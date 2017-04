Rim, 12. travanj 2017.

U utorak, 11. travnja 2017. u Muzejima San Salvatore in Lauro u Rimu otvorena je izložba „Hodočasnik u kiparstvu - hrvatski kipar Kuzma Kovačić“. Izložbu je u prisutnosti samog kipara Kuzme Kovačića te brojnih uzvanika otvorio kardinal Dominique François Joseph Mamberti, prefekt Vrhovnoga sudišta Apostolske signature.

Svoje pozdravne govore uputili su Alfredo Lorenzoni u ime domaćina izložbe Bratovštine Pio Sodalizio dei Piceni; u ime organizatora izložbe Neven Pelicarić, veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Sandra Grčić Budimir, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića u Splitu, a kao supokrovitelj izložbe pozdravnu riječ uputio je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Prigodno slovo održali su također i don Bože Radoš, rektor Papinskog Hrvatskog Zavoda sv. Jeronima u Rimu, likovna kritičarka Mara Ferloni, akademik Radoslav Tomić, likovni kritičar Milan Bešlić te sam autor izložbe Kuzma Kovačić. On je u svom obraćanju nazočnima istaknuo kako je dugo sanjao o tome da sa svojim skulpturama i na neki način sa svojim izloženim životom dođe u Vječni Grad. Htio sam, poput Danteova hrvatskog hodočasnika koji u Rim „dođe da vidi Veroniku našu“, i ja kao hodočasnik doći ovdje da umjetnošću posvjedočim za Krista, naglasio je Kovačić. Nadodao je kako je od samih svojih umjetničkih početaka uvijek nastojao kiparskim jezikom svjedočiti svoju vjeru te ostvarivati jedinstvo vjere i umjetnosti i na taj način otvoriti novu stranicu u povijesti svete umjetnosti - arte sacra.



Izložba predstavlja svojevrsni presjek autorova opusa, izbor najznačajnijih Kovačićevih ostvarenja predstavljen s 46 skulptura izrađenih mahom u trajnim materijalima (drvo, kamen, bronca, staklo, terakota...) te 15-ak velikih fotografija javnih spomeničkih ili pak sakralnih kiparskih djela, što čini ukupno šezdesetak izložaka.

Izložba se održava u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Muzeja Ivana Meštrovića iz Hrvatske, pod pokroviteljstvom Papinskog vijeća za kulturu i supokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba i to u godini proslave 25. obljetnice priznanja Republike Hrvatske, kao i pune uspostave diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom.

Izložba ostaje otvorena do 20. svibnja 2017., a može se razgledati radnim danom od 10.30 do 13 sati, te od 16 do 18.30 sati. Nedjeljom i neradnim danima muzej je zatvoren. Ulaz je slobodan.



Kuzma Kovačić rodio se u Hvaru 6. lipnja 1952. Maturiravši na hvarskoj gimnaziji, upisuje studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1971. i diplomira 1976.

Započevši odmah izlagati svoje skulpture, priredio je do sada šezdesetak samostalnih izložbi. Veliku retrospektivnu izložbu priredio je 2013. u Zagrebu (Moderna galerija), zatim u Splitu Galerija umjetnina) i Čapljini. Izlagao je na više od dvjesto skupnih izložbi u Hrvatskoj i u inozemstvu (Tisuću godina hrvatskog kiparstva, Suvremeno hrvatsko kiparstvo, Osam suvremenih hrvatskih umjetnika i druge.)

Djela mu se nalaze u najvažnijim nacionalnim galerijama i muzejima te u Vatikanu. Autor je većeg broja spomenika i sakralnih kiparskih djela, primjerice: Vratnice Hvarske katedrale (1990.), Oltar Hvarske katedrale (1993.), Oltar hrvatske domovine (Zagreb, 1994.), Spomenik papi Ivanu Pavlu II. (Selca na Braču, 1996.), Posljednja večera (Šćit u Rami, Bosna i Hercegovina, 2000.), Spomenik dr. Franji Tuđmanu (Škabrnja, 2001.), i drugi. Također, autor je kovanoga novca Republike Hrvatske. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, te nositelj triju hrvatskih odličja: Danica hrvatska (1994.), Danica hrvatska s likom Marka Marulića (1995.) i Red hrvatskog pletera (1999.).

Njegova monografija iz pera Milana Bešlića objavljena je 2013. Redoviti je profesor kiparstva u trajnom zvanju na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, a predaje i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu istoga sveučilišta (Kršćanstvo i suvremena umjetnost). Izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2012. godine. (kta)