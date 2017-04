Vatikan, 16. travanj 2017.

Križ, dakle, ne stoji 'protiv svijeta' nego 'za svijet': i svemu trpljenju daje smisao – kazao je propovjednik Papinskoga doma, otac Rainero Cantalamessa, za vrijeme liturgije Velikoga petka, u Bazilici Sv. Petra, u Vatikanu.

Čuli smo priču o Kristovoj muci. Zašto se ovdje prisjećamo smrti čovjeka koji je živio prije 2000 godina? Razlog je taj, što je ova smrt zauvijek promijenila lice smrti i ljudskoj smrti dala novo značenje. Podsjetivši vjernike na scenu, gdje iz Isusova probodenoga boka izbijaju krv i voda", propovjednik podsjeća i na Isusove riječi: "Razorite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podići ". Ivan navodi kako je Isus "govorio o hramu svoga tijela". Isti evangelist svjedoči da krv i voda teku sa strane ovog "razorenog" hrama, što je jasna aluzija na Ezekielovo proroštvo o budućem Božjem hramu, s vodom koja izvire s njegove strane, a oko kojega je bujao svaki oblik života (vidi Ez 47, 1) - smatra propovjdnik.

Isti učenik opisuje kako je između prijestolja i četiriju bića i starješina vidio Jaganjca kako stoji, kao zaklan" (Otk 5,6). Zaklan, ali stojeći – to jest – probodeni, ali uskrsnuli i živi. Sada– u Trojstvu i u svijetu – postoji jedno ljudsko Srce koje ne kuca samo metaforički, već i tjelesno. Ako je Krist ustao od mrtvih i živ je, tada je i njegovo Srce živo. To je srce probodeno, ali živo – vječno probodeno, upravo zato što On vječno živi – kazao je otac Cantalamessa, dodavši kako Krist uzašašćem na nebo, nije napustio zemlju, kao što ni utjelovljenjem nije napustio Trojstvo.

Kartuzijanci imaju grb koji prikazuje zemaljsku kuglu nad kojom se uzdiže križ s napisom: „Dok se svijet okreće, Križ čvrsto stoji“. Križ predstavlja čvrstu točku. Bog je konačan i neopoziv "NE" nasilju, nepravdi, mržnji, laži – svemu što smatramo "zlim", a istodobno je neopoziv "DA" ljubavi, istini i dobroti. "NE" grijehu, a "DA" grješniku – kazao je propovjednik.

Grešnici su Božja stvorenja i imaju svoje dostojanstvo, unatoč svim svojim lutanjima. Grijeh je lažna stvarnost; rezultat vlastitih strasti i "đavolske zavisti". Zbog toga je Riječ utjelovljenjem, na sebe preuzela sve ljudsko, osim grijeha. Dobri razbojnik kome je umirući Isus obećao raj, pokazatelj je svega toga. Nitko ne smije odustati od nade; niti poput Kajina reći: "Grijeh je moj previše velik da bi bio oprošten" – rekao je otac Cantalamessa.

Križ, dakle, ne 'stoji' „protiv svijeta“ nego „za svijet“: daje smisao svemu trpljenju koje je prošlo, koje sada traje i koje će u ljudskoj povijesti tek nastati. Križ je živi proglas toga da konačna pobjeda ne pripada onomu koji trijumfira nad drugima, nego onome koji trijumfira nad sobom; ne onomu tko prouzroči patnju, već onomu koji ju podnosi.

Rečeno nam je da sada živimo u "tekućem društvu". Nema više čvrstih točaka ili neospornih vrijednosti. Sve je u tijeku… Rečeno je da je "ubojstvo Boga najgore samoubojstvo" i to je dijelom ono što vidimo. Nije istina da "gdje se Bog rodi, čovjek umire". Upravo suprotno je istina: „Gdje umire Bog, umire i čovjek“.

Da, Bog je umro u svojem Sinu Kristu Isusu; ali nije ostao u grobu, uskrsnuo je. On je onaj koji je "umro, a sada zauvijek živi". Križ "ne stoji" nepomično usred svjetskih potresa kao podsjetnik na prošli događaj ili kao puki simbol; to je trajna stvarnost koja živi i djeluje – kazao je Papin propovjednik.

Krist nije došao objasniti stvari, već promijeniti ljudska bića. Kameno Srce, o kojemu govori Biblija, je u svakom od nas – u različitom stupnju. "Iz vašeg ću tijela izvaditi srce kameno i dat će vam srce od mesa" – kaže Bog po Ezekijelu. Kameno srce je srce zatvoreno za Božju volju i za patnju braće i sestara; srce nekoga tko nakuplja neograničene svote novca i ostaje ravnodušan na očaj osobe koja nema ni čašu vode za svoje dijete.

To je također i srce nekoga tko dopušta da njime potpuno ovlada nečista strast i spreman je za tu strast ubiti ili voditi dvostruki život. Da svoj pogled ne bismo upravljali samo prema drugima, možemo reći da to zapravo opisuje naša srca kao, Božjih slugu i kao praktičnih kršćanâ, ako još uvijek u biti živimo "za sebe", a ne "za Gospodina" – kazao je Franjevac.

Srce od mesa koje je Bog obećavao prorocima sada je prisutno u svijetu: Kristovo je srce probodeno na križu, Srce koje častimo kao "Presveto Srce". U primanju Euharistije čvrsto vjerujemo da njegovo Srce dolazi i kuca u nama također. Kad budemo gledali na križ, recimo iz dna svoga srca – poput onog carinika u hramu: "Bože, smiluj se meni grješniku!" Tada ćemo se i mi – poput njega – vratiti kući "opravdani" (Lk 18,13-14); pomireni s Bogom i – ako je potrebno - i s našim križem - rekao je između ostalog o. Rainero Cantalamessa. (kta/rv)