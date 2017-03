Vatikan, 29. ožujak 2017.

Vjerovati u Isusa znači prihvatiti život kakav je i radosno ići naprijed, bez jadanja, ne dopuštajući grijehu duhovne tromosti da nas paralizira – ustvrdio je papa Franjo u propovijedi na jutarnjoj Misi u kapeli Doma Sveta Marta, 28. ožujka 2017.

Osvrćući se na misno evanđelje koje govori o tomu kako je Isus ozdravio uzetoga čovjeka koji je 38 godina proveo uz javno kupalište u Jeruzalemu, jer nije mogao među prvima ući u vodu. Ugledavši ga, Isus ga upita: „Želiš li ozdraviti?“. I nama Isus uvijek govori: Želiš li ozdraviti? Želiš li biti sretan, želiš poboljšati svoj život? Želiš li da te ispuni Duh Sveti? Svi koji su ležali u trijemovima kupališta na taj bi upit odgovorili: 'Da, Gospodine, želim ozdraviti'. Uzeti odgovara Isusu: „Gospodine, ja nemam nikoga tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.“ Jadanje je dakle njegov odgovor. Gospodine, prema meni je život nepravedan. Svi mogu ući i ozdraviti, a ja 38 godina ne uspijevam – kazao je Papa dodajući:

Taj je čovjek bio poput stabla uz potok, o kojem se govori u prvom psalmu, „ali je imao suho korijenje“ koje nije dopiralo do vode, nije moglo uzeti zdravlje iz vode“. To se shvaća iz ponašanja ovoga čovjeka, iz jadanja i okrivljivanja drugih. 'Drugi stignu prije mene, a ja bijednik ovdje čamim 38 godina'. To je gadan grijeh, grijeh duhovne lijenosti – ustvrdio je Sveti Otac dodajući:

Ovaj čovjek nije bio toliko bolestan zbog uzetosti koliko zbog duhovne tromosti, koja je još gora od mlaka srca. To je duhovna komotnost i bezvoljnost da se ide naprijed, da se nešto učini u životu, znak je da se izgubila radost življenja. Taj je čovjek zaboravio što je radost, a to je grijeh. Gadna je bolest kad netko veli da se naviknuo na svoj život. Osjećala se gorčina u srcu uzetoga – kazao je Papa.

Isus ga ne kori već mu kaže: „Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!“ Ozdravio je, zakonoznaci su mu pak rekli da subotom nije dopušteno nositi postelju i pitali su ga tko ga je ozdravio. „Taj je protiv zakona, nije Božji čovjek“. Ozdravljenik nije ni zahvalio Isusu, niti ga pitao kako mu je ime. Živio je gledajući druge koji su bili sretniji od njega, bio je žalostan, zaboravio je što je radost. Duhovna lijenost je paralizirajući grijeh, ne dopušta da idemo naprijed. Bog danas gleda svakoga od nas, svi smo grješni, i veli nam: Ustani!

Ustani, uzmi svoj život takav kakav je, lijep ili ružan, uzmi ga i idi naprijed. Ne boj se, sa svojom posteljom idi naprijed. To je tvoj život, tvoja radost. 'Želiš li ozdraviti?' – pita Gospodin. Da, Gospodine. Onda ustani! U antifoni je na početku mise bio vrlo lijep uvod: 'Vi koji ste žedni dođite na vodu – besplatna je – radosno se napijte'. Ako kažemo Gospodinu: Da, želim ozdraviti. Gospodine, pomogni mi da ustanem, upoznat ćemo radost spasenja – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)