Vatikan, 14. travanj 2017.

Papa emeritus Benedikt XVI. će na Uskrsni ponedjeljak, dan nakon što napuni 90 godina, proslaviti svoj rođendan i to u malom krugu ljudi. O liku predšasnika pape Franje za Radio Vatikan govorio je kardinal Gerhard Ludwig Müller, pročelnik Zbora za nauk vjere, koji je ujedno vrsni poznavatelj spisa pape Benedikta XVI.

O njemu sam već mnogo pisao – kazao je kardinal Müller – a također sam izdavač njegovih sabranih djela – 16 svezaka. Kardinal je istaknuo da svi oni koji su bili uključeni u nastanku tog izdanja, kao i oni koji su pročitali njegova djela, znaju da je papa Benedikt XVI. veliki, značajni teolog i da je on to teološko znanje, to iskustvo unio u svoj pontifikat. Kardinal Müller je napomenuo da je riječ o značajnom pontifikatu koji će ući u povijest, naglasivši da je u svakom pontifikatu riječ o tomu kako netko u vlastitoj osobi preuzima poslanje i nalog koje mu je u osobi svetoga Petra dodijelio sâm Isus Krist.

I dok su se u zadnjih nekoliko stoljeća pontifikati papâ vrjednovali nakon njihove smrti, u slučaju pape Benedikta XVI. to nije moguće učiniti. Kako onda ocijeniti njegovo papinstvo? Pročelnik Zbora za nauk vjere je kazao da nije lako odgovoriti na to pitanje jer nam nedostaju usporedive povijesne kategorije… Odstupanje od Petrove službe nije isto kao kada predsjednik države ili ministar dade ostavku. Riječ je i o osobnom Kristovom nalogu koji se na taj način više ne obavlja jer sada imamo novoga papu. No sâm je papa emeritus odredio da će putem molitve i dobrom voljom i dalje biti trajno povezan s papinskim poslanjem i nalogom – kazao je kardinal Müller te dodao: Vjerujem da on upravo po svojoj ostavštini u teologiji i u svom papinskom učiteljstvu nastavlja nuditi bitno usmjerenje za razumijevanje katoličke vjere. (kta/rv)