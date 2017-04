Vatikan, 11. travanj 2017.

Iz Papine milostinjarnice stiglo je – preko Tiskovnog ureda Svete Stolice – priopćenje o početku rada “Papine praonice”. U ponedjeljak, 10. travnja 2017., započeo je rad praonice koja će besplatno prati rublje za one najsiromašnije – napose za beskućnike i osobe bez stalnoga boravišta – koji će tako moći oprati, osušiti i ispeglati svoju odjeću i pokrivače.

Inicijativa je došla iz poziva Svetog Oca da se „konkretno” potvrdi iskustvo Jubilarne godine milosrđa. Tako je on napisao u apostolskom pismu "Misericordia et misera", na kraju Jubileja: „Htjeti Kristu biti blizu, zahtjeva da budemo blizu i našoj braći, jer ništa Ocu nije ugodnije od konkretnoga znaka milosrđa. Po istoj svojoj naravi, milost je vidljiva i opipljiva u konkretnomu činu i dinamici („Misericordia et misera br. 16)., dakle, čas je da se da mjesto mašti milosrđa, kako bi urodila mnogim novim djelima, što je dar milosti (br. 18).

Praonica se nalazi unutar „Centra Narodâ mira”, zajednice Svetog Egidija, pri starom bolničkom kompleksu San Gallicano, u ulici Via San Gallicano 25. Upravo će udruga dobrovoljaca - uz ostalo - voditi i Papinu praonicu. Aktivni su već više od 10 godina - u prihvaćanju i pomoći najsiromašnijima, a sljedećih će im se mjeseci, pridružiti i dobrovoljci za kupalište, brijačnicu, garderobu, bolničke ambulante i iz magazina za podjelu osnovnih potrepština.

U tamošnjem prostoru nalazi se šest najsuvremenijih perilica i sušilica, kao i glačala, a sve je donirala multinacionalna kompanija "Whirlpool Corporation". Za podjelu i koordiniraciju ovoga projekta brine se kompanija "Procter & Gamble", koja već dvije godine donira britve i kreme za brijanje "Gillette" papinoj „Brijačnici za siromašne”, na Trgu svetoga Petra; i koja je osigurala besplatnu opskrbu deterdžentima za pranje rublja – kaže se u priopćenju, Papine milostinjarnice. (kta/rv)