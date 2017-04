Sarajevo, 12. travanj 2017.

Na Veliku srijedu, 12. travnja 2017. u sarajevskoj katedrali Srca Isusova nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predslavio je Misu posvete ulja. Tom prigodom izrekao je propovijed koju prenosimo u cijelosti:

Draga braćo misnici,

Draga braćo i sestre u katedrali i svi koji nas pratite preko radio valova!

Danas jest glavna riječ upućena nama, svećenicima. Danas je naš dan, dan našeg svećeničkog identiteta. Krist je to htio dajući apostolima to povjerenje. Danas smo zajedno sa svojim biskupom da molimo jedni s drugima i jedni za druge. Danas blagoslivljamo bolesničko ulje i posvećujemo krizmeno ulje – svetu krizmu. To je sredstvo posvećenja.

Tim krizmenim uljem smo pomazani kod ređenja, bilo svećeničkog bilo biskupskog. Na poseban način želimo se obnoviti u tom posvećenju i postati svjesni povjerenja koje nam je Gospodin udijelio dajući nam ovlast pretvaranja kruha i vina u Tijelo i Krv Kristovu. Na sam dan uskrsnuća darovao nam je ovlast opraštanja grijeha. Tog Božjeg povjerenja želimo postati svjesni. Zato danas obnavljamo i svoja obećanja svećenička.

Drugi Vatikanski koncil obnovio je razumijevanje Crkve kao zajedništva – communio. Riječ je o ekleziologiji zajedništva što je na tragu same biti Crkve. Mi kao mjesna Crkva jedan smo organizam cjelokupnog organizma koji je narod Božji, a Krist glava, a mi njegovo Mistično tijelo. U temeljima te Crkve je jedinstvo. Simbol jedinstva je papa, Petar naših dana. Znak jedinstva jedne mjesne Crkve je biskup kao član apostolskog zbora u jedinstvu s Petrom naših dana. Biskup se nalazi na čelu jedne mjesne Crkve, koji s prezbiterijem izgrađuje to zajedništvo Crkve.

Biskup nije papin delegat, nego je vidljivo počelo i temelj jedinstva povjerene mu biskupije, ujedno znak i oruđe jedinstva među mjesnim Crkvama od kojih je sastavljena jedna sveta, katolička i apostolska Crkva. U tom duhu nastojao sam uvijek biti raspoloživ za susrete i razgovore, kada god je koji svećenik zatražio susret. Nitko nije morao dugo čekati za susret. Kada god mi je moguće, nastojao sam to isto pokazati i za bogoslove i za sjemeništarce.

Zato danas, okupljeni oko Isusa Krista i njegove Euharistijske žrtve, koja izvor i uvir tog zajedništva u Crkvi, obnavljamo svoja obećanja:

- Obnavljamo svoju vjernost Kristu koji u nas ima povjerenje i darovao nam je toliku milost da budemo najbliži suradnici u spašavanju ljudi; da uprisutnjujemo svaki dan to djelo spasenja koje je, svojom žrtvom i smrću na križu te slavnim uskrsnućem, darovao svojoj Crkvi. Svaki od nas prepoznaje svoje nevjernosti, koje se događaju. Zato se želimo obnoviti kako bi vjerodostojno opravdali Božje povjerenje.

- Želimo obnoviti svoju ljubav u svećeničkom zvanju i posvećenju te radosno živjeti svoju svećeničku revnost da Isusovim duhom i žarom radimo za spas duša. Ono što se voli, za to se i žrtvuje.

- Želimo obnoviti svoj celibat, obećanje Kristu dano da ćemo u svojoj ljudskoj slabosti boriti se za svećeničku čistoću duše i tijela i biti proročki svjedoci u svom poslanju.

