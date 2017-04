Vatikan, 24. travanj 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Znamo da se svake nedjelje spominjemo uskrsnuća Gospodina Isusa, ali u ovom pouskrsnom vremenu nedjelja zadobiva jedno značenje koje sja još većim blještavilom. U tradiciji Crkve ova nedjelja, prva nakon Uskrsa, nazivala se "in albis". Što to znači? Taj je izraz kanio dozvati u pamet obred koji su vršili oni koji su primili krštenje na Vazmenom bdjenju. Svakom od njih dodjeljivala se bijela haljina – "alba", "bijela" – koja je pokazivala njihovo novo dostojanstvo djece Božje. To se zadržalo sve do danas: novorođenčadi se daje mala simbolična haljina, dok odrasli odijevaju pravu pravcatu haljinu, kao što smo vidjeli na Vazmenom bdjenju. Ta bijela haljina se nekoć nosila tjedan dana, sve do ove nedjelje, i od toga dolazi naziv in albis deponendis, što znači nedjelja u kojoj se svlači bijela odjeća. I tako su, svukavši bijelu odjeću, novokrštenici započinjali novi život u Kristu i Crkvi.

Danas još nešto slavimo. U Jubilejskoj, 2000. godini, sveti Ivan Pavao II. ustanovio je da ova nedjelja bude posvećena Božjem milosrđu. Bio je to nesumnjivo lijep predosjećaj: sam Duh Sveti je bio na djelo u tome nadahnuću. Prije nekoliko mjeseci zaključili smo Izvanredni jubilej milosrđa i ova nedjelja nas poziva da ponovno i snažno prigrlimo milost koja dolazi od Božjega milosrđa. U današnjem Evanđelju opisano je Kristovo ukazanje učenicima okupljenima u dvorani Posljednje večere (usp. Iv 20, 19-31). Sveti Ivan piše da Isus, nakon što je pozdravio svoje učenike, reče im: "'Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas'. To rekavši, dahne u njih i kaže im: 'Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im'" (rr. 21-23. To je smisao milosrđa koji se pokazuje upravo na dan Isusova uskrsnuća kao oproštenje grijehâ. Uskrsli Isus je svojoj Crkvi, kao prvu zadaću, prenio isto ono poslanje koje je i sam primio od Oca: donositi svima konkretni navještaj oproštenja. To je prvi zadatak: naviještati oproštenje. Taj vidljivi znak njegova milosrđa sa sobom nosi mir srca i radost obnovljenog susreta s Gospodinom.

Milosrđe u svjetlu Uskrsa pokazuje se kao pravi oblik znanja. I to je važno: milosrđe je pravi oblik znanja. Znamo da se upoznavati može na razne načine. Upoznaje se kroz osjetila, upoznaje se kroz shvaćanje, pomoću razuma i na druge načine. Ali može se upoznavati također kroz iskustvo milosrđa, jer milosrđe otvara vrata uma za bolje razumijevanje Božjeg otajstva i našeg vlastitog života. Milosrđe nam pomaže shvatiti kako nasilje, mržnja i osveta nemaju nikakvog smisla, a prva žrtva je onaj koji te osjećaje živi, jer sam sebe lišava vlastitoga dostojanstva. Milosrđe također otvara vrata srca te nam omogućuje iskazati blizinu napose onima koji su sami i marginalizirani, jer im daje osjetiti se braćom i djecom jednog jedinog Oca. Ono pomaže prepoznati one koji su potrebiti utjehe i daje naći prave riječi kojima ćemo ih utješiti.

Braćo i sestre, milosrđe unosi toplinu u srce i čini ga osjetljivim na potrebe braće dijeljenjem i dioništvom. Milosrđe, ukratko, sve potiče da budu instrumenti pravednosti, pomirenja i mira. Nikada ne zaboravimo da je milosrđe glavni princip u vjerskom životu i konkretni oblik po kojemu Isusovo uskrsnuće činimo vidljivim.

Neka nam Marija, Majka Milosrđa, sve ovo pomogne vjerovati i radosno živjeti.

Nakon molitve Kraljice neba

Draga braćo i sestre,

jučer je u Oviedu, u Španjolskoj, blaženim proglašen svećenik Luis Antonijo Rosa Ormières. Živio je u 19. stoljeća i svoje je brojne ljudske i duhovne osobine stavio u službu odgoja te je stoga osnovao Kongregaciju Sestara Anđela čuvara. Neka njegov primjer i zagovor posebno pomogne onima koji rade u školi i na području odgoja i obrazovanja.

Od srca pozdravljam sve vas, vjernike iz Rima i hodočasnike iz Italije i brojnih drugih zemalja, posebno članove Bratovštine Svetog Sebastijana iz Kerkgradea (Nizozemska), članove Nigerian Catholic Secretariat-a i vjernike župe Liebfrauen iz Bocholta (Njemačka).

Pozdravljam poljske hodočasnike i izražavam iskrenu zahvalnost zbog inicijative Poljskog Caritasa za pomoć mnogim obiteljima u Siriji. Poseban pozdrav vjernicima koji njeguju pobožnost prema Božjemu Milosrđu koji su se danas okupili u crkvi Santo Spirito in Sassia.

[…]

Zahvaljujem svima onima koji su mi u ovom vremenu uputili čestitke za Uskrs. Svima od srca uzvraćam čestitkama moleći za svakog pojedinog i sve obitelji milost Uskrsloga Gospodina. Svima želim ugodnu nedjelju i, molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i do viđenja!

(kta/ika)