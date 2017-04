Vatikan, 16. travanj 2017.

Draga braćo i sestre, sretan Uskrs!

Danas u cijelom svijetu Crkva ponavlja navještaj prvih učenikâ ispunjen čuđenjem: "Uskrsnu Isus doista!" - "Uskrsnu kako je rekao!"

Drevni blagdan Pashe, spomen oslobođenja židovskog naroda iz ropstva, dostiže ovdje svoje ispunjenje: svojim uskrsnućem Isus Krist nas je oslobodio od ropstva grijeha i smrti i otvorio nam prolaz u život vječni.

Svi mi, kad pustimo grijehu da ovlada nama, gubimo pravi put i lutamo poput izgubljenih ovaca. Ali sâm Bog, naš Pastir, je došao potražiti nas i, da bi nas spasio, ponizio se sve do poniženja križa. Danas možemo svečano proglasiti: "Uskrsnu Pastir dobri koji život svoj položi za ovce svoje. Aleluja!" (Rimski misal, Četvrta vazmena nedjelja, Pričesna pjesma).

Kroz povijest, Uskrsli Pastir ne umara se tražiti nas, svoju braću koji lutaju pustinjama svijeta. Znakovima Muke – ranama svoje milosrdne ljubavi – privlači nas na svoj put, put života. I danas on uzima na svoja ramena toliku našu braću i sestru ophrvanu zlom u njegovim različitim oblicima.

Uskrsli Pastir ide tražiti one koji su se izgubili u labirintima samoće i marginaliziranosti; ide im ususret po braći i sestrama koji se znaju približiti s poštivanjem i nježnošću i pomažu tim osobama čuti njegov glas, glas koji se ne može zaboraviti, koji ih podsjeća na prijateljstvo s Bogom.

Uzima na svoja ramena one koji su žrtve drevnih i novih ropstava: neljudskih poslova, nezakonitih trgovina, izrabljivanja i diskriminacije, teških ovisnosti. Uzima na svoja ramena djecu i mlade kojima je izrabljivanjem oduzeta bezbrižnost; i one čije je srce ranjeno nasiljima kojima su izloženi unutar četiri zida vlastitoga doma.

Uskrsli Pastir postaje suputnik onih koji su prisiljeni napustiti svoju domovinu zbog oružanih sukoba, terorističkih napada, gladi, tlačiteljskih režima. Tim prisilnim migrantima On daje susresti braću pod svakim nebom, da bi dijelio kruh i nadu na zajedničkom putu.

Neka u složenim i katkad dramatičnim zbivanjima narodâ Uskrsli Gospodin vodi korake onih koji traže pravednost i mir i dadne vođama narodâ hrabrosti da izbjegavaju širiti sukobe i zaustavljaju trgovinu oružjem.

Neka u ovim vremenima na osobit način potpomogne napore onih koji se aktivno zalažu da donesu utjehu i potporu civilnom stanovništvu Sirije, ljubljene i izmučene Sirije, žrtvi rata koji ne prestaje širiti užas i smrt. Baš jučer se dogodio posljednji podmukli napad na izbjeglice koje su bile u bijegu u kojem je poginulo i ranjeno mnogo osoba. Neka podari mir cijelom Bliskom istoku, u prvom redu Svetoj zemlji, kao i Iraku i Jemenu.

Neka blizinu Dobrog Pastira osjete narodi Južnog Sudana, Sudana, Somalije i Demokratske Republike Kongo, koji trpe zbog neprekidnih sukoba, koje dodatno pogoršava preteška glad koja pogađa neke dijelove Afrike.

Neka uskrsli Isus podupre napore onih koji, napose u Latinskoj Americi, ulažu napore da se osigura opće dobro društava, katkad označenih političkim i društvenim napetostima koje su u nekim slučajevima prerasli u nasilje. Neka se u tim društvima grade mostovi dijaloga, ustraje u borbi protiv rane korupcije i traže ispravna miroljubiva rješenja sporova, za napredak i jačanje demokratskih institucija, u punom poštivanju pravne države.

Neka Dobri Pastir bude na pomoć Ukrajini, koja i dalje trpi krvavi sukob, da ponovno pronađe sklad i neka prati inicijative koje imaju za cilj ublažiti drame onih koji trpe njegove posljedice.

Neka uskrsli Gospodin, koji ne prestaje ispunjavati europski kontinent svojim blagoslovom, dadne nadu onima koji prolaze kroz trenutke krize i teškoće, osobito zbog velike nezaposlenosti, kojom su posebno pogođeni mladi.

Draga braćo i sestre, ove godine kao kršćani svih vjeroispovijesti slavimo zajedno Uskrs. Tako u svim dijelovima kugle zemaljske jednim glasom odzvanja najljepši navještaj: "Uskrsnu Isus doista! Uskrsnu kako je rekao!" Neka On, koji je pobijedio tmine grijeha i smrti, udijeli mir našim danima.

Sretan Uskrs!

