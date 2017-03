Vatikan, 29. ožujak 2017.

Papa Franjo nastavio je na današnjoj općoj audijenciji niz kateheza o kršćanskoj nadi, polazeći od poslanice sv. Pavla Rimljanima, u kojoj apostol ističe Božje riječi Abrahamu: Postat ćeš otac mnogih naroda. Abraham, iako star sa ženom Sarom koja je bila neplodna, vjerovao je Bogu protiv svake nade i Bog je poštovao svoje obećanje.

Poput Abrahama koji je ostao vjeran Bogu i u najtežim životnim trenucima i kršćani su pozvani živjeti to iskustvo, jer Bog koji se objavio Abrahamu je Bog koji spašava i koji pomaže izaći iz očaja i smrti, istaknuo je na početku opće audijencije papa Franjo, primijetivši kako se u Abrahamovim životnim zbivanjima odražava himan Bogu osloboditelju i preporoditelju. Sve se to dovršava u uskrsnom otajstvu. S pravom je Abraham postao ocem mnogih naroda, jer je s njime započela najava novog čovječanstva, koje je Krist otkupio od grijeha i smrti i poveo jednom zauvijek u zagrljaj Božje ljubavi. Pavao u poslanici Rimljanima s tim u vezi ističe usku povezanost vjere i nade, navodeći kako je Abraham vjerovao sa čvrstom nadom protiv ljudski gledano svake nade. Naša se nada ne temelji na ljudskim rasuđivanjima, predviđanjima i obećanjima, već tamo gdje nema više nade, gdje ne preostaje nikakva nada. Pred skorom smrću i neplodnošću žene Sare Abraham je vjerovao i gajio nadu. U tome je, prema riječima pape Franje, njegova veličina. Nažalost nismo svi uvjereni u to. Potrebno je samo otvoriti srce i Božja snaga će sve učiniti na čudesan način i pokazati što je zapravo nada. Jedina cijena koju treba platiti je, kaže Papa, otvoriti svoje srce vjeri, a ostalo će učiniti Bog, ma kako to izgledalo paradoksalno. Iako sve izgleda nevjerojatno, nesigurno i nepredvidljivo, moramo biti svjesni da se naša nada temelji na Božjem obećanju i opstaje čak i pred smrću. Uskrsnuće i život nije obećao bilo tko, već sam Bog. Papa Franjo je na kraju molio Boga da nam udijeli milost da kao Abrahamovi sinovi svoj život utemeljimo ne na našim sigurnostima i našim sposobnostima, već na nadi koja proizlazi iz Božjeg obećanja. Bog poštuje svoja obećanja. Tako će naš život zadobiti novo svjetlo, novu svijest da će Onaj koji je uskrisio svog Sina, uskrisiti i nas te ćemo tako postati jedno s Njime zajedno sa svom braćom u vjeri. (kta/ika)