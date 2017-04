Rim, 13. travanj 2017.

U organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život od 5. do 9. travnja u Ponteficio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae u Rimu održana je konferencija pod nazivom „Od Krakova do Paname – Sinoda, put s mladima" (tal. Da Cracovia a Panama – Il Sinodo in cammino con i giovani). Dikasterij za laike, obitelj i život, u suradnji s Generalnim tajništvom Sinode biskupa, okupio je u Rimu 270 predstavnika iz 103 zemlje i 44 pokreta.

Susret je počeo evaluacijom prošlogodišnjega Svjetskog susreta mladih održanog u Krakovu, gdje su nazočni delegati imali priliku iznijeti svoja mišljenja o organizaciji i prijedloge za što bolju organizaciju sljedećeg susreta u Panami 2019. godine. Ovo okupljanje bila je i prilika da se razmatra i razgovara o nadolazećoj 15. biskupskoj sinodi, čija je tema „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja".

Generalni tajnik Sinode kardinal Lorenzo Baldisseri istaknuo je kako predmet nadolazeće Sinode nisu mladi, nego se na poziv pape Franje mlade ljude ovom Sinodom biskupa nastoji aktivno uključiti da izraze i svjedoče svoju vjeru. Kako je Sveti Otac rekao, tijekom bdjenja i zajedničke molitve u bazilici Santa Maria Maggiore, ova je Sinoda poziv svim mladim ljudima, pa i onima koji se osjećaju agnosticima, i onima koji su se udaljili od Crkve, mladima iz cijelog svijeta.

Izlaganjima nekoliko biskupa pridružili su se i mladi delegati iz različitih zemalja s pet kontinenata koji su svojim prijedlozima, i produktivnim radom u grupama poslali jasnu poruku – izrazili su spremnost na promjene i aktivno uključivanje na idućoj Sinodi gdje se ponajprije treba čuti glas mladih.

Na Cvjetnicu, 9. travnja, delegati su se okupili na Trgu Svetog Petra u Vatikanu gdje je misu predvodio papa Franjo. Jasno je poručio mladima da su potrebni Crkvi i društvu. No, istaknuo je da mladi moraju ustati sa svojih kauča i putovati, biti misionari svojih crkvenih zajednica, odnosno protagonisti nadolazeće Sinode. Rekao je da je onaj koji ne poduzima rizike već ostario. Na završetku mise, mladi iz Krakova predali su križ mladima iz Paname i tako obilježili početak puta k sljedećem Svjetskom susretu mladih u Panami 2019. godine, pod geslom Velika mi djela učini Svesilni (Lk 1,49) (kta/ika)