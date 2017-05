Sarajevo, 24. travanj 2017.

Nadbiskup metropolit beogradski mons. Stanislav Hočevar, u 23. travnja 2017. u Bijelu nedjelju u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je svečano Euharistijsko slavlje kojim je katedralna župna zajednica u glavnom gradu BiH proslavila Nedjelju Božjeg milosrđa.

Riječi dobrodošlice u grad, koji je u nedavnoj prošlosti doživio teška stradanja, poželio je nadbiskupu Hočevaru katedralni župnik i sarajevski dekan preč. Marko Majstorović. Pozdravio je i sve svećenike, časne sestre, bogoslove i vjernike koji su došli uteći se Božjem milosrđu napominjući da, uz ispunjenje potrebnih uvjeta, mogu zadobiti potpuni odnosno djelomični oprost. Poseban pozdrav uputio je članovima Katedralnog zbora „Marija“ iz Mostara koji su, pod ravnanjem maestra don Nike Luburića, animirali liturgijsko pjevanje, a u večernjim satima upriličili su i prigodni koncert.

U svojoj propovijedi nadbiskup Hočevar je kazao da upravo u Sarajevu, nakon svega što se događalo, mogu dublje slaviti Nedjelju Božjeg milosrđa. „Uranjanjem u bogatstvo Božje riječi ove druge uskrsne nedjelje ostajemo duboko potreseni. Dozvolite mi da se dotaknemo samo nekih vidika znajući dobro da je ova Nedjelja Božjeg milosrđa u Vašoj župnoj zajednici i ranije odjekivala što je izraz vašeg autentičnog kršćanskog života, ali i odgovornosti. Nedjelja Božjeg milosrđa nije dana samo zato da bi se tješili nego zato da bismo mi svi svakoga dana postajali odgovorniji“, kazao je nadbiskup Hočevar te podsjetio na evanđeoski misni odlomak koji prikazuje preplašene apostole kako su se, nakon Isusove smrti, zatvorili u dvoranu.

„Zato Isus, izvor života, ulazi kroz zatvorena u dvoranu u kojoj su se nalazili apostoli. Isus donosi Duha Svetoga i druge darove te pokazuje da je On Bog života, Onaj koji je milosrdan prema nama. Ne samo to. Isus dolazi među apostole i osmoga dana. Izgleda da se apostol Toma negdje skitao pa do tada nije imao prigodu susresti Krista uskrsloga. Iako Isus jasno kaže: Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju pa je apostol Toma mogao po postupiti u skladu s tim kao što se to obično i događa, ipak Isus dolazi samo zbog njega u zbor apostola. Isus se približio apostolu Tomi pozivajući ga da prinese svoj ruku i stavi prst u njegove rane i otvoreni bok. Kao da bi htio reći svima nama, braćo i sestre: znajte i vi biti sve bliži svima onima koji žive u bilo kakvoj sumnji, poteškoći ili beznađu. Približite se svima onima koji više misle na smrt, koji su zatvoreni kao onima koji nisu otkrili da Krist živi, da živi među nama i da je On nositelj života“, kazao je nadbiskup Hočevar.

„Božje milosrđe zahtijeva, a u tome je snaga ovog blagdana, da mi preobražavamo ovaj svijet ponajprije novim življenjem u poslušnosti Božjem Duhu, ali i stvarajući nove zajednice i novo ozračje u čitavom društvu o čemu smo čuli u prvom misnom čitanju. Evanđelist Luka u misnom odlomku iz Djela apostolskih naglašava da su prvi kršćani živjeli u zajedništvu, grčki koinonia, te bili jedno srca i jedna duša. To je najbolji i najveći učinak i plod Uskrsa i Božjeg milosrđa prema nama. I mi smo pozvani zapitati se, promičemo li u ovom vremenu, dok posebno razmišljamo o Božjem milosrđu, to jedinstvo i zajedništvo u našim obiteljima, narodima i među narodima. Osobito mi katolici pozvani smo na ovim prostorima promicati veće jedinstvo i zajedništvo da ne bi na bilo koji način ostali zatvoreni u sebe i u samo u svoju zajednicu nego da proširimo tu ljubav i pomirenje na sve ljude i na sve strane. Utoliko više potrebno je da širimo jedinstvo među svim kršćanima. Tko je primio te uživa taj veliki dar Božjeg milosrđa, ne može se zadovoljiti time nego treba nastojati taj dar Božjeg milosrđa proširiti do svih ljudi kroz življenje zajedništva i kroz ustrajnost i postojanost u Isusovu nauku“, rekao je nadbiskup Hočevar ističući da Isusov nauk preporađa narode jer poznavati Boga znači živjeti u zajedništvu s Bogom.

