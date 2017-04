Banja Luka, 18. travanj 2017.

Proslava Mise i obreda uskrsnoga bdijenja svečano su proslavljeni, 15. travnja 2017. u župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci. Sv. Misu i obrede je predvodio pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren uz koncelebraciju župnika vlč. Žarka Vladislava Ošapa. Nakon što je pred crkvom blagoslovljen oganj, svečano je u procesiji, uz sudjelovanje većeg broja vjernika, unesena u crkvu uskrsna svijeće, a župnik je otpjevao Hvalospjev uskrsnoj svijeći. U procesiji su bili i dvoje katekumena (brat i sestra) koji su pod Misom primili sakramente kršćanske inicijacije i jedna vjernica koja je primila Prvu svetu pričest.

U prigodnoj propovijedi biskup Semren je započeo pitanjem koje se često postavlja kršćanima, zašto slave noć? „Prvo božićnu, svetu noć, pa noćašnju uskrsnu svetu noć? O njoj Uskrsni hvalospjev kaže: 'Ovo je noć o kojoj je pisano, i noć će biti svijetla kao dan i noć će mi biti svjetlo u radosti mojoj'. Jesmo li mi kršćani toliko mračni u sebi da noć slavimo i veličamo? Polazeći od svog osobnog iskustva u životu zbilja je puno toga mračnoga i tamnoga, žalosnoga i bolnoga. Ljudski kazano, pada nam često mrak na oči. To znači da smo u velikim problemima i ne vidimo izlaza. Slično se događa i sa ženama iz noćašnjeg Evanđelja koje s miomirisima žele pomazati Isusa. S tim miomirisima ponijele su i svoju ljubav prema Isusu Kristu. Njihova zabrinutost je bila veliki grobni kamen tko će im ga skinuti s groba? Kad su stigle na grob, kamen je bio otkotrljan i ušavši u grob ne nađoše tijela Isusova. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lice k zemlji, a oni će im: 'Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!' Strah ih počinje obuzimati tek pred činjenicom da njihova Učitelja nema u grobu. Za razliku od apostola, koji su se preplašili zbog manjka mogućnosti – Krist je umro, gotovo je! – žene su se bojale zbog viška mogućnosti: Ma je li moguće da ga više nema? Strah ovih žena nastao je zbog nezamislivoga, zbog onoga od čega veće nisu ni mogle zamisliti, a to je Kristovo uskrsnuće. Za njih je pashalni prijelaz iz staroga u novo bio prijelaz iz njihovih zamislivih u nezamislive Božje mogućnosti. Znači, žene su se otvorile nezamislivoj Božjoj mogućnosti, uskrsnuću Isusa Krista, a apostoli su i dalje ustrajali u svojoj nevjeri, u svojim zamislivim mogućnostima. S Bogom nikad nismo na kraju, nego uvijek na početku“, kazao je biskup Semren.

„U ovoj noći su nam posebno prisutna i izazovna pitanja: Postoji li uskrsnuće? Gdje i kako živi sada ovaj Uskrsnuli? Mogu li u sve to vjerovati? No sam Bog nam večeras poručuje: Večeras se dogodila najveća revolucija, najveći obrat. Vođa ove revolucije je sam Bog. Uskrsnuće Isusovo je ustanak Božji protiv svake moći tame i razaranja u svijetu. Bog je Isusa, ubijenoga, uskrsnuo od mrtvih. Bog ustaje protiv tame, protiv vlasti smrti – i protiv svake rezignacije, koja čovjeka još za života može stjerati u grob. Bog je u ovoj noći pobijedio smrt. I mi večeras slavimo Božju pobjedu nad ništavilom, nad smrću, Kristova pobjeda jest i naša pobjeda. Krist je uskrsnuo! Krist živi! Tako je smrt postala prijelaz, pasha. Grob postaje vrsta kolijevke uskrsnog života“, rekao je biskup Semren.

„Reći sretan Uskrs! znači susresti Uskrsloga, susresti Život – Živoga – Život vječni i zbog toga biti sretan. Uskrsom proslavljamo Uskrsloga i svoju suuskrslost s Njime! Znači reći: Uskrs je tvoj, Uskrs je za tebe, to je naviještaj, svjedočanstvo. Slaviti Uskrs ne znači biti gledatelji ovoga nečuvenog događaja, slušati o tom pripovijedanje, nego živjeti ga zajedno s uskrslim Kristom. Slavi Uskrs onaj koji sudjeluje svojim životom u životu Uskrslog (Rim 6,3-11). Radi se o umiranju s Njim da bismo i živjeli s Njime - to je sakrament krštenja. Od krštenja čovjek je jedno s Kristom nosi njegovo ime - kršćanin. On je sam kao stvorenje, dušom i tijelom, istinska slika Božja. Otada Bog više nije 'iznad nas', nego u nama i pokraj nas. Po Isusu Bog za mene nije više beskrajna daljina, nego beskrajna blizina (J. Ratzinger). Pripadnost Bogu dolazi kroz jedinstveni i osobni odnos s Isusom, u koji smo ušli po krštenju“, kazao je biskup Semren.

