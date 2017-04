Sarajevo, 14. travanj 2017.

Na Veliki četvrtak u večernjim satima, 13. travnja 2017. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu pomoćni biskup vrhbosanski mons. Pero Sudar slavio je svečanu Misu Večere Gospodnje u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem te uz suslavlje 16 svećenika i uz sudjelovanje većeg broja redovnica, bogoslova i vjernika.

Misom Večere Gospodnje slavi se spomen ustanovljenja Euharistije ili spomen Gospodnje Pashe po kojoj se trajno uprisutnjuje novozavjetna žrtva pod sakramentalnim znakovima. Slavi se, također, i spomen ustanovljenja svećeničkog reda po kojem se u svijetu trajno ponazočuje Kristovo poslanje i žrtva. Ujedno se pokazuje ljubav kojom je Krist ljubio čovjeka sve do smrti.

Pošto je, nakon uvoda u Misno slavlje, otpjevana „Slava“ popraćena zvonjavom zvona, zvona su zašutjela i neće zvoniti do liturgije vazmenog Bdijenja. Prestale su, također, svirati orgulje u liturgiji, a u ovom dvostrukom odricanju, uz zastiranje križeva, može se vidjeti dvostruki post: „post ušiju“ i „post očiju“.

Na početku prigodne propovijedi biskup Sudar je istaknuo da su liturgija toga dana i pročitana Božja riječ zapravo objava Božje ljubavi. "Misna čitanja koja smo čuli jedan su stupnjeviti razvoj te objave. Naime, Bog je svoju ljubav pokazao i pokazivao uvijek na izvanredne, posebne načine. Kako smo to čuli u prvom misnom čitanju, pokazao je svojim zauzimanjem za svoj narod, izabrani narod u Egiptu, izvodeći ga iz ropstva. To je bila stvarnost koja je, međutim, predskazivala, najavljivala jednu drugu stvarnost. U tom izvođenju Bog je kao znak prepoznavanja odredio krv. Krv nevinog janjeta. A onda smo čuli u drugom misnom čitanju kako apostol Pavao za sebe kaže da mu je Bog, da mu je Isus, iako on nije bio na događaju Posljednje večere, objavio tu veliku tajnu svoje ljubavi. U evanđelju smo čuli izvješće kako je Isus oprao apostolima noge, a onda da je učinio znak, djelo za koje kaže da je potvrda vrhunca ljubavi Božje do kraja. Što je to kulminacija tog povijesnog razvoja Božje ljubavi prema čovjeku, prema svome narodu? Upravo ovo što je Isus učinio i što mi danas na poseban način slavimo, spominjemo se i zahvaljujemo", kazao je biskup Sudar pojasnivši da je Isus, koji je apostolima na Posljednjoj kazao da nema veće ljubavi od one da netko dadne svoj život za svoje prijatelje, učinio upravo to, ali i nešto još "božanskije". "On je dao samoga sebe, ne samo svoj život, nego samoga sebe je dao prijateljima. Ustanovio je Tajnu, Euharistiju kao hranu, ali i kao svoju nazočnost među onima koje voli", naglasio je biskup Sudar.

Biskup Sudar pojasnio je da se Isus "pretvorio u hranu za duše, u hranu kojom snagom čijom putujemo ovom zemljom", te da je taj njegov čin zapravo predznak "onog konačnog, posvemašnog ostvarenja Božje ljubavi do kraja, kada će Bog prihvatiti sve one koji ga prihvate u potpuno zajedništvo sa samim sobom - to je to stupnjevito, objavljivanje, pokazivanje, potvrđivanje Božje ljubavi od Starog zavjeta, preko Crkve i apostola, svećenika, vjernika... do Kraljevstva nebeskog".

"Isus je taj koji slavi, a mi smo samo zahvalni poslužitelji. Da, naš Bog je veličanstven upravo zato što se veličanstveno brine za nas. Kako je lijepo vjerovati, povjeriti sve takvome Bogu. Kako je lijepo moći vjerovati da nas taj Bog svojom nazočnošću oslobađa, izvodi, hrani i pripravlja", riječi su biskupa Sudara koji je potaknuo sve vjernike da im ova Sveta misa bude "krik zahvale, usklik Bogu ljubavi, Bogu koji nam daruje, koji nam je dao neshvatljivi dar samoga sebe".

Po uzoru na Isusovu gestu pranja nogu dvanaestorici apostola, biskup Sudar je nakon homilije oprao noge dvanaestorici župljanima iz sarajevskih župa. Ovim se, po Kristovu primjeru, daje znak da kršćani trebaju biti služitelji svojoj braći i sestrama, a ljubiti ljude znači prihvatiti ih, pomagati im i služiti im.

Nakon pričesti Sveto Otajstvo je preneseno u bočnu lađu katedrale kamo na Veliki petak i na Veliku subotu dolaze vjernici moliti se u tišini.

Ceremonijama je ravnao mons. Tomo Knežević. Tijekom Mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Nakon Mise biskup Sudar je u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijatu vrhbosanskog, u skladu s višegodišnjom tradicijom, ugostio župljane „apostole“ na večeri. (kta)

Foto: Ivan Matijević

foto