„Kako je važno osobito danas ljudima približiti evanđelje! Slaviti Božje milosrđe znači omogućivati svim ljudima da poput Tome mogu dotaknuti Božje milosrđe. Jasno je da Božje milosrđe kušamo najviše u slavlju Euharistije ili lomljenju kruha. Ako želimo biti misionari Božjeg milosrđa, važno je da se redovito hranimo tom snagom novoga života kako bismo mi sami svima postali kruh Božje ljubavi i milosrđa. Potrebno je i da svakoga dana obavljamo različite molitve“, kazao je nadbiskup Hočevar te potaknuo sve da neprestano gledaju Isusa i njegov otvoreni bok tolike Božje ljubavi i milosrđa.

„Kada zdvajamo, priđimo Kristovom otvorenom boku; kada smo u poteškoćama, pogledajmo Isusov otvoreni bok; kada nam je teško, dotaknimo ga. Tada ćemo, poput sv. Faustine, iskusiti snagu Božje ljubavi. Ujedno to je poziv nama kršćanima da i naša srca budu uvijek otvorena za sve potrebne. To je poziv da, s jedne strane, iskreno vjerujemo, ali i da, s druge strane, učinimo sve da mognemo u današnjem vremenu ponovno susresti Isusa Krista. Zato molimo i slavimo ovu Euharistiju. Zato se radujemo daru Kristova uskrsnuća“, zaključio je nadbiskup Hočevar.

Na kraju Misnog slavlja izmoljena je molitva pred velikom slikom Milosrdnog Isusa nakon čega je uslijedila svečana procesija.

Poslije Misnog slavlja župnik Majstorović sa suradnicima i župljanima pobrinuo se da bude priređen u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i u župnom uredu objed za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice.

Katedralna župa pripravljala se na ovu svetkovinu tijekom cijele vazmene osmine svakodnevnim slavljem Svete mise i moljenjem krunice božanskom milosrđu.

Večernju Svetu misu na Uskrs slavio je vlč. Jakov Kajinić te propovijedao na temu: Uskrs, izvor naše radosti. Tijekom Svete mise pjevao je band Veritas.

U uskrsni ponedjeljak Euharistijsko slavlje predvodio je fra Velimir Bavrka te propovijedao na temu: Milosrđe Božje, jakost onih koji se u njega uzdaju. Liturgijsko pjevanje animirao je Župni zbor.

U uskrsni utorak Svetu misu predvodio je fra Ivan Šarčević te propovijedao na temu: Božje milosrđe, utjeha bolesnih i ožalošćenih. Pjevao je band Veritas.

U uskrsnu srijedu Euharistijsko slavlje predvodio je župnik župe Kopanice kod Orašja vlč. Marinko Filipović na temu: Milosrđe Božje, utjeha i mir nemirnih, zavađenih, ogorčenih, izgubljenih i grešnih. Liturgijsko pjevanje animirao je Župni zbor iz Kopanica.

U uskrsni četvrtak Svetu misu predvodio je vlč. Dražen Radigović te propovijedao na temu: Ustrajnost u grijehu prezir prema Božjem milosrđu – gubitak blagoslova. Nakon Svete mise uslijedilo je prigodno predavanje vlč. Radigovića koji je slavio Svetu misu i u uskrsni petak te propovijedao na temu: Oslobođenje od zla. Također je održao prigodno predavanje te predvodio Euharistijsko klanjanje. Liturgijsko pjevanje u četvrtak i petak animirali su mladi iz Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ iz Sarajeva.

U uskrsnu subotu Svetu misu slavio je fra Mario Knezović te propovijedao na temu: Neka u mom životu pobijedi Bog i Božje milosrđe – moje obraćenje. Nakon Svete mise uslijedio je koncert Tamburaškog sastava „Lira“ koje djeluje u okvir HKD Napredak.

U svim događanjima župniku Majstoroviću pomagale su Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije s. Ljubica Stjepanović i s. Franciska Ivanović. (kta)



