Sarajevo, 16. travanj 2017.

Svečanu Misu bdijenja u svetoj uskrsnoj noći, s 15. na 16. travnja 2017. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz suslavlje 14 svećenika. Okupljene časne sestre raznih družbi, bogoslovi i svi okupljeni vjernici s posebnom su pobožnošću sudjelovali u svetim obredima.

Na početku Mise bdijenja kardinal Puljić je blagoslovio oganj na stepeništu katedrale i urezao u uskrsnu svijeću križ te prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta - alfa i omega koja označuju Krista kojem pripadaju „vremena i vjekovi“. Potom je na krakove i u sredinu križa, na kojem su brojevi tekuće 2017. godine, zabio pet zrna tamjana koji označuju pet rana Krista raspetoga. Nakon što je zapalio uskrsnu svijeću - simbol Krista koji je svjetlo svijeta što rasvjetljuje tamu noći, preuzeo ju je svećenik koji ju je, noseći je u procesiji, na tri mjesta podigao svaki put zapjevavši: Svjetlo Kristovo, a svi bi otpjevali: Bogu hvala. Pošto je uskrsna svijeća postavljena na svijećnjak u svetištu katedrale i pokađena, vlč. Oliver Jurišić otpjevao je Uskrsni hvalospjev koji počinje pozivom na kličuću radost upravljenu korovima anđela, zemlji „obasjanoj blijeskom“ i preobučenoj Majci Crkvi, koja „sja s tolikoga svjetla“.

Svi nazočni su s pozornošću slušali starozavjetna čitanja među kojima i čitanje o stvaranju svijeta i čovjeka te čitanje o prijelazu izraelskog naroda preko Crvenoga mora kao i pjevane prigodne psalme, uslijedilo je svečano pjevanje Slave uz zvonjenje zvona i sviranje orgulja koje su „zašutjele“ tijekom Mise Večere Gospodnje na Veliki četvrtak. Nakon novozavjetnog čitanja, svećenik je „javio veliku vijest, a to je – aleluja“ poslije čega je kardinal Puljić zapjevao Aleluja da bi mu se pridružio zbor i svi nazočni.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je istaknuo „da je ovo noć u kojoj slavimo temelj naše vjere: Kristovo uskrsnuće". Podsjetio je na narodnu izreku da noć ima svoju moć pa se djeca boje noći, a noć je neugodna i odraslima. „Često mrak donosi strah. Ne znam koja je noć gora: ona kada vani nema svjetla ili kada zavlada mrak u duši. Kada se ugasi Božje svjetlo u nama, pojavljuje se na poseban način taj strah u čovjeku jer osjeća da je izgubio pogled u budućnost“, kazao je kardinal Puljić podsjetivši da su i apostoli, nakon što su bili tri godine u Isusovoj školi, slušali ali nisu sve čuli; vidjeli ali nisu sve primili. „Kad su doživjeli Veliki petak, navukao se mrak koji se uvukao i u apostole pa su se povukli u dvoranu posljednje večere“, kazao je kardinal Puljić.

„Iako su apostoli, osim najmlađeg Ivana, bili odrasli, zreli ljudi, ipak ih je uhvatio strah i blokirao ih. Ima različitih strahova. Strah koji zna blokirati čovjeka da više pamet ne radi i da više nema snage ni volje. Ima onaj drugi strah koji je profinjen i osjećajan da se ne povrijedi ljubav. Takav strah nazivamo strahopoštovanjem. Taj strah je dobar, ali vrlo je opasan strah koji čovjeka blokira. Apostole je strah blokirao. Kako i ne bi? Sve su položili u Učitelja kojega su slijedili. Sad se sve srušilo. Ubili su ga; u grob ga stavili“, kazao je kardinal Puljić ističući da je isti strah uhvatio i vojnike koji su čuvali Isusov grob zapečaćen carskim pečatom. Dodao je da su se vojnici razbježali te da za to nisu snosili odgovornost što nije uobičajeno za vojnike.

„Zanimljivo je da žene dolaze na grob i putem razmišljaju, tko će im odvaliti kamen navaljen na novoiskopani grob u koji je položeno Isusovo tijelo? Bile su prisutne kad se taj kamen odvalio, a stražari pobjegli. One nisu pobjegle. To je tajna kada ponekad srce bude jače od pameti jer su one voljele Gospodina. Upravo je ta ljubav prema Gospodinu uklonila strah kod žena. Vidjele su odvaljen kamen i anđela koji je sjedio na kamenu i rekao im da Isus nije tu nego da je uskrsnuo. Poslao ih je da to jave učenicima. One su prve blagovjesnice radosne vijesti uskrslog Krista“, rekao je kardinal Puljić te dodao da su žene radosno susrele i obgrlile noge uskrslom Kristu koji ih je poslao da to jave učenicima. Dodao je da su žene toga uskrsnog jutra javile učenicima da je Isus uskrsnuo i da je živ te da vjernici to slave u uskrsnoj noći.

Kardinal Puljić potom je kazao da je kršćanin na krštenju primio Kristov pečat te postao dijete Božje i prijatelj uskrslog Gospodina. U ovoj svetoj noći podijelit ću sakrament krštenja. Veliki je to dar. Nismo ni svjesni tog dara koji imamo. Dok budemo gledali krštenje dvije odrasle osobe, bit će to prigoda da obnovimo svoj susret s uskrslim Gospodinom i radujemo se te ga srcem obujmimo i shvatimo veličinu milosnoga dara. Krist je donio svjetlo koje rasvjetljuje ljudski život, osmišljava patnju, pokazuje da postoji život vječni. Vjerovati u Uskrs znači pronaći smisao svih žrtava i patnji koje čovjek doživi“, rekao je kardinal Puljić potičući svakog „da odvali kamen koji smeta da Uskrsli zaživi u mom životu“.

„Svatko od nas ima taj kamen; kod nekoga to je oholost, kod drugoga sebičnost, trećega gramzivost, četvrtoga tjelesnost... Svi mi nosimo to kamenje koje ne dopušta da Krist uskrsne u nama. Dok budemo obnavljali krsni savez, obnovimo vjeru u Krista uskrsloga i ponesimo ga u svoj život kao izvor nade i snage da bi se suočili sa svim izazovima. Uskrs je izvor radosti jer Krist uskrsli donosi smisao života, osmišljava svu patnju i donosi nadu koja osmišljava naš ovozemaljski hod prema vječnosti“, zaključio je kardinal Puljić



Nakon propovijedi, kardinal Puljić je blagoslovio krsni studenac i potom, pošto su ispovjedile vjeru, krstio dvije odrasle osobe: Sabinu koja je uzela krsno ime Marija te Mineu koja je uzela krsno ime Marina. Potom je krštenicama podijelio sakrament svete potvrde ili krizme, a kasnije su po prvi put primile svetu pričest. Kardinal Puljić blagoslovljenom je vodom poškropio sve nazočne. Uslijedila je euharistijska služba.

Ceremonijama je ravnao mons. Tomo Knežević, a liturgijsko pjevanje animirao je Bogoslovski zbor pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Mise katedralni župnik vlč. Marko Majstorović blagoslovio je uskrsna jela koja su vjernici donijeli i koja će blagovati na Uskrs. (kta)

Foto: Ivan Matijević

foto