„U novo stvorenje se ulazi oslobođeni od svega kako bismo obukli odjeću svjetla. Odjeću smrti Krist je ostavio u grobu. Živi Krist ostavlja tragove koji gore u srcima. Ti tragovi su i iskustvo uskrsloga Krista. No ni učenici ga nisu mogli dotaći u svoj njegovoj uskrslosti jer uskrsnuće ne označuje puki povratak u prijašnje stanje nego preobražaj, iskorak u posvemašnju Božju novost. Uskrs u svoj svojoj zbilji prerasta povijest, prelazi u nad povijest - u Božje “vrijeme”. Samo ako “prijeđemo kroz” sve uskrsno otajstvo, postajemo sposobni živjeti. Ovdje je kraj starog čovjeka, mržnje, zlobe, zavisti, grijeha, smrti. Početak je novog dana - novog čovjeka - ljubavi, radosti, razumijevanja - života. Mi tražimo smrt - radimo za smrt - On nam daruje život. Mi smo stvorili mržnju - On nam nudi ljubav i opraštanje. Mi smo izabrali grijeh u svojim praroditeljima - On nam vraća milosrđe. Mi ga razapeli - On nas blagoslovio. Ovo je dan prijelaza starog čovjeka, čovjeka grijeha-smrti u novog čovjeka, čovjeka uskrsloga-čovjeka života. Od nas svakog pojedinačno ovisi hoćemo li prihvatiti Krista i sve ono što nam On nudi. Uskrs daruje vjeru koja “ljubi zemlju” (K. Rahner) i budi pouzdanje. Tako je Uskrs svetkovina čovjeka nade. Znam da odsada ovaj život nije slijepa ulica što vodi u ništa, nego da je put u svijetlu budućnost živoga Boga. I to je naš uskrsni nalog: “Recite svoj braći: On živi i ide pred vama! Vidjet ćete ga i vaše će se srce radovati” (Iv 16,22). Kako bi bilo da neki vrsni i poznati umjetnik načini svoje djelo remek-djelo i onda to dade spaliti? Nemoguće! Još manje je moguće da bi Bog, umjetnik nad svim umjetnicima i tvorac svega stvorenoga, načinivši čovjeka, remek-djelo prirode i svog umijeća, dao smrti da ga uništi. Naš Bog je veliki ŽIVOT, svi smo od njegove dobrote i ljubavi zaživjeli, i sada kada bismo najradije živjeli, zar bi nam mogao uskratiti život. On koji nam je darovao vremeniti život, pripremio je za nas ljude, svoju djecu, daleko više - život vječni. On nam je to objavio, štoviše i pokazao u svome Sinu Isus uskrsnuvši ga od mrtvih. Sada se križ i uskrsnuće ne mogu razdvojiti, oni zajedno čine temelj naše vjere. Križ i uskrsnuće su kao dva otvora jednog tunela. Jedan otvor kao da ocrtava siluetu križa a drugi označava uskrsnuće, a to pokazuje da poslije križa i smrti dolazi uskrsnuće“, riječi su biskupa Semrena ističući da „slave ovu noć, jer u njoj pobjeđuje svjetlo i život, jer u njoj trijumfira uskrsnuće nad smrću“. Dodao je da u svjetlu te radosne poruke želi svima sretan i blagoslovljen Uskrs.

Nakon Službe Riječi i blagoslova vode biskup je podijelio sakramente krštenja i sv. Potvrde katekumenima: Zdravku Josipu i Jovani Mariji koji su se duže vrijeme pripremali za ovaj sveti događaj, a Prvu pričest je njima i vjernici Vedrani podijelio župnik Ošap.

Pod Misom je pjevao mali župni zbor a svirala je župna vijećnica i kuma krštenika gđa Blaženka Lukenda.

Tako je župa Banja Luka započela s proslavom najveće svetkovine Uskrsa i uskrsnoga vremena. (kta/tabb)

