Solun (Grčka), 21. travanj 2017.

U četvrtak, 20. travnja 2017. redovnička zajednica sestara Euharistinki u organizaciji svoje provincije „Božje providnosti“ u Makedoniji hodočastili su u crkvu Bezgrešnog začeća BDM u Solun (Grčka) gdje je rođena njihova zajednica - pod geslom riječima pape Franje „Sa zahvalnošću gledati prošlost, s velikom ljubavlju živjeti sadašnjost, s nadom prigrliti budućnost.“

Zajednica sestara Euharistinki rođena je 21. travnja 1889., godine, a hodočašće uoči rođendana ove zajednice predvodio je skopski biskup i apostolski egzarh mons. dr. Kiro Stojanov, a uz provincijalku s. Stefaniju Georgijevu i sestre iz provincije koje su mogli hodočastiti, pridružila se i vrhovna poglavarica časna majka s. Maksimiliana Projkova iz Bugarske.

Hodočasnici su u Solunu naišli su na otvorena vrata i gostoprimstvo žive Crkve i otaca lazarista. Nakon osvježenja na samom početku uslijedila je pobožnost križnoga puta, a za uvod s. Tatjana Atanasova pročitala je odlomak koji opisuje nadahnuće od Duha Svetoga za rađanje zajednice sestara Euharistinki na dan Velikog četvrtka 21. travnja 1889.g., koje je imao utemeljitelj zajednice svećenik lazarista Josip Aloati i to za vrijeme Četvrte postaje križnoga puta. Budući da su sestre po prvi puta u povijesti svoje male zajednice organizirale provincijsko hodočašće, osobito su se zadržale u molitvi i zahvalnosti u razmatranju Četvrte postaje križnoga puta i to na mjesto svoje kolijevke.

Potom je uslijedio susret i radionica među sestrama na temu gesla hodočašća „Sa zahvalnošću gledati prošlost, s velikom ljubavlju živjeti sadašnjost, s nadom prigrliti budućnost.“ Sestre su unutar grupa razmišljale i dijelile iskustvo s pogledom na rađanje karizme sestara euharistinki, življenje sadašnjice i pogleda u budućnost. Također nakon rada po grupama, predstavnice grupa su podijelile iskustva i razmišljanja, a potom je uslijedila kateheza izgovorena od don Davora Topića.

Nakon prije podnevnih susreta zajedništvo je nastavljeno uz ručak za obiteljskim stolom, a potom su se sestre uputile na rivu prema brodskoj luci gdje je prije 129 godina pristigla s brodom iz Italije suutemeljiteljica zajednice sestara Euharistinki s. Evrozija Aloati koja je rođena sestra od Josipa Aloatia.

U popodnevnim satima sestre su u crkvi pred četvrtom postajom križnoga molile krunicu za svoju zajednicu, a potom je slavljena liturgija koju je predvodio biskup Kiro Stojanov. U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov je kazao: „Došli smo na hodočašće na mjesto gdje je Bog dotaknuo zemlju i učinio čudesno djelo preko ljudi. Prvo si izabire suradnika i onda na neočekivan i tajanstven način „uznemiruje“ tu izabranu osobnost sve dok ne prepozna i ispuni Božji plan. Lako to poslije prepoznamo. Ako je Božje djelo onda ostaje, a ako je samo ljudsko onda propada. Vaša nazočnost ovdje poslije 128 godina dokaz je da se na ovo mjesto objavio Božji plan. Utemeljitelj otac Josip Aloati na ovom mjestu primio je nadahnuće od Boga da osnuje vašu kongregaciju – družbu. No, jedno je sigurno: Želio je da ispuni Božju volju i da proslavi Boga. Nije se otkazao nego se dao na razmišljanje i dugotrajnu molitvu. Molitva je bila „oranje njive“ za sjetvu novog života. Tko je obrađivao tu „novu njivu?“ On ne može sam. Pozvao je svoju sestru koja je bila pobožna i sva predana Bogu. Ona, ipak nije se odazvala odmah. U molitva je razgovarala s Bogom, a s ljudima, odnosno sa sv. don Ivanom Boscom. Zar korijeni vaše zajednice ne nađoše li se pod močnom zaštitom sv. Ivana don Bosca? Ne znam, no ipak ta okolnost mi je draga, jer od tu započinje posijano sjeme vaše kongregacije sestara Euharistinki koje se snažno i naglo razvija“.

„Drage sestre, od dvorane Posljednje večere i od Golgote treba da gledate svoju karizmu. U toj karizmi bitna je prisutnost Marije – „Euharistijske majke“ kao što je rekao sv. Ivan Pavao II. Nema euharistije bez Marije. Nije li to Božja poruka od Četvrte postaje križnoga puta“.

Pod liturgijom sestre su obnovile svoje redovničke zavjete. Časna Majka s. Maksimiliana zahvalila je na organizaciji kao i biskupu Stojanovu na podršci, također je izrekla svoju povezanost s ocim lazaristima, ohrabrivši sestre da posijano sjeme donese plod u životima svih.

Nakon dana molitve i zajedništva sestre su se uputile natrag u Makedoniju, ohrabrene prisutnošću Uskrslog Gospodina čije svjetlo kroz 128 godina obasjava život zajednice sestara Euharistinki. (kta)



