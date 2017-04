Vatikan, 23. travanj 2017.

Zabrinutost zbog stanja na Bliskom istoku; osuda korištenja kemijskih sredstava u Siriji kršeći međunarodno pravo; osuda nedavnih atentata počinjenih nad civilima okupljenima na molitvi u Egiptu; nada u izravne pregovore između Izraelaca i Palestinaca koji bi, uz potporu međunarodne zajednice, doveli do rješenja dviju država u međusobnom miru. To je, ukratko, bio sadržaj izlaganja nadbiskupa Bernardita Auze, apostolskoga nuncija i stalnoga promatrača Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, koje je održao u četvrtak, 20. travnja, u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, tijekom rasprave o Bliskom istoku.

Nadbiskup je istaknuo da je svrha pohoda pape Franje Egiptu, koji je na programu 28. i 29. travnja, istaknuti da nema djelotvornijega lijeka za mržnju i nasilje od dijaloga i susreta. Snažan je poziv, osim toga, nadbiskup uputio dobavljačima oružja, da djeluju u skladu s međunarodnim odredbama; a vjerske je vođe pak pozvao da otvoreno očituju nespojivost bilo koje religije s terorizmom koji se vrši u Božje ime, kao i s drugim djelima koja su protivna ljudskom dostojanstvu i temeljnim pravima svakog muškarca i svake žene, a posebice pravu na život i vjersku slobodu.

Stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima potom se spomenuo vjerskih i etničkih manjinâ na Bliskom istoku, čiju je povijesnu nazočnost u tisućljetnom mirnom suživotu s muslimanskom većinom, u opasnost danas stavio ekstremizam koji ih je uzeo na nišan uništavajući kulturnu i povijesnu baštinu. Apostolski nuncij je stoga zatražio od međunarodne zajednice da poveća napore kako bi taj narod zaštitila od prijetnje genocida koji provode teroristi.

Što se tiče sve veće nestabilnosti na tom zemljopisnom području, nadbiskup Auza je pohvalio Libanon koji je preuzeo na sebe brigu oko prihvata milijunâ izbjeglica iz obližnjih zemalja i teritorijâ u kojima se vode sukobi. U vezi s tim, u skladu s onim kako je odredilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Sveta Stolica traži da se razoružaju svi nedržavni aktivni naoružani sudionici koje financiraju vanjski izvori.

Ponovno ističući potom rješenje o dvjema državama za Izrael i Palestinu, s granicama priznatim na međunarodnoj razini, apostolski je nuncij izrazio nadu u dogovor postignut u dobroj vjeri, hrabro, i u vidiku uzajamnih pravednih ustupaka. Odlučno 'ne', međutim, valja reći jednostranim odlukama ili djelima nasilja koja povećavaju mržnju i podjele. Jasan je također bio poziv na dijalog u skladu s onim što želi papa Franjo, koji – kako je istaknuo nadbiskup Auza – jamči sve napore i moli se kako bi zarasle duboke rane koje dijele Izraelce i Palestince. (kta/rv)