukovaru (29. i 30. travnja), gdje su najvažnije informacije o programu susreta iznijeli đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, povjerenik za pastoral mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Filip Perković, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i viši stručni suradnik i kontakt osoba za SHKM u Vukovaru Domagoj Jakumetović.

Nadbiskup Hranić podsjetio je da mladi u nadbiskupiju dolaze u subotu 29. travnja do 14 sati te će se smjestiti u obiteljima, a od 16 sati će u župnim zajednicama sudjelovati u programu: prvi dio programa je katehetski, drugi kulturno-zabavni, a treći, večernji dio - molitveno bdjenje. U nedjelju ujutro u Vukovaru će se okupiti oko 30 tisuća mladih. U 9 sati započinje molitveni program na Memorijalnom groblju, potom će se s groblja u procesiji s molitvom uputiti prema dvorištu dvorca Eltz, gdje u 11.30 sati počinje središnji dio susreta – euharistijsko slavlje. Nakon okrijepe uslijedit će različiti programi u gradu. Organiziran je i poseban prijevoz - gradski će autobusi voziti mlade na različite lokacije, a susret će završiti velikim koncertom. Na susretu će biti i 20 biskupa iz HBK te još petorica biskupa iz drugih država. Biskupi će sudjelovati i u subotnjem programu po brojnim župama nadbiskupije.

Gradonačelnik Penava zahvalio je nadbiskupu i cijelom Organizacijskom odboru što surađujući imaju prigodu ostvariti taj veličanstven i vrlo značajan događaj za istok Hrvatske. „Neizmjerna mi je čast i zadovoljstvo što je za 10. susret mladih odabran Vukovar, koji ima duboku emociju koji svi nosimo u sebi i stoga sam siguran da će sva ova silna mladež koja će se sliti u Vukovar, kroz druženje, molitvu, svoju vjeru i pjesmu, u značajnoj mjeri obogatiti Vukovar i donijeti pozitivno ozračje, pogotovo mladost u kojoj je nada, vjera u bolje sutra i bolju budućnost. U sinergiji mladosti, emocije i simbolike koju Vukovar nosi, grad Vukovar dobiti će novu dimenziju", rekao je među ostalim gradonačelnik Penava.

Domagoj Jakumetović istaknuo je kako je Vukovaru iznimna čast što je domaćin toga susreta: „Želja nam je da ovim susretom Vukovar zasja novim svjetlom, zaživi novim duhom te da se poruka mira, ljubavi i nade uputi preko naših mladih iz Vukovara cijeloj Hrvatskoj. Pozivamo sve Vukovarce da otvore svoja vrata mladeži i radosno ih prime u svoj i njihov grad i tako pokažu na koji način slijediti Krista jer Krist je jedina naša nada, jedini naš spas i pobjeda dolazi samo po Kristu, a Vukovar to najbolje zna. Svim našim mladima želim dobrodošlicu, da se lijepo osjećaju u Gradu Heroju."

Povjerenik vlč. Filip Perković rekao je kako je sav program pripremljen za mlade na određen način novi te se nada da će biti sve biti poticajno i izazovno. „Nastojali smo povezati dvije stvarnosti u Vukovaru – njegovu povijest i ono što predstavlja za našu domovinu, i ono što predstavljaju mladi – budućnost. To smo saželi u jednu riječ – nada. Nada koja je nama vjernicima krepost za kojom idemo, koja je nešto što u sebi trebamo učvršćivati i moliti Boga da je učvrsti te nada koja je pokazana kroz svu povijest, na poseban način u Domovinskom ratu. Želimo doista to povezati s onim što mladost današnjice i svakoga vremena znači – to su ljudi koji stvaraju novo vrijeme; da uzmu onaj ideal koji je bio prisutan od prvih kršćanskih vremena, da budu ideal koji su njihovi očevi i djedovi nosili u sebi i učine ga živim u novoj, odnosno budućoj Hrvatskoj", naglasio je vlč. Perković.

Spomenuvši koncert koji će se održati na kraju susreta, pozvao je mlade da navečer zajednički zapjevaju, „da pjesmom slave Boga i pokažu svoj mladenački duh i da pokažu da je Crkva nešto što i u današnje vrijeme ima svoju privlačnost i može i zna ponekada biti više cool od nekih drugih stvari koje su mladima ponuđene. Naša je želja da poruka koju smo stavili u geslo 'Krist, nada naša!' doista pođe u Hrvatsku i u srcima donese obilje plodova".

Na kraju susreta s novinarima nadbiskup Hranić podsjetio je na problematiku mladih u hrvatskom društvu, visoke stope nezaposlenosti kojom su ponajprije pogođeni mladi, napose s područja Slavonije, te masovno odlaženje iz domovine. Istaknuo je kako se ovim susretom želi poslati poruka nade i da - i kada je najteže - znamo računati ne samo na naše ljudske mogućnosti nego i na Boga.

„Susret bi trebao poručiti mladima da ne dižu ruke u beznađu i odlaze iz domovine, nego da se hvataju u koštac s problematikom u ovoj domovini", rekao je među ostalim nadbiskup te poručio: „Nama treba ta mladost. Ne smijemo od njih dizati ruke i zato držim da je vrijedno i da se treba baviti mladima. Želio bih da i ovaj susret mladih podigne čitavu hrvatsku javnost i da se svi na različitim razinama angažiramo oko toga, da računamo s mladima, da im dajemo perspektivu, otvaramo mogućnosti i ne dopuštamo da olako odlaze."

Na kraju konferencije povjerenik Perković darovao je nadbiskupu Hraniću i gradonačelniku Penavi majice koje će dobiti svi sudionici Susreta u Vukovaru. (kta/ika)