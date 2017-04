Sarajevo, 15. travanj 2017.

Na Veliki petak Muke Gospodnje, kada kršćani obilježavaju Kristov dan smrti na križu, pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar predvodio je, 14. travnja 2017. u večernjim satima liturgijske obrede Velikog petka u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Na obredima su sudjelovali: nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić, veći broj svećenika, redovnica, bogoslova i vjernika.

Na Veliki petak i Veliku subotu ne slavi se Sveta misa jer tijekom večeri Velikog petka i na Veliku subotu „Crkva ostaje uz grob Gospodnji razmatrajući njegovu muku i smrt i uzdržava se od misne žrtve“.

Obredi su započeli prostracijom (ležanje na podu) biskupa Sudara dok su svi drugi klečeći molili u tišini pred križem zastrtim tkaninom ljubičaste boje. Svi u katedrali razmišljali su o Isusovoj muci i smrti na križu, ali i o boli koje Isusu nanose svojim grijesima.

Okupljeni vjernici s posebnom su pozornošću slušali pjevanu Muka Isusovu po Ivanu. Isusove riječi pjevao je kanonik mons. Ante Meštrović, čitača kanonik mons. Pavo Jurišić, a ostale uloge pjevao je Bogoslovski zbor „Stjepan Hadrović“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

U prigodnoj propovijedi biskup Sudar podsjetio je da se „na Veliki četvrtak Crkva u zanosu i zahvalnosti radovala i pjevala Božjoj dobroti, Bogu koji je sama sebe predao da bi mi živjeli, koji nam se predao u najdoličnijem i najpriličnijem obliku, u obliku kruha, božanskoga kruha“.

„Danas Crkva s tugom sluša izvješće kako je taj kruh samljeven najgorim i najopasnijim mlinom što ga je čovječja fantazija mogla izmisliti. I pita se, zar je i Bog, Bogočovjek morao biti žrtvom čovjeka? Pita se, zašto je Bog, koji je ljubav i koji se daje, dopustio da u nepreglednu mutnu rijeku žrtava nepravde i nasilja bude uronjen i Njegov Sin Jedinorođenac za kojeg je rekao da mu je u Njemu sva milina? Koja je to tajna? Tko na nju može dati odgovor? Crkva se 2000 godina spominje ovog događaja iz usta onoga koji je sve to gledao, postavlja si pitanje i ostaje bez pravog odgovora. I ne bismo ga imali da ga On sam nije dao rekavši: Ako pšenično zrno, ako božansko zrno ne padne u zemlju i ne bude samljeveno, neće donijeti roda; ostat će samo. A Bog nije htio ostati sam“, kazao je biskup Sudar ističući da je Krist, Božji Sin, podnio božanski veliku i božanski teški patnju.

„Samo božanski teškom patnjom, spustivši se do dna, dotaknuvši dno ljudske nepravde, mržnje i smrti, mogao je sebe i sve one koji su uronjeni vjerom u njega povući i uzdići do onoga stanja koje oko nije vidjelo, ljudsko uho nije čulo i ljudsko srce nije osjetilo. Tu je dao odgovor na sva naša pitanja i na najbolnije pitanje patnje i smrti. Ne može se čovjek ispuniti Bogom, ako se ne isprazni od samoga sebe. Ne može se čovjek pouzdati u Boga i doći do Boga, ako se ne odreče pouzdanja u samoga sebe. To je Isusova poruka s križa; to je poruka njegove smrti. Ali to je silno ohrabrenje vjerničkoj duši, nama koji, htjeli ne htjeli, moramo proći putem patnje, putem malih sitnih, ali gorkih nepravdi. U Isusovoj smrti Božja pravda je pobijedila; Bog svojom nemoći pokazao je svoju svemoć; po svojoj smrti i svojom smrću otkrio je puninu i sve bogatstvo života. Zato s tugom i pitanjima, pratimo njegov usud i u Njemu nalazimo sve usude i sve nepravde cijele povijesti, svega čovječanstva i svakog čovjeka“, rekao je biskup Sudar ističući da se s tim se ne smiju pomiriti jer se Krist do smrti nije htio s tim pomiriti i jer je i svojom smrću ustao protiv toga.

„Unatoč svega, mi i danas kao i jučer imamo pravo i obvezu kliktati i zahvaljivati jer imamo takvog Boga, Boga koji se nije plašio dotaknuti onoga najgorega čega se mi plašimo, a to je smrt, sukus svih naših strahova i gubitaka, da bi nas oslobodio i spasio da bismo zajedno s njim pobijedili. Zato mi danas od srca zahvaljujemo i kličemo“, riječi su biskupa Sudara.

Nakon homilije uslijedila je pjevana drevna molitva vjernika u kojoj se molilo za: Svetu Crkvu, za papu Franju, za mjesnog biskupa Vinka, sve redove vjernika, za katekumene, za jedinstvo kršćana, za Židove, za one koji ne vjeruju u Krista, za one koji ne vjeruju u Boga, za upravitelje država, za ljude u potrebi…

Obredi su nastavljeni otkrivanjem zastrtog križa u tri dijela uz pokazivanje križa vjernicima i poziv da mu se poklone. Nakon toga otkrivenom križu pristupili se najprije klerici, a kasnije i svi vjernici te se klanjali i ljubili Sveti križ. Polije pričesti nastavljena je molitva u tišini kod Isusova groba, a vjernici dolaze i na Veliku subotu moliti kod Isusova groba i razmatrati muku koju je podnio za spasenje svijeta. (kta)



Foto: Ivan Popović

foto