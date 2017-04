Strasbourg, 7. travanj 2017.

U Strasbourgu, gradu simbolu pomirenja Nijemaca i Francuza, održana je u utorak sjednica Međunarodnog predsjedništva Paneuropske unije. Od 16 članova Predsjedništva sudjelovalo je 15 članova na čelu s predsjednikom Alainom Terrenoireom i glavnim tajnikom prof dr. Pravom Barišićem, sada ministrom u vladi Republike Hrvatske.

Na dnevnom redu je bilo izvješće o radu u 2016. i planovi za ovu godinu Međunarodne paneuropske unije, ali nacionalnih članica i organizacija. Razmatran je i usvojen proračun za 2016 koji je vrlo skroman, jer Međunarodna Paneuropska unija ima problema u financiranju projekata. Zbog toga je zaključeno da se traži sastanak s predsjednikom Europske komisije Jean Cloud Junckerom i drugim visokom dužnosnicima Europske komisije kako bi se osigurala sredstva za nesmetan rad.

Član Predsjedništva i počasni predsjednik Paneuropske unije Bosne i Hercegovine mons. prof. dr. Franjo Topić najavio je održavanje godišnje konferencije u Bihaću od 19. do 21. svibnja 2017. Na konferenciji koja ove godine nosi naslov Bosna i Hercegovina: Korak to statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces? svoj dolazak najavilo je gotovo 100 sudionika iz cijele Europe i same Bosne i Hercegovine.

Međunarodno Predsjedništvo i ovom je prigodom pohvalilo rad Paneuropske unije Bosne i Hercegovine te je posebno naglašeno kako ova organizacija ima najbolju medijsku pažnju.

Raspravljalo se i o situaciji u Europskoj uniji. Isti dan je u Europskom parlamentu boravila i britanska premijerka Theresa May. Istaknut je paradoks jer se na sjednici Predsjedništva govorilo engleskim jezikom, a Velika Britanija napušta Uniju. Jednoglasan zaključak Predsjedništva je da bez obzira ne probleme treba raditi na jačanju Europske unije.

Profesor Topić je govorio o situaciji u BiH istaknuo je da je problem učinkovitosti međunarodne zajednice jer je ona postao više ukras. Ilustrirao je to primjerom o rujanskom referendumu u bh. manjem entitetu. Svi su govorili da se ne smije održati, da je nelegalan, protuustavan, ali on je održan i nikom ništa. Time je međunarodna zajednica, posebno OHR, izgubio vjerodostojnost. Također je rekao da ima nekih radikalnih pojedinaca koji su bili na sirijskom ratištu, ali je važno da su neki procesuirani i da je Islamska zajednica rasformirala neke vehabijske dzemate-župe. Članove Predsjedništva upoznao je i s činjenicom da mnogi dosta Arapa u posljednje vrijeme kupuju zemlju u BiH.

Na koncu je donesena oduka da će Opća Skupština Međunarodne Paneuropske unije biti održana u Osijeku 22. listopada uz konferenciju Hrvatske paneuropske unije. (kta/pu bih)