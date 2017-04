Mostar, 11. travanj 2017.

Kročiti Velikim petkom do Nedjelje Gospodinova uskrsnuća ne daje prostora nevjeri(ci). U trenutcima dok ga gledamo na križu i u praznu grobu Uskrsnoga jutra ne treba misliti, ne treba razumjeti, nego iz samotno tužne grobne tišine dopustiti da nas on provede kroz tamu groba i uvede u radost Uskrsloga putem vjere. Ne mogu nam u tome pomoći ni običaji ni vjernost tradiciji, naprotiv, ispražnjeni od važnoga sadržaja samo nas udaljuju od njega.

Petak je, za nas Veliki petak. U tri sata poslijepodne toga petka, 7. travnja 30. godine ili 3. travnja 33. godine, Isus je izdahnuo s riječima "Dovršeno je!" (Iv 19,30). Velik strah je zavladao među učenicima i svima onima koji su ga pratili kroz tri godine njegova javnog djelovanja. Juda ga izda i objesi se. Petar ga izda i gorko zaplaka,kajući se. Ostali su ga izdali ostavivšiga sama u njegovoj muci i umiranju. Pod križem samo njegova majka, Marija Kleofina, Marija Magdalena i učenik kojega je ljubio (Iv 19,25), te znatiželjnici i vojnici, koji su tu morali biti po službenoj dužnosti. Grozota bespomoćnosti i samoće, a grozota još veća jer se čini da Bog ni sam sebi ne može pomoći. Josip iz Arimateje i Nikodem stavivši Isusa u nov grob(usp. Iv 19,38-42) pokopaše s njim sva nadanja, sve odgovore, sva tumačenja, svu sigurnost, svu radost, sva očekivanja... Grobni kamen ili ploča, svejedno je sada, pokri ljudske ostatke Isusove i poklopičitavo čovječanstvo u grobnu tišinu i tamu. I nasta tišina od toga petka, Velikoga petka do nedjelje, te Nedjelje.

Te nedjelje, baš te Nedjelje, prazan grob! Grobnoga kamena, ploče, svejedno, nema. Otkotrljan je! Grob je otvoren i prazan (usp. Mt 28,1-4; Mk 16,3-5; Lk 24,1-3; Iv 20,1). I prva reakcija svjedokâ događaja te Nedjelje: nevjerica (usp. Mk 16,8; Lk 24,11; Iv 20,2).

A onda, na Pedesetnicu, Petar uime apostola progovori javno Partima, Međanima, Elamljanima, Mezopotamcima, Judejcima, Kapadocima, onima iz Ponta, Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta, Libije, Rimljanima, Židovima, Krećanima, Arapima. Šesnaest nacija i više, a svi ga razumješe. Petar jednim jezikom a svi ga ti ljudi iz šesnaest i više nacija razumješe na svome materinjem jeziku. Eeee, to je dar jezika, dar Duha Svetoga! I reče im Petar: "...čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina...po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada" (Dj 2,22-24).

Hrvati kršćani, rimokatolici naših biskupija, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske, 16. travnja 2017. proslavit će Uskrs kao i svi kršćani, rimokatolici cijeloga svijeta. Svečano će biti po našim crkvama i u obiteljima. Doći će nam oni koji su davno i oni koji su tek nedavno otišli. Možda će se u vazmenom tjednu neki od svojih obitelji pozdraviti i otići, kako se to nekada s razlogom govorilo, "trbuhom za kruhom" u bijeli svijet. Je li nam Uskrs - Uskrs? Živimo li savjet "boj se svega, ne budi što jesi", kako to Meša Selimović napisa u Tvrđavi? Zašto nam je Uskrs postao uskrs? Teško, realno i ozbiljno pitanje nadvilo se nad nama kršćanima: ako jest, a jest, kršćanin čovjek koji je otkupljen, zašto taj kršćanin ne izgleda radostan?

Ostati u petku onda se kršćanin samopokopa u tamu groba svoga samosažaljenja. Kročiti kroz Veliki petak znači dopustiti da nas Josip iz Arimateje i Nikodem, da, njih dvojica, koji su se Isusu po noći približavali da ih nitko ne vidi, jer im je po danu bilo itekako važno "šta selo misli", spuste s Isusom u tamu groba.

Ostati u nedjelji znači ispuniti uskrsne običaje i nikada sebidopustiti da grobna ploča bude odmaknuta s vlastitoga groba. U svome očaju naricat ćemo nad vlastitom smrti i smrti svojih najbližih i najdražih kao najveći pogani koji nikada, osim u običajima, ne susretoše Uskrsloga.

Snagom Krista Uskrsloga stupiti u to Nedjeljno jutro može se prošavši Veliki petak s Kristom. Ono duboko svjedočanstvo da na križu vlastitoga života bijasmo On i ja, izdani od svojih Judâ i svojih Petarâ, oplakani od svojih majki, Marijâ i ljubljenih učenika. Od križa do groba, od groba do Uskrsa jest put pun samoće, boli i patnje. Nimalo radosti, nimalo cvjetajućih ruža i veselih boja.

Kročiti Velikim petkom do Nedjelje Gospodinova uskrsnuća ne daje prostora nevjeri(ci). U trenutcima dok ga gledamo na križu i u praznu grobu Uskrsnoga jutra ne treba misliti, ne treba razumjeti, nego iz samotno tužne grobne tišine dopustiti da nas on provede kroz tamu groba i uvede u radost Uskrsloga putem vjere. Ne mogu nam u tome pomoći ni običaji ni vjernost tradiciji, naprotiv, ispražnjeni od važnoga sadržaja samo nas udaljuju od njega. Ne mogu nas osvijestiti ni moralni zakoni niti moralne vrijednosti jer samo izvana nameću formu. Istinska radost Uskrsloga temelji se na vjeri u njegov Veliki petak i njegovo nedjeljno uskrsno jutro. Ne, nije riječ o iskustvu, nego o onoj djetinjoj vjeri: moj Gospodin je velik! Da, on je velik, svemoguć... On je... sve!

Iz toga iskustva počinje naše Petrovsko djelovanje nakon Duhova. Ono mijenja nas, ne snagom argumenata razumskog uvjeravanja, nego snagom djelovanja Duha Svetoga u nama. I tada se govori jezikom Duha kojega razumiju svi drugačiji od nas. Kršćanin po Kristovu primjeru, nadahnut Duhom Svetim, ne govori jezikom kazni, diskriminacije, omalovažavanja..., nego progovara jezikom Isusove zapovijedi ljubavi: Bog mu je iznad svega i bližnji ravan meni samome. Kristov učenik, kršćanin, vođen Duhom Svetim ne dokazuje istinu nego on Istinu živi.



Piše: mr. Ivan Turudić