Sarajevo, 11. travanj 2017.

U dvorani Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu sinoć je promovirana knjiga Hrvatski koordinacioni odbor 1993. i 1994. godine, čiji su autori prof. dr. Franjo Topić, dr. sc. Hrvoje Šapina, mr. sc. Tvrtko Nevjestić i dr. sc. Marijo Pejić. Knjiga je objavljena u nakladi HKD „Napredak“ i „Napredak Futura“ d.o.o. Zagreb.

Promotori knjige bili su prof. dr. Ivo Komšić, dr. sc. Mario Bernadić, prof. dr. Franjo Topić, a moderator je bio dr. sc. Marijo Pejić.

„Knjiga obrađuje iznimno važnu temu iz povijesti hrvatskog naroda u BiH – okolnosti nastanka, ideje, postanak HKO-a, djelovanje HKO-a 1993. i 1994. godine, aktivnosti HKO-a prije i poslije održavanja Sabora Hrvata u Sarajevu. Napisana je na temelju širokog poznavanja problematike BiH, iskustva sudjelovanja u borbi za suverenost BiH i ravnopravnost hrvatskog naroda te uvida u izvornu arhivsku građu. Smatram da će ova knjiga biti nezaobilazna za svako buduće istraživanje političke povijesti BiH i položaja hrvatskog naroda u njoj te da će izazvati interes znanstvene i šire javnosti“, kazao je dr. sc. Marijo Pejić.

„Knjiga 'Hrvatski koordinacioni odbor u Sarajevu 1993. i 1994.' svakako može dati značajan doprinos boljem razumijevanju ratnih događanja na ovim prostorima. Osim toga, ona nesumnjivo pruža važna saznanja i jasan uvid i u onu politiku i logiku koje su vodile k ratu, kao i u onu koja je vodila od rata natrag prema miru i suživotu. Stoga je ova knjiga i povijesna i politološka, ali također i teološka, i to minimalno u smislu što pruža jasan uvid u službene stavove Katoličke crkve tijekom rata. Naime, autori se u stvaranju ovoga djela nisu ustručavali od učestalog prikazivanja i onih mišljenja i stavova, koja osobno očito doživljavaju kao protivna. To i daje osobitu draž te istinsku intelektualnu i znanstvenu vrijednost ovom djelu.“, rekao je dr. sc. Mario Bernadić.

Prof. dr. sc. Ivo Komšić smatra da je ova knjiga istinska spomenica – povijesnog pamćenja, vizije života i platforme djelovanja HKO-a, važna ne samo za hrvatski narod u Sarajevu i BiH, već i za sve građane u državi BiH. „Autori ove knjige željeli su našoj javnosti iznijeti što cjelovitiju istinu o HKO-u, odnosno temeljito i sustavno predstaviti angažman javnih djelatnika koji su bili okupljeni u Hrvatskom koordinacionom odboru, glede očuvanja cjelovitosti BiH i opstojnosti hrvatskog naroda u BiH te se ova knjiga može ocijeniti izvornim znanstvenim djelom iz oblasti političke sociologije“, kazao je prof. dr. sc. Ivo Komšić.

„HKO je mirovni i pozitivni projekt. HKO nije nastao iz želje da se neki ljudi i same najvažnije institucije bave nekim drugim poslovima, nego je nastao iz nevolje i želje da pokuša spasiti mnoge ljudske živote, obraz i mogućnost opstanka Hrvata i Crkve u Sarajevu a onda i u BiH. Ne bi se najvažnije i najuglednije institucije i organizacije upustile u ovakav projekt da voda nije došla do grla. Članovi HKO nastojali su i u vrijeme mržnje, jer bez nje se ne može ratovati, širiti dijalog, sporazumijevanje i ljubav. Prvi cilj je bio da preživimo a drugi da što dostojanstvenije preživimo i smatramo da smo to dobrim dijelom i uspjeli.“, kazao je prof. dr. Franjo Topić.

Članovi HKO-a bili su: prof. dr. Ivo Komšić (HSS BiH), don Nikola Lovrić (Nadbiskupija Vrhbosanska), prof. fra Ljubo Lucić (Franjevačka provincija Bosna Srebrena), mr. Tvrtko Nevjestić (Hrvatska gospodarska zbornica), Tomislav Obrdalj (HDZ BiH), don Franjo Tomić (Caritas), prof. dr. Franjo Topić (HKD Napredak) i Slavko Zelić (HVO Sarajevo). (kta/hkdn)



foto