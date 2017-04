Split, 12. travanj 2017.

U Splitu je 11. travnja svečanim programom zatvaranja kojem su prisustvovali predstavnici pokrovitelja i suorganizatora, javnih i kulturnih ustanova, saborski zastupnici te brojna publika zaključena manifestacija "Dani kršćanske kulture" te je ujedno dodijeljena nagrada "Andrija Buvina" za izniman doprinos kršćanskoj kulturi britanskom piscu, povjesničaru i publicistu Robinu Harrisu, a program je održan u dvorani Ivana Pavla II. u Nadbiskupijskom ordinarijatu.

Domaćin svečanoga zatvaranja, splitsko-makarski nadbiskup mons. dr. Marin Barišić tom je prigodom istaknuo: "Znak 'Dana kršćanske kulture' je križ, a u križu se susreću dvije kulture: kultura života i kultura smrti. Prava kultura gradi kulturu života i tome smo bili svjedoci proteklih dana. No, u odnosu prema kulturi smrti pobjeđuje ljubav, koja sve pamti i preobražava. Mnogi su u ovoj korizmi doživjeli prijelaz od kulture koja nas sapinje, ka kulturi koja donosi ozračje života. Zahvaljujem organizatorima na velikom trudu oko organiziranja manifestacije 'Dani kršćanske kulture'".

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tomislav Đonlić u ime Splitsko-dalmatinske županije, jednoga od pokrovitelja manifestacije, istaknuo je kako je riječ o manifestacije koja je tijekom proteklih trinaest godina postala prepoznatljiv zajednički program. Izaslanik ministrice gđe Nine Obuljen Koržinek, pročelnik Konzervatorskog odjela Split, dr. sc. Radoslav Bužančić slikovito je istaknuo kako je cijela naša povijest i kultura zapisana u kamenu, a ovako raznovrstan program ukazuje na njeno bogatstvo.

Ovogodišnji dobitnik nagrade za izniman doprinos kršćanskoj kulturi "Andrija Buvina" britanski je pisac, publicist i novinar Robin Harris koji je na poseban način vezan i uz hrvatsku kulturu, osobito otkad se preselio u Hrvatsku i pridružio akademskoj zajednici na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao predavač povijesti. No, u hrvatskim prilikama najpoznatiji je po doprinosu afirmaciji uloge bl. kardinala Alojzija Stepinca, o čijem je životu napisao knjigu "Stepinac – njegov život i vrijeme", objavljenu najprije na engleskom, a potom i na hrvatskom jeziku. Knjiga je plod njegove ljubavi i zalaganja za istinu, dugotrajnog dokumentarističkog rada u proučavanju Stepinčeva života i vremena, ali je njezin značaj puno veći, ona je iznimno važna za hrvatsku nacionalnu i vjersku povijest općenito. Harris često ističe da o Stepinčevu životu i radu ne postoji nedostatak informacija, nego samo trajni nedostatak želje da ih se iščita. U Obrazloženju nagrade koje je iznio mr. sc. Petar Balta, glavni urednik nakladne kuće Verbum, istaknuto je kako je dr. Harris nakon studija povijesti i doktorata na Oxfordu počeo raditi u javnim službama. Bio je savjetnik britanske Vlade, u kojoj je vršio više službi među kojima i onu savjetnika u Uredu predsjednice Vlade Margaret Thatcher od 1989. do 1990. godine s kojom je ostao povezan i kasnije. U svom djelovanju uvijek je razmišljao o tome kako pomoći onima koji su ugroženi, a za čija prava ne mari službena politika. Taj motiv i svijest o važnosti medija bio je razlog zašto se počeo baviti novinarstvom i to 1993. godine u vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj. Naime, započeo je svoje novinarsko djelovanje upravo člankom o ratu u Hrvatskoj i BiH, i to s ciljem da pridonese borbi za hrvatsku samostalnost i zaštiti hrvatske države i nacionalnog identiteta, tako je te 1993. godine boravio i u Splitu. Na temelju svog zalaganja za Hrvatsku dobio je i hrvatsko državljanstvo, a od prije nekoliko godina potpuno se preselio u Hrvatsku, te živi u Zagrebu. Na temelju njegovih zasluga Republika Hrvatska odlikovala ga je i Visokim odličjem – Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. "Nije nikada odustajao od borbe za istinu o Hrvatskoj i u razgovoru ovih dana mi je vrlo iskreno i iz dubine srca ustvrdio da za njega Hrvatska nije neko područje njegova isključivo znanstvenog ili novinarskog interesa ili pak neki dodatak svemu ostalom čime se bavi, nego sastavni i ključni dio njegovog života", zaključio je mr. Balta.

Nagradu je dobitniku uručio prošlogodišnji laureat akademski slikar Josip Botteri Dini. Dr. Robin Harris po preuzimanju nagrade je istaknuo: "Dobiti ovu nagradu je veliko iznenađenje i velika čast. Želim zahvaliti svima, a posebno nakladnoj kući Verbum. Ova nagrada se dodjeljuje za izniman doprinos kršćanskoj kulturi. Ivan Pavao II. je proročki zagovornik ovoga pojma kršćanske kulture. On je rekao: 'Vjera koja ne postaje kultura vjera je koja se ne prihvaća u potpunosti, ne pretapa se u cijelosti, ne živi se vjerno.'" Govoreći o Stepincu, kojem je posvetio dobar dio svoga stručnog proučavanja, rekao je kako je Stepinac onaj koji se uvijek zalagao za to da se sa svakim čovjekom postupa dostojanstveno, jer svaki čovjek ima pravo na život dostojan čovjeka te zaključio: "Pošten čovjek i dobar kršćanin mora imati mnogo kreposti." To je zadatak sviju.

Zatvarajući 13. "Dane kršćanske kulture" ravnatelj manifestacije dr. sc. Miro Radalj istaknuo je kako manifestacija ima iznimnu prihvaćenost kod svekolike javnosti i to je poticaj da se ustraje i dalje. Nakladna kuća Verbum glavni je organizator koji je potaknuo brojne druge institucije i organizacije da se uključe u suorganiziranje programa koji je i ove godine bio bogat, a koji svjedoči o prihvaćenosti kod sviju: "Osjećamo se podržani kad stiže podrška od ljudi koji tu podršku i iskazuju, i to je ono što nas motivira za dalje. Na ovom svečanom zatvaranju, slikovito govoreći zavjesa se spušta, ali priprema novih 14. 'Dana kršćanske kulture' već započinje."

Time je zaključen ovogodišnji bogat program koji je uključivao gotovo tisuću sudionika sedamdesetak programa u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku, te desetak tisuća posjetitelja manifestacije. (kta)



foto