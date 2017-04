Vatikan, 5. travanj 2017.

Papa Franjo je u ponedjeljak, 3. travnja, sudionicima bečke konferencije o trgovini ljudima poručio kako je vrijeme da se okonča ta tragedija. Papa je poruku uputio sudionicima konferencije „Savez protiv trgovine ljudima“, koju je organizirala Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Papinu je poruku pročitao isusovac otac Michael Czerny, podtajnik Odjela za selioce i izbjeglice koji je dio Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja.

Sveti je Otac istaknuo da je trgovina ljudima oblik ropstva, zločin protiv čovječnosti, teško kršenje ljudskih prava i okrutno pustošenje. A još je više za osudu kada su žrtve trgovine ljudima djeca. Papa je upozorio kako današnju složenu migracijsku situaciju nažalost karakteriziraju novi oblici ropstva, nametnutih od strane zločinačkih organizacija koje kupuju i prodaju muškarce, žene i djecu.

Problem trgovine ljudima se pogoršava, a u nekim situacijama dokazi upućuju na izostanak istinskih nastojanja važnih igrača. Papa je ponovio riječi koje je izrekao za vrijeme svoga pohoda Svetoj zemlji 2014. godine: „Mnoga su djeca i danas izložena izrabljivanju, zlostavljanju, ropstvu, nasilju i ilegalnoj trgovini. Mnoštvo djece živi u izbjeglištvu, neka se od njih utope u moru, posebice u vodama Mediterana. Danas, dok to priznajemo, osjećamo sram pred Bogom.“

Konferencija promiče tri elementa – prevenciju, zaštitu i kazneni progon – kojima je papa Franjo dodao i četvrti – suradnju. U svezi s prevencijom Papa je istaknuo da se dosada premalo bavilo sa „zašto“: zašto toliki mladi postaju žrtve trgovine ljudima i ropstva? Ponuda i potražnja duboko su ukorijenjeni u trima velikim problemima: sukobima i ratovima, gospodarskim nedaćama i prirodnim katastrofama, ili u onome što žrtve doživljaju kao krajnju bijedu, nerazvijenost, isključivanje, nezaposlenost i nedostatak pristupa obrazovanju.

Zaštita protiv trgovine ljudima počinje od zaštite obitelji. Sveti je Otac istaknuo kako je konačni cilj ono što je u najboljem interesu djeteta, a upravo je obiteljska dimenzija od ključne važnosti. „Zaštita djece zahtijeva zaštitu obitelji; prema tome, politike i programi moraju pružiti obiteljima bitne alate kako bi zaštitili i njegovali djecu u ranjivim situacijama. Među tim su ključnim stvarima – a koje su sve u dosegu članica OESS-a – pristojno stanovanje, zdravstvena skrb, prilika za rad, obrazovanje…“

Sveti je Otac potom napomenuo da složenost međunarodne trgovine ljudima čini kazneni progon trgovaca iznimno teškim. No „potrošači“ su glavni pokretači potražnje – upozorio je Papa. „Priznajući nastojanja nekih zemalja da kazne one koji su odgovorni za te zločine, moramo nažalost ustanoviti da je premalo slučajeva u kojima su 'potrošači' završili u zatvoru. I dok oni nisu ti koji su sve to isplanirali, oni su definitivno istinski uzročnici koji su odgovorni za te strašne zločine“, istaknuo je papa Franjo.

Potom se usredotočio na četvrtu točku – suradnju. Papa je poručio da je suradnja potrebna kako bi se suočilo s problemom trgovine ljudima, a njezin se temelj nalazi u načelu supsidijarnosti. Napomenuo je kako to žrtvama omogućuje da se obrate vjerskim zajednicama kada nemaju dovoljno povjerenja u javne ustanove ili kada se boje da će biti kažnjeni.

„Ne zaboravimo da različiti partneri imaju različita svojstva. Mnoge se žrtve obraćaju civilnim ili vjerskim organizacijama zato što nemaju povjerenja u javne institucije ili se boje da će biti kažnjeni. Iz tog je razloga važno da institucije redovito surađuju s takvim organizacijama u formulaciji i provedbi djelotvornih programa i kako bi osigurali nužna sredstva“, istaknuo je Sveti Otac. Po njegovu su mmišljenju susret, umrežavanje, društvene mreže i duhovnost korisna sredstva za ostvarivanje suradnje.

Na kraju je papa Franjo poručio kako su djeca „znak“: „[Djeca] su znak nade, života, ali su i dijagnostički znak koji ukazuju na zdravlje obitelji, društva i čitavoga svijeta. Gdje god su djeca prihvaćena i ljubljena, gdje god se o njima vodi briga te ih se štiti, obitelj je zdrava, društvo je zdravije, a svijet je ljudskiji“, stoji na kraju Papine poruke. (kta/rv)