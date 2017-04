Slavonski Brod, 21. travanj 2017.

U Pastoralnom centru Župe Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu u srijedu, 19. travnja 2017. održana je večer zahvale volonterima Caritasa koji su se uključili u humanitarni odgovor na izbjegličku krizu. Delegacija Caritasa Bosne i Hercegovine, Jelena Marković, Kristina Bičvić, Sanja Horvat i Dijana Muzička sudjelovala je na večeri zahvale, koristeći priliku za razgovor s volonterima o njihovim iskustvima za učenje o djelovanju tijekom izbjegličke krize.

Prošla je godina dana od službenog završetka izbjegličke krize koja je zahvatila i Hrvatsku, no sjećanja na patnje ljudi koji su mahom iz ratom pogođenih zemalja tražili spas na svom putu prema zemljama Zapadne Europe ne blijedi, kao ni osjećaji brojnih volontera koji su se odmah uključili u humanitarno djelovanje i aktivnosti zbrinjavanja izbjeglica i migranata, osobito s područja kampova u Opatovcu i Slavonskom Brodu, graničnom prijelazu Bapska – Berkasovo, Belom Manastiru i Tovarniku.

U razdoblju od ljeta 2015. do proljeća 2016. godine Hrvatski Caritas, u suradnji s Caritasom Đakovačko–osječke nadbiskupije te župnim Caritasima s prostora Slavonije i Baranje, proveo je niz aktivnosti koje su podržane od strane Caritasa Internationalis, Caritasovih organizacija iz Europe i svijeta. Najveća snaga tog projekta, kao i mnogo puta do sada, bili su vrijedni volonteri koji su svojim doprinosom pomogli provedbu aktivnosti i posvjedočili istinsku ljubav prema „onima najmanjima među nama“. U znak zahvalnosti, volonterskoj večeri zahvale pridružili su se i đakovačko-osječki nadbiskup, mons. Đuro Hranić, predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup, mons. Josip Mrzljak te ravnatelj Hrvatskog Caritasa, mons. Fabijan Svalina.

Zaželjevši dobrodošlicu predsjedniku Hrvatskog Caritasa mons. Josipu Mrzljaku, ravnatelju mons. Fabijanu Svalini i svim suradnicima, mons. Hranić zahvalio je za velikodušnu pomoć pokazanu i za velikih poplava 2014. godine i za vrijeme trajanja migrantske krize, kao i za animiranje biskupa, a osobito za organizaciju ove večeri zahvale za brojne volontere župnih Caritasa bez čije širokogrudnosti i spremnosti ostvareni rezultati ne bi bili mogući. „Svima vama, volonterima iz Caritasa naših pojedinih dekanata i župa, vama braćo svećenici i djelatnici u nadbiskupijskom Caritasu želim reći iskreno, toplo, ljudsko hvala! Mene je na posjet kampovima potaknulo kada sam vidio koliko je naših mladih bilo uključeno u aktivnosti koje je organizirao Caritas, kako su zdušno surađivali. Kada smo prošle godine u svibnju otvorili Godinu mladih za našu nadbiskupiju, u vidu priprave za Nacionalni susret mladih koji će biti u Vukovaru za deset dana, jedna od stvari bila je stvaranje mreže volontera, posebno sam mislio među mladima, jer sam vidio i uvjerio se koliko je dobre volje među vama mladima, a mi možda nismo bilo dovoljno toga svjesni. Potrebno je ubuduće više raditi kako bismo se bolje povezali na svim razinama", rekao je mons. Hranić.

Prisjećajući se brojnih situacija tijekom migrantske krize, đakovačko-osječki nadbiskup je naglasio: „Tu ima puno običnih ljudi koji su u onim prvim danima u Tovarniku pokupovali kruh i pekmez, čaj te je to bilo ono što su mogli ponuditi. Mnogi su tako potrošili cijelu svoju pripremljenu zimnicu. Kada se organizirao kamp u Opatovcu, bilo je nešto lakše, ali i ti su ljudi dijelili od svojih skromnih primanja. Divim se plemenitosti i dobroti tih ljudi koji su priskočili i koji su pomagali na način koliko su mogli. Tu su bili volonteri Caritasa koji su dijelili čaj, hranu, deke. Kasnije su imali jedan cijeli šator s određenim brojem kreveta, koje je Caritas postavio za one koji su tu bili u prolazu kroz Slavonski Brod. Čovjekoljublje nije samo pitanje našega srca, nego je to nešto što pripada biti naše vjere. Ako smo zajedno za euharistijskim stolom, ne možemo ne dijeliti onaj svakodnevni život i brige s drugim ljudima. I zato kršćanin, ne pitajući za boju kože, rasu i vjeru, prihvaća svakog čovjeka i priskače upomoć.“

