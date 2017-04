Vatikan, 10. travanj 2017.

Papa Franjo je, 9. travnja 2017., na Nedjelju Cvjetnice, predvodio Euharistijsko slavlje, na Trgu Sv. Petra, u Vatikanu.

Cvjetnom nedjeljom počinje niz liturgijskih slavlja, koja se završavaju Isusovom mukom, smrću i uskrsnućem. To je središte kršćanske vjere – rekao je papa Franjo, primjetivši kako sve to ima dvostruki okus slatkoga i gorkog. Tu slavimo Gospodina, kojega u Jeruzalemu narod uzvisuje, da bi dan kasnije tražio njegovu smrt. Ovaj Isus, koji po Pismima upravo tako ulazi u Sveti grad, nije opsjenar koji širi iluzije, prorok "New agea", prodavač dima – daleko od toga! On je jasno određeni Mesija, s konkretnom fizionomijom sluge, sluge Boga i čovjeka, koji ide podnijeti muku; Mučenik ljudske boli, upozorio je Papa okupljene. Ovaj Isus, koji prihvaća da ga se slavi, premda znajući dobro da ga čeka: „Raspni ga!", ne traži od nas da ga promatramo samo na slikama ili fotografijama ili u video zapisima koji kruže Internetom. Ne. Prisutan je u tolikoj našoj braći i sestrama danas, koji danas poput Njega trpe: trpe zbog robovskog rada, zbog obiteljskih drama, zbog bolesti... Pate zbog rata i terorizma, zbog interesa koji pokreću oružje i aktiviraju ga. Prevareni muškarci i žene, povrijeđeni u svom dostojanstvu, odbačeni... Isus je u njima, u svakom od njih, a s izobličenim licem i promukla glasa moli – nas moli – da ga pogledamo, da ga priznamo i volimo, rekao je papa Franjo.

Nije neki drugi Isus nego isti onaj koji je ušao u Jeruzalem uz mahanje palminim i maslinovim grančicama. Isti onaj koji je pribijen na križ i umro između dva kriminalaca. Nemamo Gospodina osim Njega: Isus, ponizni Kralj pravednosti, milosrđa i mira.

Nakon Mise skupina poljske mladeži predala je mladima iz Paname križ koji će se nositi po župama u Panami, gdje će se 2019. godine održati 32 Svjetski dan mladih. (kta/ika)