- Na ređenju smo obećali poštovanje i poslušnost mjesnom biskupu i njegovim nasljednicima. To činimo ne jednom običnom smrtniku, nego nasljedniku u apostolskom zboru. Do sada o tome nisam toliko govorio, ali kako moj hod ide zalazu, moram pripremiti za svog nasljednika jedan istinski mentalitet koji treba zaživjeti u svećenicima i među svećenicima. Tko nije u jedinstvu sa svojim biskupom, on se isključuje iz Crkve. Ljubav i poštovanje uključuje i izgrađivanje međusobnog povjerenja. Tek u uzajamnom povjerenju i poštovanju ostvaruje se kvalitetan i plodan odnos i suradnja koja onda ima pozitivan utjecaj na stanje duha u čitavoj biskupiji.

- Danas želimo obnoviti svoju ljubav prema Kristu, jer svaki svećenik je „alter Christus“ (drugi Krist), zavoljeti Crkvu, posebno svoju mjesnu Crkvu, zavoljeti duše, zavoljeti Euharistiju, Sveto pismo, Časoslov jer iz te ljubavi izvire revnost. U ovom vremenu, u kojem se često oboli od „lakšeg puta“ i „koristi“, ne smijemo voditi „nojevsku politku“ i nasjedati onima koji sve i svakoga kritiziraju i osuđuju da ih se ne bi prozvalo. Ne želim da vlada duh prisile, nego povucite me putem izgaranja za duše, kao što želim istinski i ja vas potaknuti da idete tim putem. Ne smijemo nasjesti onoj iz bivšeg sustava „uravnilovki“ tj. jeftinog i površnog poravnanja. To krade motivaciju posebno onima koji se ne žale darivati i koji su spremni izgarati. Župnici su dužni brinuti se za župljane, a biskup za župnike.

Želim dodati još dvije stvarnosti:

- Danas posebno molimo za mir u Siriji. Vidimo kako politika igra prljavu igru, gdje se moćnici prepucavaju tko će imati prestiž, dok mali čovjek plaća preveliku cijenu mučenja, umiranja i nesigurnosti. Mi smo to iskusili i još proživljavamo. Ne volimo to čuti, ali moramo progovoriti.

- Danas je 20 godina od pohoda pape Ivana Pavla II., danas svetoga Ivana Pavla. Ovdje, na današnji dan, je u katedrali bio prije dvadeset godina i svima nama progovorio. Vratimo se u mislima i obnovimo sjećanja na poruke koje nam je dao.

Pastoralne smjernice uputio je odajući priznanje našim nastojanjima. Stavio je pred nas riječi: „Zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika“. Krist nam je uzor u služenju i svjedočenju istine. U tom služenju na prvom je mjestu liječenje ratnih rana, te raskrinkavanje nepravde i ukazivanje na nasilja. Uputio je i poruku svim staležima, a svećenicima je priznao njihovu hrabrost i vjernost ostanka uz narod podnoseći razne patnje. „Ovih ste godina ispisali stranice pravog junaštva koje se ne mogu zaboraviti“, kazao je papa Ivan Pavao II. svećenicima i potaknuo ih da ne umore čineći dobro u izgradnji pravoga mira. Redovnike i redovnice pozvao je da ožive iskonsku karizmu i svjedoče Evanđelje u izgradnji jedinstva Crkve. Bogoslovima i sjemeništarcima uputio je poruku da je zvanje najveća pustolovina koja se isplati živjeti do kraja.

Htio sam podsjetiti na tog svetog Papu čiju uspomenu ne možemo izbrisati iz sjećanja, ne samo mi katolici, nego i cijela ova zemlja. Zato i ovaj današnji dan, sjećajući se dvadeset ljeta od njegova pohoda je prilika da se prisjetimo poruke koju nam je ostavio. Međutim, sve te poruke su utemeljene na evanđelju i mi smo ti koji trebamo radosno Radosnu vijest naviještati i vjerodostojno svjedočiti i istinski izgrađivati jedinstvo Crkve. U tom duhu radujem ovom zajedništvu i zahvaljujem svakoj vašoj žrtvi ugrađenoj u ovu mjesnu Crkvu i revnosti svećeničkoj za duše. Neka Bog krijepi da se ne umorite umoriti i da ne klonete nego oduševljeno, trajno svjedočite za Isusa Krista! Amen!