Sarajevo, 18. travanj 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić sa suradnicima upriličio je Uskrsno primanje, 17. travnja 2017. u prostorijama Svećeničkog doma Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu.

Čestitke brojnih predstavnika vjerskog i društvenog-političkog života kao i predstavnika diplomacije, znanosti, kulture i drugih sfera javnog života uz kardinala Puljića primali su: vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar, otpravnik poslova a. i. Apostolske nuncijature mons. Giuseppe Trentadue i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić. Na primanju su također bili predstavnici raznih redovničkih zajednica i crkvenih institucija.

Kardinal Puljić uputio je svima riječi pozdrava i dobrodošlice te zahvalio na upućenim uskrsnim čestitkama i lijepim željama bilo pismenim putem ili putem medija ili izričem tijekom susreta na primanu.

„Slavimo Kristovo uskrsnuće. Na tome se temelji naša vjera i naša vjera i naša nada. Zato želim, ne samo nama vjernicima, nego i svim ljudima da svako zajedničko slavlje jača čovjeka u nadi, ali i da ga osposobljava biti više čovjek“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da ove godine katolici i pravoslavni zajedno slave Uskrs odnosno Vaskrs.

„U našoj zemlji toliki se izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera niječe se na svakom koraku kršenjem osnovnih Božjih zapovijedi. Uvuklo se toliko nemorala, kriminala i korupcije“, kazao je kardinal Puljić ističući da to za učitelje vjere i morala predstavlja veliki izazov za pronalaženje način da ozdravljaju javno mnijenje. Dodao je da učitelji vjere i morala nemaju sredstva poput moćnika koji ulažu sredstva u medijske kuće i sugeriraju im čime će „hraniti“ javnost. Nazvao je to raščovječenjem javnog mnijenja. Kazao je i da bi ljudski sudovi trebali dovesti do katarze te istaknuo da nema izgradnje mira i vraćanja povjerenja bez kajanja za počinjeno zlo i bez da se prestane braniti zločin.

Kardinal Puljić izrazio je zabrinutost zbog tamnih oblaka beznađa koje pritište mnoge ljude te ih vodi u očaj sve dotle da dignu ruku na svoj vlastiti život. Dodao je da mnoge pogađaju tragedije do kojih dolazi kada ljudi čine zločine i dužu ruku na tuđe živote i uzurpirajući ono što Bogu pripada. Spomenuo je ubojstva, razbojništva, ubijanja nerođene djece i zloupotrebu djece.

Kardinal Puljić je također istaknuo da se dostojanstvo, sloboda, ljudska i građanska prava ne daju nego ugrađuju u ljudsko društvo. „Pravo na rad se ne daje nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Država ne daje pravo na privatno vlasništvo nego osigurava ostvarenje toga prava. Pravo na identitet, kulturni i nacionalni, ne daju ni stranka ni država nego osigurava ostvarenje tih prava“ kazao je kardinal Puljić te dodao da, u tom duhu, ne može prihvatiti otimanje crkvene imovine ili otuđivanje otete imovine. Kao primjere naveo je zemljište pokraj zgrade sestara Milosrdnica kod crkve sv. Vinka u Titovoj ulici, zatim nevraćeni dio zgrade u kojoj sada djeluje Katolički školski centar i dio zemljišta u Travniku, oduzeto zemljište sestara Služavki Malog Isusa nedaleko od Modriče u Bosanskoj Posavini, a spomenuo je i poteškoće s dobivanjem lokacije za gradnju crkve u Goraždu i Zvorniku. Zapitao je i dokle će svećenici biti bez zdravstvenog i mirovinskog osiguranja?

„Treba ovu zemlju voljeti i izgrađivati da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće“, rekao je kardinal Puljić te poželio svima dobrodošlicu i ugodno druženje kao i da ovakva slavlja prijeđu u život. (kta)

Foto: Zvonko Aždajić

