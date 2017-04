Deževice, 9. travanj 2017.

Na Cvjetnu nedjelju, dan Muke Gospodnje, 9. travnja 2017. u župi Gospe Sniježne bilo je veoma svečano. Prije početka sv. Mise vjernici su imali mogućnost za sakrament sv. Ispovijedi. Pučku svetu Misu predvodio je domaći župnik don Marin Marić. Prije svete Mise uslijedila je procesija i blagoslov maslinovih grančica. Nakon Misnih čitanja uslijedilo je čitanje Muke Isusove po Mateju, koju su čitali ministranti iz župe.

U prigodnoj propovijedi župnik Marić na temelju pročitanog ulomka muke Gospodina našeg Isusa Krista, potaknuo je sve okupljene da uđu srcem i dušom u svetost velikog tjedna. Također, potaknuo je vjernike da dopuste u svetom vremenu da Bog priđe svakom slomljenom srcu, te da dopuste da milost Božja djeluje, „kako bi sve nedaće ovog zemaljskog života lakše nadilazili i s njima se borili“. Na koncu je naglasio stalnu borbu čovjeka i 'đavla' rekavši „da 'đavao' u svakom dobro srcu i duši želi narušiti sklad, želi roditi 'Judu' – oduprimo se braćo i sestre tim napastima“.

Nakon što je završila sv. Misa vjernici su u procesiji uputili se prema Svetištu sv. Jakova Markijskog. Župni pjevači od župne crkve do prve postaje Križnog puta pjevali su tradicionalni Gospin plač kreševskog kraja. Od prve do četrnaeste postaje uslijedila je pobožnost Križnog puta do samog svetišta.

Nakon povratka iz svetišta nastavljeno je pjevanje Gospina plača do župne crkve. Ove godine župnik Marić prvi put nakon nedavnoga rata pokrenuo je pjevanje Gospina plača, kao i pobožnost Križnog puta od župne crkve do svetišta. (kta)