Mons. Svalina govorio je o izazovu - što i kako činiti kao Caritas u odgovoru na migrantsku humanitarnu krizu, te je rekao: „Možete imati silnu tehniku i silan novac, ali bez ljudi, bez onih koji će biti konkretni pružatelji pomoći, ne možete ništa. Tome ste i sami svjedočili. Mi smo uz minimalno stvorene strukture, pri Hrvatskom Caritasu i Caritasu Đakovačko-osječke nadbiskupije, upravo zahvaljujući odazivu volontera uspjeli. Zato uime Caritasa želim reći hvala za svu dobrotu i ljubav koju je tih dana i mjeseci pružilo više od 200 stalnih volontera koji su neprestano radili u tri smjene te za više od 30.000 registriranih volonterskih sati." Podsjetio je kako je Hrvatski Caritas među prvima, u znak moralne i konkretne financijske potpore, poslao pomoć Caritasu Makedonije i Srbije još u ljetu 2015. godine te kako bez pomoći Caritasa Internationalis i brojnih donatora iz europskih i svjetskih Caritasa ne bismo mogli naučiti nešto novo, naučiti nešto o sebi niti biti prepoznatljiv znak u kampu, pa i šire.

„Hrvatski Caritas je kroz Program žurne pomoći izravno pomogao više od 260.000 izbjeglica i migranta koji su primili neki od oblika humanitarne pomoći. Provođenje svih tih aktivnosti, naravno ne bi bilo moguće bez velikodušne pomoći volontera i njihovih župa koji su se u velikom broju odazvali na poziv za aktivno sudjelovanje u ovoj krizi. Zbog njih smo se večeras i okupili te ovim svečanim druženjem želimo svima zahvaliti na toj nesebičnoj pomoći i svjedočenju poslanja Crkve u pomaganju najpotrebnijima među nama… U razdoblju od 16. rujna 2015. godine kada je izbjeglička kriza službeno počela do 13. travnja 2016. godine kada je Centar/kamp u Slavonskom Brodu zatvoren – u tih 7 mjeseci, kroz RH prošlo je više od 658.000 izbjeglica i migranata. Broj izbjeglica i migranata koji je prošao kroz Prihvatni centar u Opatovcu iznosi 267.459 osoba, broj izbjeglica i migranata koji je prošao kroz Centar u Slavonskom Brodu iznosi 337.114 osoba, a broj izbjeglica i migranata koji je prošao kroz ostala mjesta obrade iznosi 4.228 osoba. U tom periodu od 7 mjeseci koliko je izbjeglička kriza trajala, u različitim Caritasovim aktivnostima sudjelovalo je više od 200 stalnih volontera koji su sveukupno odradili više od 30.000 sati volonterskog rada. Sve u svemu, bio je to veliki humanitarni izazov, najveći još od Domovinskog rata u našoj Domovini, ali s ponosom možemo reći kako smo taj izazov zajedničkim snagama uspješno savladali i prevladali. Još jednom zahvaljujem svima vama koji ste se od prvog dana odazvali pozivu i uključili u aktivnosti pružanja humanitarne pomoći“, izjavio je ravnatelj Hrvatskog Caritasa.

Nakon prigodnog programa u kojemu je sudjelovao Zbor Ad Astra te podjele zahvalnica volonterima i župama, održana je svečana misa u crkvi Gospe Brze Pomoći koju je predslavio mons. Mrzljak. U svojoj poslanici naglasio je važnost karitativnog djelovanja te kako ono proizlazi iz euharistijskog slavlja jer je i sam Isus rekao „Što god učiniste jednomu od ove moje braće, meni učiniste!“. Posebno se osvrnuo na volontere u izbjegličkoj krizi, rekavši: „Uvijek je čovjek sretan kad vidi puno dobrih ljudi, a zaista je bilo puno volontera, koji su u izbjeglicama prepoznali bližnjega. Dali im deku, topli čaj. Nismo im mogli puno dati, ali smo dali ono što je potrebno. Bili smo ovdje i kada je bila poplava, nikad se ne zna kad ćemo opet moći pomoći. Danas je ovo dan zahvalnosti našim volonterima za sve ono što su učinili. Oni su se pokazali, i ako bude potreba sigurno će se opet pokazati i dati ono od svojeg siromaštva što imaju. Čuo sam danas kako su ljudi davali zimnicu, mazali pekmez na kruh, ono što su imali. Njima je to u tom momentu puno značilo. Davali su ono što imaju u kući, to nije suvišak; kad dajete od svojega, to je bogatstvo čovjeka.“ (kta/Hrvatski Caritas/b.l.)



foto