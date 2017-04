Kiseljak, 7. travanj 2017.

U utorak, 4. travnja 2017. u prostorijama Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku održana je prva od tri radionice u sklopu projekta Prevencija ovisnosti kod mladih - Klik za zdravlje. Zahvaljujući otvorenosti ravnatelja SSŠ Fojnica gosp. Mire Raše, te pedagogice gđe. Morene Bojo, učenici medicinskog, farmaceutskog i hotelijersko-turističkog smjera, njih 80 sudjelovalo prepoznalo je važnost i značaj rada na prevenciji ovisnosti kako kod djece, tako i kod mladih kako rizičnoj populaciji.

Na samome početku radionice, skupinu mladih od 40 učenika pozdravio je Josip Milanović, koordinator projekta koji je mladima predstavio rad i djelovanje Centra za mlade Ivan Pavao II., te projekt Prevencije ovisnosti kod mladih- Klik za zdravlje.

Tijekom dva školska sata, vršnjačka edukatorica Katarina Trogrlić zajedno s Josipom Milanovićem s učenicima je razgovarala na temu Slobodno vrijeme. Kroz zanimljivu prezentaciju i vježbe, učenici Srednje mješovite škole Fojnica u Kiseljaku identificirali su koje su to poteškoće tijekom upravljanja vremena, te koji su to kradljivci vremena. Učenici su podijelili i koje su to stvari koje rade u slobodne vrijeme.

Na kraju radionice, učenicima je predstavljen i volonterizam, te značaj volonterskog rada, ali i prilika i pogodnosti koje volonterski rad nudi mladima. Za sami kraj radionice, učenici su zaključili da je danas teško rasporediti svoje slobodno vrijeme, zbog užurbanog života, no svakako da dio svog slobodnog vremena trebaju odvojiti na društveno korisni rad, te razvoj lokalne zajednice.

Usporedo s radionicom koju su vodili Katarina Trogrlić i Josip Milanović, u isto vrijeme održana je i radionica za drugu skupinu učenika koju su vodile vršnjačke edukatorice Valentina Gluvić i Franka Miloloža koje su također su učenicima razgovarale o važnosti slobodnog vremena, te što kvaliltetnijem kreiranju istoga. Učenicima je i predstavljen petodnevni Offline kamp kao završnica projektnih aktivnosti, koji će se ove godine održati u razdoblju od 5. do 9. srpnja u župni sv. Ane u Radunicama kod Žepča.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. zahvaljuje ravnatelju i pedagogici Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku na dobrodošlici i otvorenosti. (kta/mladicentar)



