Vatikan, 20. travanj 2017.

Srž je kršćanske vjere Isusovo uskrsnuće. Kršćanima je potrebno srce koje posjeduje sposobnost divljenja jer je kršćanstvo milost i iznenađenje – istaknuo je papa Franjo z katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 19. travnja 2017. na Trgu svetoga Petra. Papa je nastavio niz kateheza o kršćanskoj nadi, a tu je temu promatrao u svjetlu uskrsnuća Gospodina Našega Isusa Krista. U središtu promišljanja je bilo 15. poglavlje Prve poslanice Korinćanima u kojoj sv. Pavao piše o uskrsnuću kao izvoru naše vjere.

Kršćanska se poruka ne rađa iz promišljanja mudraca, nego ona čovječanstvu pristupa izvana. Sveti je Otac upozorio da kršćanstvo nije niti ideologija, niti filozofski sustav, nego put vjere koji proizlazi iz događaja o kojem svjedoče prvi učenici. Apostol Pavao sažima to na sljedeći način: Isus je umro za naše grijehe, bî pokopan i treći je dan uskrsnuo od mrtvih te se potom ukazao Petru i Dvanaestorici. To je činjenica – kazao je papa Franjo – Isus je živ. To je srž kršćanske poruke.

Sveti Pavao posebno inzistira na posljednjem elementu pashalnog otajstva – uskrsnuću. Da je sve završilo Isusovom smrću, to bi bio primjer najuzvišenijeg predanja, no iz toga se ne bi mogla roditi naša vjera – upozorio je Papa. Sve se vrti oko uskrsnuća iz kojeg se rađa naša vjera. Kako bi potkrijepio taj povijesni događaj, Apostol Pavao donosi popis svjedoka koji su susreli Uskrsloga. Na posljednjem je mjestu sâm Pavao koji sebe smatra nedostojnim, „nedonoščetom“. Koristi taj izraz jer je njegova osobna povijest dramatična: on susreće Uskrsloga na putu prema Damasku te se tako izokreću sve njegove dotadašnje predodžbe. Progonitelj postaje apostol jer je vidio živog Isusa, uskrsloga Krista. To je temelj njegove vjere, vjere drugih apostola, vjere Crkve te naše vjere.

Sveti je Otac naglasio da kršćanstvo nije toliko naše traženje Boga – traženje koje je zapravo tako neodlučno – nego je to više Božja potraga za nama. Isus nas je „zgrabio“ kako nas više nikada ne bi pustio – kazao je Papa. Kršćanstvo je milost, dar, iznenađenje, te iz tog razloga ono pretpostavlja srce koje posjeduje sposobnost divljenja – istaknuo je papa Franjo te nastavio:

Biti kršćanin ne znači krenuti od smrti, nego od ljubavi Božje prema nama, koja je pobijedila našeg smrtnog neprijatelja. Bog je veći od ništavila i dovoljna je jedna jedina zapaljena svijeća kako bi se pobijedila najmračnija noć. Pavao stoga kliče: „Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?“ Nosimo u ovim uskršnjim danima taj usklik u svom srcu – kazao je na kraju Sveti Otac, ističući da je Isus i dalje živ među nama. (kta/rv)