Vatikan, 5. travanj 2017.

Ne treba nositi križ samo kao znak pripadnosti, „obilježje“, nego Raspetoga valja gledati kao Boga koji je postao grijeh kako bi nas spasio – poticaj je pape Franje koji je uputio u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 4. travnja 2017. U evanđelju današnje liturgije Isus tri puta kaže farizejima: „U svojem ćete grijehu umrijeti“, jer su imali zatvoreno srce i nisu razumijevali otajstvo, Gospodina. Umrijeti u vlastitom grijehu ružna je stvar – napomenuo je Papa.

U razgovoru s njima Isus je potom podsjetio: „Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sâm od sebe ne činim ništa“. Riječ je tu o onomu što se dogodilo u pustinji, o čemu govori prvo čitanje, kada je narod postao nestrpljiv, te se udaljio od Gospodina i počeo govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Došle su onda ljute zmije koje su ujedale i zbog kojih je pomrlo mnogo naroda. Gospodin tada reče Mojsiju da napravi jednu mjedenu zmiju i da ju stavi na stup. Tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.

Zmija je znak đavla, majka laži, majka grijeha, ona koja je navela ljudski rod na grijeh – istaknuo je Papa. A Isus podsjeća: Kada budem uzdignut u visinu, svi će doći k meni. To je otajstvo križa – napomenuo je Sveti Otac te objasnio – Mjedena je zmija ozdravljala, a bila je znak grijeha, navođenja na zlo, lukavosti; ali bila je i znak Kristova križa. Bila je proroštvo.

Isus je, dakle, postao grijeh, kako kaže sveti Pavao, i preuzeo na sebe svu prljavštinu ljudskoga roda; dao se uzdići kako bi ga svi ljudi ranjeni grijehom mogli gledati. A tko u tom uzdignutom čovjeku ne prepozna snagu Boga koji je postao grijeh kako bi nas ozdravio, umrijet će u grijehu – kazao je papa Franjo. Spas dolazi samo s križa, ali s onoga križa koji je utjelovljeni Bog. Spas nije u idejama, spas nije u dobroj volji, u volji da budemo dobri… – istaknuo je Papa – Jedini je spas u raspetom Kristu, jer samo je On bio u stanju preuzeti sav otrov grijeha, i tako nas spasiti.

Ali, što nama znači križ? – upitao je Sveti Otac. Da, on je znak, simbol kršćana. Mi činimo znak križa, ali ne činimo to uvijek dobro. (…) Jer nemamo tu vjeru u križ. Za neke je ljude on obilježje pripadnosti. 'Nosim križ kako bih pokazao da sam kršćanin.' Dobro je to – kazao je Papa te istaknuo – ali ne samo kao obilježje, kao da je riječ o znaku neke momčadi. Križ je spomen na onoga koji je postao grijeh.

Neki pak nose križ kao ukras, neki i s dragocjenim kamenjem kako bi se pokazali – primijetio je papa Franjo. Bog reče Mojsiju: 'Tko pogleda zmiju bit će ozdravljen'. Isus kaže svojim neprijateljima: 'Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati'. Tko ne gleda križ s vjerom, umrijet će u vlastitim grijesima, neće primiti spasenje – napomenuo je Papa.

Danas nam Crkva predlaže dijalog s tim otajstvom križa, s tim Bogom koji je postao grijeh, iz ljubavi prema meni – istaknuo je papa Franjo te dodao – Svatko od nas može reći: 'Iz ljubavi prema meni'. Možemo se stoga upitati: kako ja nosim križ? Kao spomen? Kada činim znak križa, jesam li svjestan toga što radim? Kako nosim križ, samo kao simbol pripadnosti nekoj vjerskoj skupini? Kao ukras? Kao nakit, s mnogo dragocjenoga kamenja, zlata…? Jesam li naučio nositi ga na ramenima, tamo gdje boli? Neka svatko od nas gleda Raspetoga, toga Boga koji je postao grijeh kako mi ne bismo umrli u svojim grijesima, i neka odgovori na pitanja koja sam vam predložio – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)