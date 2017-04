Sarajevo, 5. travanj 2017.

Kada netko želi upozoriti da ozbiljnost nalaže kako je nužno podrobno promotriti stvarnost pa tek onda donijeti sud, najčešće kaže da „svaka medalja ima dvije strane“. Time se objašnjava da, recimo, sportski uspjesi nisu došli preko noći nego su plod velikih odricanja, krvi i znoja; da majke djevojaka u „kićenim haljinama“, zbog izdataka za svoju mezimicu, u nemalo slučajeva hodaju „poderanih opanaka“; da sjaj materijalnog bogatstva nerijetko leži na krvavom, i suzama izrabljivanih i obespravljenih zalivenom, pladnju; da čovjek trkom za tjelesnom sigurnosti i užitkom, često izgubi dušu i postane duhovni skitnica – uvijek nesretan i istodobno u potrazi za srećom… Zbog toga narod veli kako je lakomisleno „ići grlom u jagode“, odnosno nekritički prihvatiti da je nešto upravo onako kakvim (ga) se prikazuje. No, suvremeno zapadno društvo upravo sve čini kako čovjek ne bi uistinu razmišljao svojom glavom i stvarnost gledao s oba oka i s obje strane. Stoga je najprije sve dovelo u pitanje i relativiziralo, da bi potom moglo svakoj stvari – ovisno o interesu centara moći – dati „sliku“ i uvjeriti pojedinca kako je on u svojoj slobodi, na temelju svoje pameti i „svojim očima“, došao do toga jedinog mogućeg zaključka. Međutim, iskustvo ukazuje da se u tom „trijumfu“ krije čovjekov stvarni pad koji se zaustavlja na tragičnosti ako nema uvira u vječnost. O tom ljudskom usudu govore i događaji Cvjetnice.

Povijesno gledano, tu nedjelju kojom u katoličkoj tradiciji započinje Veliki tjedan, ispunili su trenutci Isusove „svjetske slave“. Zapravo, riječ je o njegovu „mesijanskom ulasku“ u Jeruzalem pri čemu ga je narod, dok je jahao na magarcu, dočekao kao kralja, prostirući pred njega svoje haljine i palmine grane uz poklike: „Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi!“ (usp. Mk 11,1-11). No, kako se sa sigurnošću može ustvrditi, počevši od 5. stoljeća (a vjerojatno i ranije), kršćani su se na taj dan okupljali na Maslinskoj gori te uz pjevanje psalama i nošenje palminih i maslinovih grančica hodočastili u Jeruzalem, prisjećajući se Isusova slavnog ulaska, ali imajući na umu i njegovu muku. I uistinu, sadržaj Cvjetnice bio bi obična propaganda kada bi izostala „druga strana medalje“. Jer narod je, očito, promašio srž Učiteljevih riječi te je očekivao obnovu izraelske monarhije, kojoj je paradigma doba vladavine kralja Davida (oko 1005. – 965. pr. Kr.).

Na vrlo sličnoj matrici čovjek današnjice želi dokučiti svoju slavu. Stoga i ne čudi ateistička kampanja iz 2009. kada su autobusi javnog gradskog prijevoza u Londonu, a poslije i mnogim drugim gradovima, bili oblijepljeni plakatima: „There’sprobablynoGod. Now stop worrying and enjoy your life” – „Bog vjerojatno ne postoji. Prestani se sada mučiti i uživaj život“. Ova propagandna poruka ponajviše je usmjerena, pa samim time i ima najviše uspjeha kod mladoga, iskustvom siromašnoga bića. Nju podupiru i stavovi neostvarenih ljudskih egzistencija u ozbiljnoj dobi, koji imaju isti nazivnik u riječima: „Uzmi sve što život ti pruža jer danas si svijet, a sutra uvela ruža!“ Dakako, nitko pri tome ne navodi kolika je cijena svega toga i je li čovjekova konačna računica pozitivna ili negativna – i to ne samo u duhovnom nego čak i u materijalnom smislu.



