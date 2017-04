Banja Luka, 14. travanj 2017.

Proslava Velikog Četvrtka, 13. travnja 2017. u župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Banjoj Luci započela je cjelodnevnim klanjanjem u župnoj crkvi. Cijeli dan vjernici su dolazili i u tišini molili pred izloženim Presvetim sve do poslijepodnevnih sati kada je župnik vlč. Žarko Vladislav Ošap imao meditaciju i blagoslov.



Misa Večere Gospodnje svečano je proslavljena Svetom Misom sati koju predvodio župnik Ošap, a koncelebrirao i propovijedao vlč. Boris Ljevak, kateheta i župnik župa Dragalovci i Kulaši pokraj Prnjavora. Oko oltara nalazila su se 12-orica „apostola“ u znak sjećanja na Isusovu gestu ljubavi koji je oprao noge apostolima i pozvao na služenje u ljubavi,

U prigodnoj propovijedi vlč. Ljevak je naglasio da je Isus, slaveći posljednju Pashu sa svojim apostolima dan prije svoje muke i smrti, ostavio Crkvi i svijetu znak svoje prisutnosti u kruhu i vinu i predao tako Crkvi i čovječanstvu svoje Tijelo i svoju Krv kao jamstvo pobjede nad patnjom i smrću te nad zlom i katastrofama.

„Danas je Isus izrekao najhumanije riječi apostolima i svijetu, danas je čudesno molio za nas, danas je obećao svog Duha protiv duha zloće, nehumanosti i razaranja. Danas je bio izdan, uhićen i cijelu noć sudski ispitivan. Danas se mrak čovjekove duše pokazao najgušćim. No, danas je nebo najbliže zemlji, danas je milosrđe jače od krivice, danas je dobrota pobijedila zloću, danas je pakost čovjeka pretvorena u pokajanje, danas je mrak ranjen zrakom nade. U dvorani posljednje večere Isus je oprao učenicima noge. Prati noge znak je gostoprimstva. Isus dakle želi reći da kroz njegovu smrt, u koju sada odlazi, i kroz skoro uskrsnuće, on otvara svoje nebeske dvorane, u koje nas poziva kao svoje uzvanike. Sveta misa je predokus i nada da smo djeca Božja i baštinici neba. U Svetoj misi postajemo jedno s Isusom, on postaje naš brat i učitelj. Crkva nosi u svome naručju iskustvo Boga koji je postao čovjekom, njegove riječi i njegove snage, njegove odredbe i njegov savez s nama. Isus iz Nazareta je djelima, riječima i životom učinio sebe vjerodostojnim, te nas uvjerio da nije samo čovjek ili veliki svetac, da nije mistik i prorok, nego Bog“, kazao je vlč. Ljevak ističući da je sve, što je Isus Krist donio svijetu, sadržano u Savezu koji je On načinio s Crkvom i sa svijetom.

„Govoreći: 'Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje', 'Ovo je krv koja se prolijeva za vas i za sve ljude na oproštenje grijeha', sklopio je s nama novi Savez u svojoj krvi. U tom Savezu, koji Crkva čuva u slavljenju Euharistije ili Svete Mise, sadržano je sve blago koje je Isus donio na svijet. Tu su njegove riječi, tu je snaga njegovih sakramenata, tu je snaga njegova Duha, tu je njegova prisutnost, tu su prisutne prvine novoga uskrslog svijeta. Otada Crkva čuva Svetu Misu kao najdragocjeniji biser. Ona taj Savez svaki dan obnavlja i slavi, te tako potvrđuje naš pristanak na Isusov savez s nama. Sve što Crkva ima, nalazi se u Euharistiji. Sve što čovjek treba, nalazi se tu. Sveta Misa je središte Crkve, ona je izvor iz kojega sve drugo izvire. Ona je istovremeno Kalvarija i uskršnje jutro, jer su sadržaji Isusove muke, smrti i uskrsnuća u njoj prisutni. Sveta Misa je riznica u kojoj se nalazi blago za spasenje svakog čovjeka i čitave ljudske povijesti. Iz nje Crkva nastaje, ona je srce Crkve i povijesti. Slaveći Euharistiju Crkva se spominje da je sudionica Božjeg svijeta i da je svaki čovjek u mogućnosti biti dionik božanske naravi. Iz Isusove smrti i uskrsnuća izviru svi sakramenti. U Euharistiji čovjek može svestrano upoznati Boga. Bog je umro za čovjeka. Isus nam je darovao svoje Tijelo, on nam daje da pijemo njegovu Krv i postajemo njegovi krvni srodnici. Čovjek je tako velik da je Bog smatrao kako se isplati za njega dati život. 'Ako je Bog za nas, tko će protiv nas', kliče sveti Pavao. Katolički svijet ulazi danas u duboku tišinu. Samo u miru može se čuti i dogoditi ono veliko što je donio Isus iz Nazareta. Danas Crkva postaje svjesna da je poslana svakom čovjeku, da je ona božanska i da samo u poslušnosti Ocu, Sinu i Duhu Svetome ima snage za evangelizaciju, obnovu svijeta i preporod društva“, rekao je vlč. Ljevak ističući da vjernik, komunicirajući u Svetoj pričesti s Isusom iz Nazareta, postaje raznositelj otkupiteljskih i spasiteljskih snaga Isusa Krista te tako stvara korak po korak, komadić po komadić novo nebo i novu zemlju", kazao je vlč. Ljevak.

Nakon prigodne homilije uslijedilo je obred pranja nogu. Župnik vlč. Ošap i vlč. Boris zajedno su oprali noge „12-orici apostola“. Trojica među njima bili su iz kuće Sestara Misonarki ljubavi.

Nakon prenošenja Presvetoga Otajstva kod „Isusova groba“ i molitve u tišini uslijedila je prigodna večera za sudionike ove Svete Mise.

Tako je župa Banja Luka započela s proslavom Svetoga trodnevlja koja će kulminirati u slavlju Mise uskrsnoga bdijenja koju će predvodi pomoćni banjolučki biskup mons. Marko Semren pod kojom će krstiti dvoje odraslih katekumena. (kta/tabb)

foto