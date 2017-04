Split, 3. travanj 2017.

Blago trapističke monaške duhovnosti i danas privlači mnoge ljude, o čemu svjedoči i velika čitanost djela trapističkog monaha Thomasa Mertona, posebice njegova bestselera “Gora sa sedam krugova”. Ove klauzurne kontemplativne redovnike vrlo rijetko se može sresti izvan zidina samostana, no sada u sklopu programa “Dana kršćanske kulture” i u suorganizaciji portala Bitno.net dolaze u posjet Hrvatskoj kako bi posvjedočili o svom životu i duhovnosti. Tribina pod naslovom “Bijeli monasi: Trapistička duhovnost i monaški život danas” – tribina i susret s monasima trapistima povodom objavljivanja knjiga “Gora sa sedam krugova” i “Dobri utjecaji – duhovne pouke”, održat će se u Splitu 3. travnja s početkom u 20 sati u velikoj dvorani Nadbiskupijskog sjemeništa. Ujedno, to je jedinstvena prilika za sve one koji žele susresti se s monasima trapistima i više saznati o njihovoj duhovnosti i načinu života kao i o trapističkim duhovnim velikanima i njihovim djelima: Thomasu Mertonu (autoru knjige “Gora sa sedam krugova”) i ocu Jérômeu (autoru knjige “Dobri utjecaji – duhovne pouke”).

O svemu tome progovorit će na ovoj tribini sami trapisti – Dom Samuel Lauras, opat poznatog samostana Cistercita stroge opservancije (trapista) Novy Dvur u zapadnoj Češkoj, prvog muškog sada aktivnog trapističkog samostana u ovom dijelu Europe i njegovi monasi, koji će iznijeti i svoja svjedočanstva i iskustva monaškog života. (kta)



foto