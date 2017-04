Rim, 15. travanj 2017.

„Pranje nogu“ na Veliki četvrtak podsjeća nas na to kako nas unatoč našim grijesima Bog ljubi do kraja – istaknuo je papa Franjo na Misi Večere Gospodnje u zatvoru u Palianu, mjestu nedaleko od Rima. Obraćajući se prisutnima Sveti je Otac kazao da je, kao što nas je naučio sâm Isus, Papa prvi pozvan „služiti“ kako bi „sijao ljubav“. Pozvao je tako i zatvorenike da pomažu jedni drugima.

„Budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio“ – taj je redak iz Evanđelja po Ivanu bio u središtu Papinog promišljanja. Gospodin je znao da je bio izdan, da će ga Juda predati, no on „ljubi do kraja“ i daje život „za svakog od nas“ – kazao je papa Franjo te nastavio: Ljubiti do kraja. To nije lako jer smo svi mi grješnici, svi mi imamo granice, mane, toliko toga. Svi znamo ljubiti, no nismo poput Boga koji ljubi sve do kraja, ne gledajući na posljedice. Isus daje primjer: On koji je bio „šef“, Bog, pere noge svojim učenicima.

To je pranje nogu bio običaj koji se obavljao prije ručka ili večere jer su ljudima poslije puta noge bile prašnjave. Bila je to dužnost robova – istaknuo je Papa. Isus, međutim, „izokreće“ to pravilo i on je taj koji drugima pere noge. Šimunu Petru koji ga odgovara od toga Isus objašnjava da je „on došao na svijet da služi, da nam služi, da postane rob za nas, da svoj život dade za nas, da ljubi do kraja“ – rekao je Sveti Otac te dodao: U ovom obredu župnik pere noge vjernicima. Riječ je o izvrtanju: ono što se čini najvećim zapravo je dužnost roba, ali kako bi se posijala ljubav. Za sijanje ljubavi među nama!

Papa Franjo je pozvao zatvorenike da si međusobno pomažu, da svatko od njih „služi“ svome sudrugu jer to je ljubav, to je poput pranja nogu. Biti sluga drugima. Papa je podsjetio kako su učenici jednom među sobom raspravljali tko je od njih najveći. Isus je odgovorio da onaj tko želi biti velik ili važan, mora biti najmanji i sluga svima. To je – dodao je – ono što Bog čini s nama. Bog nam služi, on je služitelj.

Bog služi svima nama! On je velik, On je dobar. On nas ljubi takve kakvi jesmo. Iz tog razloga za vrijeme obreda razmišljajmo o Bogu, o Isusu – potaknuo je Sveti Otac prisutne. Upozorio je da nije riječ o folkloru, nego je to gesta da se prisjetimo onoga što je Isus dao. Poslije toga, on je uzeo kruh i dao nam svoje tijelo; uzeo je vino i dao nam svoju krv – kazao je Papa te dodao: Takva je Božja ljubav. Danas razmišljajmo samo o Božjoj ljubavi.

Papa Franjo je potom oprao noge 12 osoba među kojima su bile tri žene, jedan musliman koji će u lipnju biti kršten, dvije osobe osuđene na doživotni zatvor, dok bi drugi trebali odslužiti kaznu između 2019. i 2073. godine. Što se tiče njihove nacionalnosti, 10 su Talijani, jedan je Argentinac, i jedan Albanac. Dodajmo kako se u zatvoru u Palianu nalazi 70 zatvorenika i u potpunosti je namijenjen za zatvorenike koji su u Italiji poznati kao „suradnici pravde“, odnosno riječ je o ljudima koji su pristali za državu svjedočiti protiv svojih bivših šefova, te zbog toga trebaju posebnu zaštitu. (kta/rv)