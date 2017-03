Vatikan, 31. ožujak 2017.

Iziđite i idite prema ranjenom i odbačenom čovječanstvu – potaknuo je papa Franjo članove Reda regularnih klerika somaskanaca, koje je 30. ožujka 2017. primio u audijenciju u prigodi općega kapitula njihove kongregacije, koju je utemeljio sveti Jeronim Emilijani, veliki zaštitnik siročadi i napuštene mladeži. Bio je laik iz plemićke venecijanske obitelji, a živio je na prijelazu iz XV. u XVI. stoljeće.

Sveti se Jeronim Emilijani znao odreći bogatstva te se zauzimao kako bi bio obitelj siročadi. Stoga je ustanovio Družbu slugû siromahâ, čiji su članovi u narodu poznati pod imenom 'somaski', po mjestu Somasca, nedaleko od Bergama, gdje je nastala ta redovnička zajednica. Oci somaski danas su nazočni u cijelom svijetu, i to sa stotinjak pastoralnih, karitativnih i obrazovnih centara na pet kontinenata. Posljednji su osnovani nakon tsunamija u Indiji i Šri Lanki, te u Dominikanskoj Republici nakon potresa na Haitiju.

Naum je vašega utemeljitelja bio – podsjetio je Papa – najprije obnoviti sebe u vjernosti Evanđelju, a potom kršćansku zajednicu i građansko društvo. Ostanite vjerni prvotnom nadahnuću, i iziđite kako biste išli prema ranjenom i odbačenom čovječanstvu – ohrabrio ih je papa Franjo. Posebno ih je potaknuo da one posljednje gledaju Kristovim očima, i to ponajviše napuštenu mladež, siročad i – kako ih je nazvao Sveti Otac – novu siročad. Mlade doseljenike, djecu, koji sami dolaze u naše zemlje, te im je potrebno očinstvo i majčinstvo – kazao je te dodao – To je, među ostalim, vaša zadaća.

Uz redovnike, svećenike i braću, tu je i somaski laikat. Imate prigodu uključiti ga u ustrajnije zauzimanje na društvenom području vaše karizme – istaknuo je papa Franjo te spomenuo ljudska prava, zaštitu maloljetnika na radu, te prevenciju iskorištavanja i trgovine. To su problemi s kojima se valja suočavati oslobađajućom snagom Evanđelja, ali istodobno i odgovarajućim djelotvornim sredstvima i profesionalnom mjerodavnošću – napomenuo je, a potom potaknuo redovnike da budu pozorni na različite oblike marginalnosti na zemljopisnim i životnim periferijama, te da preoblikuju strukture tamo gdje je to korisno.

Strukture u nekim slučajevima pružaju lažnu zaštitu i koče životnost milosrđa i služenja Kraljevstvu Božjemu – objasnio je Papa te dao još dvije upute: da nastave s inkulturacijom, koja je nužan uvjet kako bi se Crkva ukorijenila u svijetu, kao i s radom u formaciji katehistâ, laikâ animatora i klera. Jedna od najvećih opasnosti, najsnažnijih u današnjoj Crkvi, jest klerikalizam – istaknuo je – Radite s laicima, neka oni vode naprijed, neka imaju hrabrosti ići naprijed, a vi ih podupirite i pomažite im kao svećenici, kao redovnici. Na kraju je papa Franjo još poželio da ne zanemare ekumenski dijalog, posebice u Africi i Aziji. (kta/rv)