Bistrica kod Žepča, 1. travanj 2017.

Na brojnim mjestima, po brežuljcima, unutar samostana ili župnih dvorišta, u današnjem vremenu, možemo vidjeti tzv. Kalvarije, odnosno mjesta koja su obilježena uspomenom na Isusovu muku i smrt. Upravo se takva Kalvarija nalazi u župi Uzvišenja Svetog Križa u Bistrici kod Žepča. Na poziv župnika don Marijana Pejića 13 bogoslova, predvođenih rektorom Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu preč. Josipom Kneževićem i ekonomom vlč. Goranom Kosićem, su 31. ožujka 2017., predvodili križni put na Bistričkoj kalvariji noseći križ u koji su ugrađene moći Časnog drveta sv. Križa. Naime, križ s moćima se nalazi u sjemenišnoj crkvi svetog Ćirila i Metoda, a tamo ga je 1900.-te postavio prvi vrhbosanski nadbiskup, sluga Božji, Josip Stadler.

Program je u župi započeo u poslijepodnevnim satima izlaganjem križa u župnoj crkvi, tako su vjernici mogli častiti moći svetog Križa. Bogoslovi su zajedno sa župljanima sudjelovali na Svetoj misi koju je predvodio rektor bogoslovije preč. Knežević. Na početku Svete mise bogoslove i sve vjernike je pozdravio župnik don Marijan Pejić, iskazavši dobrodošlicu i zadovoljstvo radi dolaska bogoslova.

Preč. Knežević je, oslanjajući se na liturgijska čitanja, u propovijedi istaknuo da i danas Isus doživljava istu sudbinu neprihvaćanja, kao i u vrijeme javnog djelovanja. „ No, neće zbog toga propasti Isusovo poslanje i Evanđelje, ali će na žalost zaobići one koji smatraju da im to ne treba“ – naglasio je.

Nakon Svete mise uslijedio je križni put na Bistričkoj kalvariji kojeg je predvodio ekonom bogoslovije vlč. Kosić, a postaje su čitali bogoslovi.

„Vjerujemo da je ova tradicionalna kršćanska pobožnost gdje se nastoji što sabranije moliti uz sjećanje na brojne detalje Isusove muke i smrti, kako nam to opisuju evanđelja, duhovno osnažila i potaknula bogoslove i vjernike da svoj križ svagdašnjice prihvate i nose kako bi preko njega došli do susreta s Isusom“, poručili su sudionici krićnog puta. (kta/j.d.)



