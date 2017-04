Vatikan, 19. travanj 2017.

Papa emeritus Benedikt XVI. u vrtu svoje rezidencije, u samostanu Mater Ecclesia, 17. travnja upriličio je proslavu svog dan ranije navršenog 90. rođendana. Sudjelovalo je i malo izaslanstvo iz Bavarske, među kojima 30 pripadnika bavarskih povijesnih postrojbi, tzv. „Gebirgschützen“, a osim toga je sudjelovao i bavarski premijer Horst Seehofer kao i brat umirovljenog pape, monsinjor Georg Ratzinger. Nakon pozdravnoga govora bavarskih postrojbi, slavljenik se kratko obratio prisutnima.

Istaknuo je da mu je srce ispunjeno zahvalnošću za 90 godina koje mu je dragi Bog podario. Bilo je kušnji i teških vremena, ali me je On u svemu uvijek vodio dalje, izvlačio me, kako bih mogao nastaviti ići naprijed – kazao je papa emeritus. Izrazio je svoju zahvalnost i za ljude koji su došli iz Bavarske te mu tako uprisutnili rodni kraj. Bavarska je lijepa od dana stvaranja – kazao je Benedikt XVI. – a lijepom ju čine crkveni tornjevi, kuće s balkonima i cvijećem, ljudi koji su dobri. Ona je lijepa zato što se tamo zna za Boga te se također zna da je On stvorio svijet i da je pravo kada ga oblikujemo zajedno s Njim.

Srdačno vam zahvaljujem – nastavio je slavljenik – za ovu sadašnjost Bavarske, koju mi prenosite, Bavarske koja je otvorena svijetu, živa, radosna, ali koja je takva upravo zato što je ukorijenjena u vjeri. Papa emeritus je potom prisutnima poželio obilje Božjeg blagoslova te ih zamolio da njegove pozdrave prenesu u rodni kraj. (kta/rv)