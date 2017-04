Sarajevo, 16. travanj 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u Velikom tjednu i na Uskrs predvodit će u sarajevskoj katedrali Srca Isusova slijedeća ponifikalna slavlja:



Cvjetnica, 9. travnja 2017.

- u 10.30 sati blagoslov maslinovih grančica, procesija, pjevana Muka, Misa.

Velika srijeda, 12. travnja 2017.

- u 10.30 sati Misa Posvete ulja

Veliki četvrtak, 13. travnja 2017.

- u 18 sati Misa Večere Gospodnje te klanjanje Presvetom do 21 sat

- prigoda za ispovijed od 17 do 18 sati

Veliki petak, 14. travnja 2017.

- u 18 sati obredi Velikog petka s pjevanom Mukom

- tijekom dana, od 8 do 18 sati klanjanje pred Presvetim

- prigoda za sv. Ispovijed od 10 do 12 i od 16 do 18 sati

Velika subota, 15. travnja 2017.

- 21 sat Vazmeno bdijenje u Svetoj noći, te nakon bdijenja Misno slavlje

- tijekom dana, od 8 do 18 sati: molitva pred Isusovim grobom

- prigoda za ispovijed od 10 do 12 i od 17 do 18 sati

Uskrs - Vazam (nedjelja), 16. travnja 2017.

- u 10.30 sati svečana uskrsna Misa

- Mise su još u 8,09, 12sati na engleskom,18 sati.



Druge korisne napomene

Svete mise na Uskrs

- 08.00 sati (nakon Mise blagoslov jela)

- 09.00 sati (konventualna Misa, nakon Mise blagoslov jela)

- 10.30 sati (pontifikalna Misa)

- 12.00 sati - Misa na engleskom jeziku

- 18.00 sati (župna Misa)

Uskrsni blagoslov jela

- Nakon Vazmenog bdijenja na Veliku subotu u 21 sat

- Nakon uskrsne Mise u 8 sati

- Nakon konventualneMise u 9 sati.