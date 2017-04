Vatikan, 4. travanj 2017.

Oduvijek je na svijetu bilo korumpiranih ili pokvarenih sudaca – kazao je papa Franjo u svojoj propovijedi tijekom jutarnje Mise u kapeli Doma Sveta Marta, 3. travnja 2017. Čak i danas ih ima u svim dijelovima svijeta. Ali zašto korupcija ili pokvarenost ulazi u ljude? – zapitao je te nastavio – jer jedna stvar je grijeh: „Griješio sam, okliznuo se, nevjeran sam Bogu, ali onda nastojim da to više ne učinim..., ili pokušavam to riješiti s Gospodinom ili barem znam da to nije uredu.” No, korupcija je kada grijeh ulazi, ulazi, ulazi u tvoju savjest i ne ostavlja mjesta ni za zrak – kazao je ozbiljno i dramatski papa Franjo.

Isus malo toga kaže – nastavio je Papa te pojasnio: Kaže: „Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.” A grješnici kaže: „Ni ja te ne osuđujem. Idi i više nemoj griješiti." To je punina zakona – ustvrdio je Sveti Otac – a ne ono od pismoznanaca i farizeja, koji su iskvarili svoju pamet donoseći mnoge i premnoge zakone, ne ostavljajući nimalo mjesta za milost. Isus je punina zakona i Isus sudi po milosrđu – rekao je Papa.

Čak i mi druge sudimo u svom srcu, zar ne? Jesmo li iskvareni? Ili još nismo? Zaustavite se – pozvao je – Zaustavimo se i gledajmo u Isusa, koji uvijek sudi milosrdno: „Ni ja te ne osuđujem. Idi u miru i ne griješi više“ – rekao je pri koncu svoje propovijedi Sveti Otac. (kta/rv)