Sarajevo, 21. travanj 2017.

U suradnji Tajništva Sinode Vrhbosanske nadbiskupije i Povjerenstva za pripravu I. Sinode Vrhbosanske nadbiskupije, izašao je - u elektronskoj verziji, 7. broj službenog glasila I. Sinode Vrhbosanske nadbiskupije „Bilten Sinode“, koji bi u narednim danima trebao, i u tiskanoj verziji, naći put do župa u BiH.

Donosimo riječ urednika „Biltena Sinode“ i generalnog tajnika Sinode Vrhbosanske nadbiskupije dr. Maria Bernardića:

Držeći se manje-više već uhodanog koncepta, na početku prvo donosimo izvještaj o V. krugu dekanatskih zasjedanja, održanih 17. i 24. rujna 2016. Uz naznačeni izvještaj, prilažemo i rezultate VI. sinodske ankete koja se bavila utvrđivanjem prioriteta budućeg sinodskog rada.

Zatim donosimo tekst našega nadbiskupa, Vinka kard. Puljića, o „Programu provođenja puta Vrhbosanske nadbiskupije s laicima“. S ovim naslovom ujedno načinjemo i novu sinodsku temu koja je inače bitno koncipirana oko aktualne godine vjernika-laika u našoj nadbiskupiji. Nadbiskup Puljić se u navedenom tekstu prvenstveno fokusira na suradnju svećenika i vjernika-laika u okvirima župske zajednice. Sigurno je da ovakva suradnja na našim župama postoji još od davnina, međutim, sigurno je i to da bi ista u nekim aspektima mogla biti znatno bolja. No, sigurno je i to kako naznačeno unaprjeđenje treba promišljati računajući pri tome na specifičnosti naše nadbiskupije. Ovaj tekst predstavlja ujedno i temeljni materijal za pripravu VI. kruga dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nadbiskupije koja bi se trebala održati 20. svibnja ove godine.

Nadalje, predstavljamo tekst pod naslovom „Uloga i mjesto laika u Crkvi“. U skladu s naslovom ovdje progovaramo ponešto o mjestu, ulozi i zadaći vjernika-laika u općoj Crkvi, kao i o povijesti njihovog položaja. Pri tome podsjećamo i na činjenicu da je prvi proglašeni bosanskohercegovački blaženik – Ivan Merz – bio upravo jedan uzorni mladi vjernik-laik. Ovo je samo po sebi iznimno važno podsjećanje, jer iz potonjeg proizlazi kako Crkva u Hrvata ima stogodišnje uspješno iskustvo laičkog apostolata. Stoga se danas čini vrlo čudnim kad neki svećenici gledaju na aktivniji laički angažman u Crkvi kao na bespotrebnu i po sebi opasnu novotariju.

Zatim donosimo tekst o načinu i svrsi udruživanja vjernika-laika u Crkvi. Već smo ranije govorili kako se izazovi i problemi s kojima se susrećemo danas čine preteškima da bi se s njima bavili isključivo pojedinci. Stoga je danas prijeko potrebno govoriti o novim i boljim načinima suradnje i udruživanja unutar Crkve. Generalno govoreći, i sama biskupijska sinoda predstavlja po sebi jedan takav pokušaj poticanja i oživljavanja međusobne suradnje i bratskog zajedništva. U tom smislu govorimo i o spomenutim načinima udruživanja vjernika-laika. Slično kao i u prethodnom tekstu, ni ovdje se ne govori o nekoj novotariji nego o višestoljetnoj praksi Rimokatoličke Crkve, koju se danas iznova želi oživjeti i animirati.

Na samome kraju, donosimo i jedan tekst koji nije izravno povezan s tematikom broja, nego bi ga više mogli smjestiti među nekakve opće poticaje. Naime, živimo u vremenu u kojem se nikad nema vremena, baš kao što živimo u društvu za koje se stalno i opetovano veli da ne pruža nikakve hvale vrijedne mogućnosti čovjeku. I zatim se pitamo, je li to sve baš tako? Radi li se ovdje baš o svjesnim, odgovornim i promišljenim čovjekovim stavovima o društvu i životu ili se puno prije radi o nekim preuzetim, odnosno, naučenim površnim osvrtima i reakcijama?

VII. broj Biltena Sinode će odmah nakon izlaska iz tiska biti distribuiran po župama i institucijama naše nadbiskupije.

Ovom prilikom želim zahvaliti i svima onima koji nesebično podržavaju i prate rad Sinode, kao i svima onima koji pružaju pomoć oko nastanka i distribucije Biltena.

U Sarajevu, 21. travnja 2017.

