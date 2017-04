Mariazell, 5. travanj 2017.

Za hrvatske hodočasnike koji 2017. godine žele hodočastiti u Srednjoeuropsko Marijansko svetište Majke Slavenskih naroda u Mariazell u Austriju donosimo sljedeće informacije.

Do 31. travnja 2017. moguće je svakodnevno misiti na hrvatskom jeziku uz prethodnu najavu na milosnom Gospinom oltaru (kapela u sredini velebne bazilike) u 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 sati. Svete mise na njemačkom jeziku su u 8, 11.15 i 18.30 sati. Hodočasnička godina (sezona) započinje 1. svibnja i traje sve do 31. listopada 2017. Svete mise svakodnevno su u Bazilici na njemačkom jeziku u 8, 10, 11.15 i 18.30 sati. Sveta krunica moli se svakodnevno u 18 sati pred Gospinim oltarom i izloženim Presvetim Oltarskim Sakramentom. Svjetlosna procesija sa upaljenim svijećama kroz grad svake subote je u 20.30 sati (slično kao u Lurdu). Kroz mjesec svibanj svakodnevna svibanjska pobožnost je u 20 sati. Pjevana večernja molitva (Vesper), svake je nedjelje i svetkovine s benediktinskim monasima, čuvarima svetišta u 17.30 sati u bazilici. Hodočasničke mise na hrvatskom jeziku moguće su uz prethodnu najavu i u drugo dogovoreno vrijeme i to u 9, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 sati na Gospinom oltaru. U ostalim terminima ( 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 sati) moguća su misna slavlja u kapeli Svetog Mihaela iza bazilike, zatim u župnoj dvorani te u hodočasničkoj kapeli. Pobožnost križnoga puta moguće je u svako vrijeme doba na Kalvariji, kao i molitva Gospine krunice uz postavljene postaje svete krunice u prirodi. Postoji mogućnost svečanog ulaska hodočasnika u procesiji u baziliku i svetište, kao i izlazak. Za hrvatske hodočasnike preporučamo mjesec travanj i listopad kada je u svetištu mirnije, te 22. lipanj i 5. kolovoz kada je u Hrvatskoj državni praznik, a u Austriji radni dan. Također preporučamo dvodnevno hodočašće subota/nedjelja. Postoji mogućnost povoljnog noćenja u jednom od hotela na bazi polupansiona (večera, noćenje i doručak) te za dnevne hodočasnike ručak. Pozivamo župe, dekanate, biskupije/nadbiskupije, hrvatske katoličke misije, redovničke zajednice, ... na hodočašće u svetište Majke Slavenskih naroda gdje su već u 17. i 18. st. hodočastili i Hrvati (Zagrepčani).

Više informacija na portalu www.basilika-mariazell.at.

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirati hrvatskog sakristana u Bazilici: Francisko Pavljuk, e-mail: francisko.pavljuk@gmail.com, Telefon (fiksni): 0043/3882/2595-141, Mobilni: 0043/664/7939-468. (kta)



